Garść pomysłów na rybę z grilla: przepisy, wskazówki i sposoby przygotowania w różnych typach grilla

fot. Adobe Stock, myviewpoint

Ryba z grilla to świetna alternatywa dla ciężkich i mięsnych posiłków. Do grillowania w całości można przeznaczyć właściwie dowolną rybę: pstrąga, karpia, szczupaka, leszcza, labraksa, makrelę, łososia czy tilapię. Każda z tych ryb jest inna, jednak w większości przypadków dobrze komponuje się z takimi ziołami jak: tymianek, pietruszka, oregano czy rozmaryn. Obowiązkowo zaopatrz się również w cytrynę lub limonkę, sól i pieprz.

Pamiętaj! Wystrzegaj się za to gotowej „przyprawy do ryb" - najczęściej zawiera bardzo dużo soli. Poza tym grill daje ogromne pole do popisu, wykorzystaj więc świeże zioła, aby ich aromat podkreślił smak mięsa.

Spis treści:

Bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniej marynaty. Ryby często same w sobie mają bardzo neutralny smak, który doskonale możesz wzbogacić kremowymi lub olejowymi miksturami. Do ryb możesz wykorzystać marynaty do mięs: ziołowe, paprykowe, czosnkowe i na bazie musztardy.

Świeżą rybę w całości umyj i osusz na papierowym ręczniku, a następnie natrzyj solą i pieprzem. Do marynaty zawsze dodaj choć niewielką ilość oleju lub oliwy, która natłuści rybę i zapobiegnie przywieraniu skórki do rusztu lub do folii aluminiowej. Wstaw zamarynowaną rybę do lodówki. Warto by spędziła tam przynajmniej godzinę.

Dzięki temu będzie miała intensywniejszy smak. Najlepiej, jeśli odstawisz ją nawet na kilka godzin. Ryby przeznaczone do grillowania w całości warto również delikatnie naciąć w kilku miejscach - łatwiej przejdą wówczas aromatem marynaty. Rybę wyjmij z lodówki tuż przed położeniem na grilla, nie ma potrzeby ogrzewania jej.

fot. Ryba z grilla/Adobe Stock, Ievgen Skrypko

Przepis na marynatę cytrynowo-ziołową

Marynata cytrynowo-ziołowa idealnie dopełni smak każdej ryby przeznaczonej do grillowania. Doskonale będzie też komponować się z pieczonymi ziemniakami oraz lekkim dipem.

Składniki:

2 łyżki oliwy z oliwek,

3 plasterki cytryny,

łyżka soku z cytryny,

sól i pieprz,

po łyżeczce tymianku i rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki poza plasterkami cytryny wymieszaj ze sobą i dokładnie natrzyj nią rybę. Tak przygotowaną rybę włóż do naczynia, w którym robiłaś marynatę i odstaw do lodówki na minimum godzinę. Po ułożeniu ryby na grillu połóż na niej plasterki cytryn.

Marynata do ryby z musztardy i miodu

Marynata miodowo-musztardowa świetnie pasuje do łososia i pstrąga, ale możesz ją także wykorzystać do innych ryb. Dodaj do niej świeże zioła oraz przyprawy - możesz zrobić marynatę w wersji łagodnej i pikantnej.

Składniki:

2 łyżeczki miodu,

2 łyżki musztardy,

łyżka oliwy lub oleju,

kilka gałązek rozmarynu,

świeży lub suszony tymianek,

pół łyżeczki słodkiej mielonej papryki,

sól i pieprz,

łyżeczka soku z cytryny,

opcjonalnie płatki chili.

Sposób przygotowania:

Miód, musztardę i sok z cytryny wymieszaj. Dodaj przyprawy i wymieszaj. Natrzyj rybę, a następnie umieść w naczyniu, w którym robiłaś marynatę i połóż gałązki rozmarynu. Wstaw na minimum godzinę do lodówki. Przed grillowaniem wyjmij z marynaty i umieść na ruszcie razem z gałązkami rozmarynu.

Azjatycka marynata do ryby

Marynata w orientalnym stylu idealnie pasuje do grilla i może zaskoczyć gości oryginalnym smakiem. Przygotujesz ją z łatwością i wykorzystasz do każdej ryby.

Składniki:

łyżka musztardy,

3 łyżki sosu sojowego,

łyżeczka miodu,

łyżeczka świeżo startego imbiru,

sok z połówki cytryny,

4 łyżki oliwy z oliwek,

łyżeczka majeranku.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj ze sobą musztardę, miód oraz sos sojowy. Dodaj sok z cytryny oraz przyprawy. Na koniec dodaj oliwę, imbir i dokładnie wymieszaj. Natrzyj rybę, odłóż do naczynia i wstaw do lodówki na godzinę.

fot. Ryba z grilla: marynata/Adobe Stock, lsvsvl

Możesz także przygotować pyszną rybę bez dodatku marynaty. Zamiast tego sięgnij po świeże zioła, oliwę oraz plasterki cytrusów. Tak przygotowana ryba z grilla zawsze będzie smakować doskonale!

Umytą i osuszoną rybę natnij wzdłuż, posól i posyp pieprzem na zewnątrz, a także w środku. Następnie wkrop trochę soku z cytryny i włóż gałązki świeżych ziół. Możesz wykorzystać np. tymianek, pietruszkę, trawę cytrynową, rozmaryn czy oregano. Środek warto wypełnić także startymi warzywami (seler, marchew) oraz pokrojonymi w plasterki porem czy pomidorem.

Jeśli poszukujesz nowych smaków - nie bój się eksperymentować! Do tilapii doskonale pasuje farsz z posiekanego mango z dodatkiem imbiru, listków kolendry i soku z limonki.

Na pytanie o właściwy czas grillowania ryb nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Zależy on nie tylko od gatunku ryby, lecz także od temperatury, jaką udało się osiągnąć na wysokości rusztu grilla. Aby sprawdzić, czy ryba się upiekła, należy ją naciąć i zobaczyć, czy nie jest szklista.

Jak ułożyć rybę na grillu? Jest na to kilka sposobów. Można po prostu położyć rybę bezpośrednio na ruszcie, musisz jednak wiedzieć, że skórka najprawdopodobniej przyklei się do niego, a obracanie (tak, by farsz nie wypadł, a ryba się nie porwała) będzie problematyczne. Aby temu zapobiec, przed nagrzaniem rusztu posmaruj go olejem.

Oto kilka wskazówek na przygotowanie ryby z grilla:

Przygotuj folię aluminiową, wysmaruj ją od środka masłem lub oliwą i zawiń przygotowaną według uznania rybę, a następnie ułóż na ruszcie.

Wykorzystaj tackę do pieczenia – dzięki tacce będzie można dodatkowo ułożyć wokół ryby gałązki świeżych ziół czy cytrynę bez obaw, że spadną.

Użyj specjalnego koszyczka do grillowania ryb – obracanie będzie wyjątkowo łatwe.

fot. Ryba z grilla w folii/Adobe Stock, shaiith

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.04.2020.

Zobacz też inne pomysły na rybne dania: