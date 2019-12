to cienkie, maślane ciasto, używane do słonych i słodkich wypieków. Wystarczy przygotować croissanty, sakiewki z warzywami, ślimaczki z cynamonem lub warkocz z jabłkami. To baza do tart na słodko lub słono. Zobacz, jak zrobić parówki w cieście francuskim, idealną przekąskę dla dzieci!