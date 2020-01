Ślimaczki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem - prosty przepis

Ślimaczki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem to przekąska, która jest absolutnym hitem wszystkich imprez. Co ważne, przygotujesz ją naprawdę szybko. Możesz przyrządzić do niej sos czosnkowy.

Pieczarki obierz, umyj i drobno pokrój lub zetrzyj na tarce. Cebulę obierz, drobno posiekaj lub zetrzyj. Na patelni rozgrzej olej. Wrzuć na niego cebulę, zeszklij. Dodaj pieczarki. Dopraw solą, pieprzem, gałką i ziołami. Duś pod przykryciem, aż pieczarki zmiękną i się skurczą. Odlej wodę. Rozwiń arkusz ciasta francuskiego i posmaruj go ketchupem. Ser żółty zetrzyj na tarce. Pieczarki z cebulą wyłóż równomiernie na całe ciasto. Posyp startym serem. Teraz zastanów się, jaki efekt chcesz uzyskać - jeśli chcesz przygotować więcej mniejszych ślimaczków z ciasta francuskiego, musisz zwinąć roladę wzdłuż dłuższego boku. Uzyskasz wtedy około 16-18 ślimaczków. Jeśli chcesz przyrządzić mniej ślimaczków, ale za to o większych rozmiarach, zwiń wzdłuż krótszego boku. Przygotowaną roladę potnij nożem na plastry. Przekładaj plastry na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz w 180 stopniach C do lekkiego zrumienienia (15-20 minut). Ślimaczki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem świetnie smakują zarówno jako przekąska na ciepło, jak i na zimno.

