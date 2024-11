Co przygotować na andrzejkowy wieczór? Pomysły na przekąski na andrzejki

fot. Adobe Stock, alicja neumiler

Idealne przekąski na andrzejki powinny być niewielkie, łatwe do sięgnięcia i zjedzenia "na raz", ale także sycące. Idealnie do tego sprawdzą się ślimaczki z ciasta francuskiego oraz korzenne śledzie, a także domowa pizza z ciasta francuskiego. Nie może zabraknąć także ciasteczek z wróżbą i małych, lekkich kanapeczek.

Aby zrobić ciasteczka z wróżbą, musisz najpierw wydrukować cienkie paski z wróżbami. Mogą być one przygotowane na śmiesznie lub bardziej poważnie. Tradycyjne wróżby andrzejkowe, takie jak wróżenie z woskowego kleksa, to nie wszystko. Powróżcie też z ciastek.

Składniki:

4 jajka,

600 g mąki,

2 łyżki oleju,

3 łyżki wody,

łyżka cynamonu,

cienkie paseczki z wróżbami.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj jajka, olej, wodę oraz cynamon. Szybko zagnieć miękkie ciasto, a następnie rozwałkuj. Przy pomocy szklanki lub kieliszka wykrój kółka, a na środku każdego umieść papierek z wróżbą. Zaklej ciastka jak pierogi, a następnie wyłóż na blachę i piecz w 170 stopniach przez 20 minut.

Chrupiące paszteciki z ciasta francuskiego z aromatycznym farszem grzybowym to doskonała przekąska na andrzejki i rodzinne spotkania z bliskimi. Są szybkie w przygotowaniu, pełne smaku i idealnie pasują do tego wieczoru. Dodatkowo nie musisz przygotowywać klasycznego ciasta drożdżowego - francuskie sprawdzi się idealnie!

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

200 g grzybów (sprawdzą się pieczarki lub mieszanka grzybów leśnych),

cebula,

łyżka masła,

sól i pieprz do smaku,

jajko do posmarowania,

świeży tymianek.

Sposób przygotowania:

Grzyby umyj i pokrój na drobno. Cebulę posiekaj. Na patelni rozgrzej masło i zeszklij cebulę, a następnie dodaj grzyby. Smaż na średnim ogniu, aż odparuje nadmiar wody, a farsz zgęstnieje. Dopraw solą, pieprzem i świeżym tymiankiem. Smaż jeszcze 3-4 minuty. Ciasto francuskie rozwiń i podziel na prostokąty o wymiarach około 5x7 cm. Na każdy kawałek ciasta nałóż łyżeczkę farszu grzybowego, a następnie zawiń w formie pasztecika. Paszteciki ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz w 200 stopniach przez około 15 minut, aż ciasto się zarumieni i stanie chrupiące.

Śledzie w korzennej wersji to świetna przekąska na andrzejki, która pasuje zarówno do spotkania z rodziną, jak i ze znajomymi. Lubią towarzystwo gazowanych napojów, a także drinków.

Składniki:

250 g filetów śledziowych,

4 łyżki oleju,

czerwona cebula,

łyżeczka miodu,

łyżka musztardy,

łyżeczka gorczycy,

szczypta kardamonu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Filety śledziowe dokładnie oczyść i pokrój na cienkie plasterki. W misce wymieszaj musztardę, miód, kardamon, sól oraz pieprz, a następnie natrzyj nimi śledzie i zwiń w rulon w taki sposób, aby marynata była w środku. Z zewnątrz polej śledzie olejem, oprósz solą i pieprzem, a także posyp gorczycą. Cebulę pokrój w krążki i udekoruj gotowe śledzie, a następnie odstaw całość do lodówki na 2-3 godziny.

Te eleganckie mini kanapki z wędzonym łososiem i twarożkiem to idealna przekąska na andrzejkową imprezę. Szybkie w przygotowaniu, lekkie i pełne smaku - z pewnością zachwycą twoich gości. Możesz dorzucić do nich także kilka kaparów, które genialnie sprawdzają się w towarzystwie łososia.

Składniki:

długa bagietka,

200 g twarożku naturalnego,

100 g wędzonego łososia,

koperek,

sok z cytryny (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku,

opcjonalnie kilka kaparów.

Przygotowanie:

Bagietkę pokrój na małe kromeczki i podpiecz chwilę na suchej patelni. W misce wymieszaj twarożek , posiekany koperek, sól i pieprz. Na każdy kawałek chleba nałóż cienką warstwę twarożku. Na wierzch połóż kawałek wędzonego łososia i opcjonalnie kapary. Całość możesz dodatkowo skropić niewielką ilością soku z cytryny.

Ciasto francuskie to idealny sposób na przygotowanie szybkiej andrzejkowej przekąski. To także idealny spód do kruchej pizzy. Wybierz ulubione dodatki, przygotuj sos pomidorowy et voila - pizza gotowa.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

3 łyżki przecieru pomidorowego,

po łyżeczce majeranku i oreano,

szynka,

pomidorki koktajlowe,

2 łyżki kukurydzy,

100 g tartego sera,

średnia cebula.

Sposób przygotowania:

Ciasto wyjmij z lodówki i rozłóż na blasze. Posmaruj sosem pomidorowym, a następnie posyp majerankiem i oregano. Na wierzchu ułóż poszarpaną szynkę, pokrojone w ćwiartki pomidorki oraz pokrojoną w piórka cebulę. Dodaj odsączoną z zalewy kukurydzę i całość posyp serem. Włóż do piekarnika (220 stopni) na ok. 15 minut. Podziel na małe kawałki i podawaj z ulubionym sosem.

