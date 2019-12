Chleb to wypiek z mąki pszennej, żytniej, orkiszowej lub mieszanej. Może być pieczony na drożdżach piekarskich lub zakwasie. Domowy chleb sporządzany jest z mieszanki chlebowej w formie keksowej w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza. Zobacz, jak zrobić go z ziarnami słonecznika, siemienia lnianego lub otrębami. Sprawdź nasze przepisy na Polki.pl!