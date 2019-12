Chleb w jajku. Przepis na pyszne danie z dzieciństwa

Chleb w jajku z patelni, bywa nazywany grzankami, tostami lub zapiekankami w jajku, to potrawa z okresu dzieciństwa. To prosty, ponadczasowy smak, który sprawdzi się na śniadanie, kolację lub szybką przekąskę między posiłkami. Do jego przygotowania zwykle wykorzystuje się zwykły jasny chleb. Wiele osób lubi przygotowywać chleb w jajku z żółtym serem. Przypominamy, jak go zrobić:

Jajka rozbij w głębokim talerzu, przypraw pieprzem i solą. Na patelni rozpuść masło. Każdą kromkę chleba maczaj w jajku z dwóch stron, dokładnie dociskając. Smaż z dwóch stron, aż się zarumienią. Na koniec możesz położyć na wierzchu żółty ser. Skorzystaj z przykrywki, aby ser się dobrze roztopił.

