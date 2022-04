Ile kalorii ma pieczywo? Kaloryczność różnych rodzajów chleba, bułek i wypieków znacząco się różni

fot. Adobe Stock, monticellllo

Kaloryczność pieczywa jest naprawę różna. Na temat kaloryczności pieczywa krążą legendy. Powszechnie uważa się, że białe pieczywo jest kaloryczne i tuczące, natomiast ciemne, przygotowywane z mąki żytniej - zdrowe i korzystniejsze dla naszej sylwetki. Wiele z tych informacji to popularne mity o pieczywie. Nie wyobrażasz sobie śniadania czy kolacji bez pysznych kanapek? Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, ile kalorii przyswajasz z każdą kromką chleba, bułki lub niewinną drożdżówką? Sprawdź, jaka jest kaloryczność pieczywa.

Kromka chleba czy bułka wydają się być tak oczywistym dodatkiem do śniadań, lunchu czy kolacji, że trudno wyobrazić sobie posiłek bez pieczywa. Tymczasem warto zdawać sobie sprawę z tego, że czasem sama bułka ma więcej kalorii, niż...danie obiadowe. Nie oznacza to, że wszyscy powinni stosować dietę bez chleba. Zdecydowanie nie! Warto po prostu dostosować porcję, rodzaj i ilość spożywanego pieczywa do aktywności fizycznej i rytmu dnia.

Jeśli jesteś miłośniczką pieczywa, koniecznie sprawdź, ile kalorii przyswajasz wraz z ulubioną bułką czy chlebem. Może okazać się, że jeśli dbasz o figurę, będziesz musiała zmodyfikować nieco swoje menu. Kromka chleba żytniego mlecznego ma ok 64 kcal - to niby niewiele, jednak jeśli zjadasz ich 2-3, w dodatku z kalorycznymi dodatkami, może okazać się, że twoje śniadanie czy kolacja przebija kalorycznością solidny obiad.

Dobra wiadomość jest taka, że będąc na diecie, nie musisz eliminować ze swojego jadłospisu chleba. Ile kalorii ma kromka chleba? Wszystko zależy od jego rodzaju. Cała sztuka polega na tym, by wybrać odpowiedni typ chleba. Sprawdź i porównaj kaloryczność chleba w naszym zestawieniu (przybliżone wartości w przeliczeniu na 1 kromkę):

Rodzaj pieczywa Kaloryczność kromki Chleb baltonowski 60 kcal Chleb chrupki 90 kcal Chleb graham 57 kcal Chleb mazowiecki 63 kcal Chleb słonecznikowy mieszany 62 kcal Chleb praski 61 kcal Chleb pszenny 63 kcal Chleb staropolski 55 kcal Chleb wiejski 60 kcal Chleb jasny żytni 62 kcal Chleb jasny żytni mleczny 64 kcal Chleb pełnoziarnisty żytni 60 kcal Chleb razowy żytni 56 kcal Chleb razowy na miodzie żytni 59 kcal Chleb razowy z soją i słonecznikiem żytni 61 kcal Chleb wileński żytni 57 kcal

Jeśli przerażają ci trochę te wartości, możesz od czasu do czasu zastosować zamienniki pieczywa na diecie. Zazwyczaj to nie pieczywo jest jednak powodem przejadania się i przybierania na wadze. Przyglądnij się dokładnie dodatkom do pieczywa, to one mają więcej kalorii i łatwiej zjeść ich za dużo.

Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, ile kalorii ma bułka? Unikasz białego pieczywa, ponieważ kojarzy ci się właśnie z kalorycznością i dlatego wybierasz produkty fitness z ziarnami? Uwaga! Bułka pełnoziarnista fitness jest fit tylko z nazwy - może mieć aż 470 kcal. Bułki kojarzą się z jeszcze większą kalorycznością, niż chleb i tak zazwyczaj jest. Najprostsza bułka pszenna to ok. 150 kcal. Jak wygląda reszta? Sprawdź w tabeli (kaloryczność w przeliczeniu na 1 sztukę):

Rodzaj bułki Kaloryczność 1 szt. Bagietka francuska 217 kcal Bagietka pszenna 217 kcal Bagietka z masłem czosnkowym 604 kcal Bułka grahamka 150 kcal Bułka kajzerka 120 kcal Bułka maślana 170 kcal Bułka pełnoziarnista fitness 470 kcal Bułka pszenna 150 kcal Bułka wrocławska (plaster) 30 kcal

Oczywiście kaloryczność bułek jest różna i to żadne zaskoczenie. To, ile kalorii ma bułka zależy od:

wykorzystanej mąki,

dodatków (np. ziarna i pestki zwiększają kaloryczność pieczywa),

zawartości wody w bułce;

wielkości bułki.

fot. Białe bułki mają podobną kaloryczność co te razowe, ale mniej sycą/ Adobe Stock, Viktor

Do grupy pieczywa można zaliczyć też różnego rodzaju pieczywo cukiernicze. Ile kalorii mają pączki sprawdzałyśmy przy okazji tłustego czwartku. Sprawdźmy, ile kcal mają inne rodzaje pieczywa cukierniczego.

Rodzaj pieczywa cukierniczego Kaloryczność 1 szt. Drożdżówka z budyniem 296 kcal (110 g) Jagodzianka 379 kcal (120 g) Bułeczka cynamonowa 466 kcal (143 g) Buchata z powidłami 199 kcal (60 g) Plaster chałki 150 kcal (40 g) Plaster placka drożdżowego z rodzynkami i masłem 118 kcal (30 g) Drożdżówka z serem 307 kcal (105 g) Drożdżówka z makiem 325 g (100 g) Crossaint 119 kcal (55 g)

Pewnie kaloryczność pieczywa cukierniczego nie jest dla ciebie zaskoczeniem. Unikaj go, jeśli kontrolujesz podaż kalorii w diecie.

fot. Pieczywo cukiernicze ma sporo kalorii/ Adobe Stock, photology1971

Pieczywo chrupkie wydaje się być niskokaloryczną opcją i kojarzy się z czymś bardziej dietetycznym. Choć pieczywo chrupkie jest trwalsze i jest dobrym wyborem np. przy przygotowaniu paczek żywnościowych, nie musisz jeść chrupkiego pieczywa i wafli ryżowych na diecie. Zobacz, jak prezentuje się kaloryczność pieczywa chrupkiego różnego rodzaju:

Rodzaj pieczywa chrupkiego Kaloryczność 1 szt. Pieczywo chrupkie amarantusowe 22 kcal (8 g) Pieczywo chrupkie mleczne 32 kcal (11 g) Pieczywo chrupkie pełnoziarniste żytnie z sezamem 37 kcal (10 g) Pieczywo chrupkie kukurydziano-ryżowe 27 kcal (7 g) Pieczywo chrupkie żytnie na zakwasie 44 kcal (13 g) Pieczywo lekkie 7 zbóż 19 kcal (5 g) Pieczywo chrupkie żytnie z pomidorami i bazylią 35 kcal (8 g) Pieczywo chrupkie pszenne graham 47 kcal (12 g) Pieczywo chrupkie jaglane 19 kcal (5 g)

Jak widzisz, kaloryczność pieczywa chrupkiego jest istotnie niższa w przeliczeniu na kromkę, niż kalorie w klasycznym pieczywie. Zanim wymienisz chleb na chrupkie pieczywo, pomyśl jednak, po ilu takich kromkach będziesz najedzona. Jeśli wystarczyły ci 2 kromki chleba z serem i szynką na śniadanie, nie uda ci się podmienić chleba na pieczywo chrupkie, zjeść dwóch kromek i nie poczuć głodu. Będziesz musiała zjeść 3-4 takie mniejsze kromki z chleba chrupkiego, prawda? Zwiększysz więc też ilość jadanej szynki, sera, więc kaloryczność posiłku nie zmieni się.

Może będziesz musiała posmarować chrupkie pieczywo pastą lub masłem, wtedy kalorii zrobi się jeszcze więcej. Pogorszeniu ulegną też proporcje makroskładników w takim śniadaniu. Eliminujesz węglowodany, a to nie one są głównym problemem w odchudzaniu, to mit. Pieczywo chrupkie oczywiście może pojawiać się czasem w twojej diecie, a także wafle ryżowe są zdrowe. Nie jedz ich jednak kosztem klasycznego pieczywa, lub bardzo przemyśl ten ruch.

fot. Pieczywo chrupkie/Adobe Stock, grzej_fot

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 17.09.2010 przez Sylwię Kazimierczuk

