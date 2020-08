Dżem z gruszek z wanilią i cynamonem - przepis

Dżem z gruszek to pyszny dodatek do naleśników, pancakesów, a także gofrów i kanapek. Warto wzbogacić go dodatkiem wanilii i cynamonu.

Gruszki dokładnie umyj i obierz. Pozbaw je gniazd nasiennych, a potem pokrój w kostkę. Włóż pokrojone owoce do dużej miski lub garnka i zasyp cukrem. Wymieszaj i odstaw na około 8 godzin. Co pewien czas mieszaj, a wtedy gruszki puszczą sok. Po upływie wyznaczonego czasu, duś gruszki na małym ogniu przez około 2 godziny. Często mieszaj, aby masa nie przypaliła się od spodu. Zdejmij z ognia i odstaw dżem z gruszek w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnego dnia dodaj do przetworów esencję waniliową lub ziarenka i fragmenty laski wanilii. Dosyp cynamon - ilość według własnych upodobań. Gotuj, aż dżem z gruszek stanie się gęsty - przez 1,5-2 godziny. Gorący dżem przełóż do wyparzonych słoiczków i pasteryzuj przez 5-6 minut. Słoiczki z dżemem z gruszek postaw do góry dnem, aż wystygną.

