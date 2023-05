Pstrąg z grilla: przepisy na grill tradycyjny i elektryczny, a także wszystko, co musisz wiedzieć o grillowaniu ryb

fot. Adobe Stock, gkrphoto

Pstrąg z grilla to prawdziwy hit, jeśli chodzi o spotkania przy grillu albo pomysł na ciekawy obiad. Możesz z łatwością przygotować go tak, aby miał chrupiącą skórkę, obsypując go przyprawami lub tworząc ciekawą i doskonałą w smaku marynatę. Zobacz, jak grillować pstrągi.

Spis treści:

Pstrągi możesz grillować na kilka sposobów. Najpopularniejszą formą jest położenie go bezpośrednio na rozgrzanym ruszcie, ale możesz zawinąć go też w folię aluminiową lub ułożyć na tacce. Wówczas skórka będzie bardziej delikatna.

Jeśli masz specjalną kratkę do grillowania ryb, zamknij w niej pstrąga i ułóż na ruszcie. W ten sposób ryba będzie równomiernie upieczona, a ryzyko przypadkowego przypalenia będzie znacznie mniejsze. Pstrąga możesz obsypać przyprawami lub przygotować intensywną w smaku marynatę do ryb. Grill powinien mieć temperaturę ok. 200 stopni - zarówno ogrodowy, jak i elektryczny.

Marynata do pstrąga powinna być prosta, aby nie "zagłuszyć" smaku grillowanej ryby. Wykorzystaj mieszankę oliwy z oliwek, soku z cytryny oraz aromatycznych przypraw, takich jak rozmaryn czy tymianek. Oczywiście dodaj także sól i pieprz. Najlepiej, jeśli zielone przyprawy będą świeże, ale sprawdzą się także te suszone.

Gotową marynatą dokładnie natrzyj pstrąga lub posmaruj silikonowym pędzelkiem. Na koniec jeszcze raz skrop sokiem z cytryny i posyp przyprawami. Zamiast oliwy sprawdzi się także roztopione masło. Możesz do marynaty dodać także odrobinę miodu - wówczas skórka będzie chrupiąca i bardziej zarumieniona.

fot. Pstrąg z grilla przepisy/Adobe Stock, ffphoto

Pstrąg łososiowy, tęczowy czy źródlany doskonale sprawdza się podczas grillowania. Jego smak sprawia, że nie musisz używać wielu przypraw czy dodatków. Najważniejsza jest soczysta cytryna oraz masło.

Składniki:

4 średnie pstrągi,

po 2 łyżki rozmarynu i tymianku,

2 łyżeczki słodkiej papryki,

cytryna,

2 łyżki masła,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jeśli masz świeże pstrągi, wypatrosz każdą rybę dokładnie, obetnij skrzela, usuń łuski i płatwy. Umyj i osusz ryby papierowym ręcznikiem. Wszystkie przyprawy wymieszaj z sokiem wyciśniętym z cytryny, a następnie dokładnie natrzyj każdego pstrąga. Oprósz rybę również na wierzchu. Do wnętrza ryb włóż kawałki lub wiórki masła. Jeżeli chcesz, aby ryba miała chrupiącą skórkę, włóż ją w specjalny ruszt i połóż na grillu. Piecz pstrągi na grillu około 20 minut. Wskazówka: Możesz rybę piec w folii aluminiowej, będzie wtedy delikatna i soczysta.

fot. Pstrąg z grilla/Adobe Stock, Daniel Vincek

Pstrąg z grilla będzie doskonale smakował z grillowanymi warzywami, a także pieczonymi ziemniakami oraz lekką sałatką z pomidorów. Świetnie sprawdzi się także kasza pęczak lub kuskus z warzywami. Rybę możesz podać także z sosem czosnkowym albo surówką.

Wykorzystaj także owoce! Pstrągi uwielbiają towarzystwo jabłek oraz gruszek. Połącz je z kapustą i marchewką, a następnie skrop odrobiną oliwy lub oleju oraz sokiem z cytryny.

Zobacz inne pomysły na pstrąga: