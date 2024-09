Kotlety mielone z grzybami: przepis z użyciem grzybów świeżych i suszonych

Kotlety mielone z grzybami to klasyka polskiej jesiennej kuchni. Do farszu sprawdzą się zarówno grzyby świeże, jak i suszone. Dzięki leśnym smakom to tradycyjne danie zyskuje nowy, jesienny wymiar. Ten przepis to idealna propozycja na rodzinny obiad lub elegancką kolację w stylu slow food. Zobacz, jak szybko zrobić kotlety.