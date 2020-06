Kociołek myśliwski - najlepsze przepisy na jednogarnkowe dania

fot. Adobe Stock

Kociołek myśliwski to rodzaj głębokiego, dużego garnka z dokręcaną śrubami pokrywą. Potrawy gotują się w nim więc we własnych sokach i przy nieco zwiększonym ciśnieniu - kociołek przypomina więc trochę szybkowar.

Zazwyczaj kociołki wykonuje się z żeliwa, materiału, który zapewnia doskonałe rozprowadzenie i utrzymanie ciepła. Kociołek może być z surowego żeliwa, lub też emaliowany w środku - ta druga opcja jest wygodniejsza w użyciu. Są też kociołki z innych surowców, np. stalowe, jednak nie dorównują one żeliwnym jakością i wygodą użycia.

Kociołki mają różną wielkość, jednak zwykle są dość duże (średnia pojemność to 7–14 litrów), więc przygotowane danie wystarcza dla paru lub nawet parunastu osób.

Co do kociołka myśliwskiego?

Składniki mogą być praktycznie dowolne. Ważne: kociołek należy najpierw natrzeć wewnątrz tłuszczem (olejem roślinnym lub smalcem) i wyłożyć liśćmi kapusty. Uchronią one zawartość kociołka przed przypaleniem.

Kociołka nie stawia się nad bezpośrednim ogniem, bo to sprawi, że danie się spali, ale nad żarem.

Z racji konstrukcji, w kociołku zrobisz pożywne dania jednogarnkowe. Można w nim też ugotować zupę, jednak nie wykorzystasz wtedy w pełni zalet kociołka, jakimi są powolne duszenie i prażenie składników, które zapewnia uzyskanie niezwykłej delikatnej konsystencji i wspaniałych aromatów.

Przykładowe składniki do kociołka

Choć składniki gotują się we własnym sosie, to jednak trzeba wlać do kociołka płyn. Może to być bulion warzywny lub mięsny, białe lub czerwone wino, piwo lub po prostu woda.

Mięso:

boczek surowy lub wędzony,

karkówka,

wołowina,

golonka,

nogi kurczaka,

dziczyzna,

kiełbasa.

Warzywa:

kapusta kiszona lub surowa,

papryka,

cebula,

pietruszka,

por,

batat,

marchew,

ziemniaki,

seler.

Przyprawy:

liście laurowe,

ziele angielskie,

rozmaryn,

majeranek,

oregano,

tymianek,

zioła prowansalskie,

czosnek.

Przepis na kociołek myśliwski - gulasz

Składniki:

500 g wieprzowiny,

1 papryka czerwona,

1 papryka zielona,

15 pieczarek,

2 marchewki,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

1 puszka pomidorów (najlepiej w całości),

100 ml bulionu,

kilka plasterków boczku,

kilka liści kapusty,

2 łyżeczki ostrej papryki,

4 łyżki oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Do kociołka wlej olej roślinny i wyłóż dno plastrami boczku. Do środka włóż pokrojone w kostkę mięso. Dodaj pokrojone w kostkę papryki i marchew, pieczarki przekrojone na pół, cebule pokrojone w grube piórka i całe ząbki czosnku. Chwilę podsmażaj. Wlej bulion, puszkę pomidorów i dodaj przyprawy. Przykryj wierzch dania liśćmi kapusty. Kociołek przykryj, dokręć i ustaw nad żarem. Gotuj około godziny (lub dłużej) aż od momentu, w którym spod pokrywy kociołka zaczyna wydobywać się para. Sprawdź, czy danie jest odpowiednio miękkie. Jeśli nie, zostaw nad żarem jeszcze kilkanaście minut.

Przepis na kociołek myśliwski z karkówką

Składniki:

750 g karkówki,

3 marchewki,

2 cebule,

500 g ziemniaków,

2 łyżeczki papryki słodkiej,

100 ml bulionu lub czerwonego wina,

kilka liści kapusty,

kilka plasterków boczku,

3 łyżki oleju roślinnego,

3 ziarenka ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Karkówkę umyj, osusz i pokrój w plastry. Następnie r ozbij je tłuczkiem i pokrój na mniejsze kawałki. Do kociołka wlej olej roślinny i wyłóż dno plastrami boczku. Dodaj mięso i pokrojone na mniejsze kawałki marchewki, cebule i ziemniaki. Całość zalej bulionem i dodaj wszystkie przyprawy. Przykryj wierzch dania liśćmi kapusty. Kociołek przykryj i ustaw nad żarem. Gotuj około 90 minut. Możesz również podać jeszcze bogatszą wersję kociołka myśliwskiego z boczkiem - wtedy należy wyłożyć nim warstwę od razu na kapuście.

