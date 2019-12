Dorsz to drapieżna ryba morska, która dzieli się na dwa najbardziej znane podgatunki: bałtyckiego i kildyńskiego. Białe, zwarte mięso jest doskonałe do przygotowania gulaszy, zupy rybnej lub sałatek. To delikatna ryba, którą przyrządzisz na grillu. pieczoną w piekarniku lub smażoną w panierce. Sprawdź, jak przygotować ją najlepiej na Polki.pl!