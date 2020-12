fot. Adobe Stock

Dorsz w zalewie octowej - 2 sprawdzone przepisy na dorsza w occie

Dorsz w zalewie octowej to danie łatwe i szybkie do przygotowania. Wystarczy filety obtoczyć w panierce, usmażyć - i już można je wkładać do aromatycznej marynaty. Z wielu pomysłów na dorsza w occie polecamy wam klasyczną wersję z klarowną marynatą oraz dorsza w zalewie octowo-pomidorowej.