Wartości odżywcze określają kaloryczność, zawartość białka, tłuszczu oraz węglowodanów w żywności. Informują także o tym, ile witamin i składników mineralnych znajduje się w produkcie. Sprawdź z nami, co warto wprowadzić do diety, by zwiększyć jej wartość odżywczą. Zobacz, która żywność jest zdrowa!