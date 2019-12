Tort to deser z blatów ciasta biszkoptowego jasnego, z dodatkiem kakao lub barwników. To najlepszy pomysł na ciasto na imieniny lub urodziny, które przełożysz kremem na bazie bitej śmietany, mascarpone lub kremem maślanym. Jeżeli chcesz zrównoważyć smak, warto połączyć masy dżemem porzeczkowym lub wiśniowym. Zobacz, na Polki.pl, jak zrobić wysoki biszkopt do tortów!