4 przepisy na pyszny keto tort. Hitem jest niskowęglowodanowy keto tort błyskawiczny

Z keto tortu ucieszy się każdy jubilat stosujący dietę ketogeniczną. Można go podać wszystkim pozostałym uczestnikom przyjęcia, ale należy pamiętać, że ciasto, jak i wszystkie keto ciasta, dostarcza sporo tłuszczu i nie należy przez to do niskokalorycznych. Jednak każda zdrowa osoba może sobie pozwolić na jego zjedzenie. I nie będzie żałować!

Żeby przygotować keto tort, potrzebne będą blaty ciasta przygotowane z wykorzystaniem keto mąki. Jeśli torcik ma mieć 2 warstwy przełożone kremem, potrzebować będziesz 2 blatów ciasta, a jeśli tort ma mieć 3 warstwy ciasta i 2 warstwy kremu, potrzebujesz 3 blatów. Można je piec każdy z osobna lub upiec większą porcję ciasta i po ostudzeniu, przekroić na 2 lub 3 blaty.

Pamiętaj tylko, aby wierzchnie warstwy ciasta (te mniej równe) przekładać kremem, a spód tortu i jego wierzch powinny być równe. To pomoże ci przygotować keto tort w ładnym, regularnym kształcie.



Druga sprawa to krem. Zwykle robi się go z wykorzystaniem śmietany kremówki czy masła, i to jest w diecie keto w porządku. Jednak, aby krem miał słodki smak, trzeba go dosłodzić, i ponownie trzeba użyć zamienników — nie może to być cukier. Dlatego trzeba sięgnąć po keto słodziki. My w naszym przepisach używany erytrytolu, gdyż nie nadaje ciastu dziwnego posmaku i zawiera mało węglowodanów. Stewia wcale nie zawiera węglowodanów, ale ma specyficzny smak. Wybór należy do ciebie.

Ostatnia rzecz to dekoracja keto tortu. Można ją wykonać z keto lukru, który zrobisz sama w domu albo keto czekolady – tę kupisz w sklepach z produktami ketogenicznymi lub zrobisz samodzielnie.

Jak zrobić keto biszkopt do tortu?

Keto biszkopt można zrobić na kilka sposobów, nadając mu za każdym razem nieco inny smak. Ponieważ takie biszkopty mogą być delikatniejsze od zwykłego i ciężko może być je przekroić, polecamy piec każdy blat z osobna. Jeśli będziesz mimo wszystko chciała ciasto przeciąć, poczekaj, aż wystygnie.

To absolutny rekordzista wśród keto tortów. Jeśli podzielisz go na 12 kawałków, w każdym z nich będzie jedynie 1,5 g węglowodanów netto (nie wliczając truskawek).

Składniki:

blaty z keto biszkoptu bez mąki,

szklanka serka mascarpone,

¼ szklanki erytrytolu w pudrze,

¾ szklanki śmietanki kremówki,

opcjonalnie truskawki do dekoracji i włożenia miedzy warstwy tortu,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj blaty ciasta zgodnie z instrukcją (link wyżej). Schłodzony serek mascarpone dokładnie zmiksuj z erytrytolem i ekstraktem waniliowym. Ubij śmietankę i wmieszaj ją łyżką w masę serową. Przekładaj tort kremem, pozostawiając jego część do posmarowania wierzchu keto tortu. Jeśli użyjesz truskawek, powkładaj ich połówki miedzy warstwy tortu, a kilku całych użyj do dekoracji wierzchu ciasta.

Najlepiej wygląda keto tort czekoladowy, gdy ma wierz oblany czekoladą. Jeśli jednak chcesz go całego wysmarować jasnym kremem, zrób podwójną porcję kremu z naszego przepisu i ok. ½ wykorzystaj do przełożenia czekoladowego biszkoptu, a drugiej części użyj do dekoracji boków i wierzchu tortu. Wierzch możesz ozdobić też orzechami lub niskowęglowodanowymi owocami –

Sprawdź: Jakie owoce na keto?

Jeśli podzielisz ten tort na 12 kawałków, w każdym z nich będzie jedynie 5,6 g węglowodanów netto.

Składniki:

blaty z keto biszkoptu czekoladowego,

450 g kremowego pełnotłustego sera białego,

2 łyżki rozpuszczonego masła,

1/3 szklanki erytrytolu w pudrze,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj blaty ciasta zgodnie z instrukcją (link wyżej). Wymieszaj bardzo dokładnie ser z masłem, erytrytolem i ekstraktem. Przełóż blaty ciasta kremem, lekko je dociskając. Udekoruj tort wedle uznania, pamiętając o zasadach diety keto .

Oto patent na keto tort symboliczny, do zrobienia w ostatniej chwili albo gdy jesteś na wyjeździe i nie masz warunków do przygotowania pełnowymiarowego tortu. Jeśli jubilat woli czekoladowe smaki, dodaj do ciasta gorzkie kakao (1 łyżkę). W 1 z 12 porcji jest 3,5 g węglowodanów netto.

Składniki na ciasto:

1 jajo,

2 łyżki mąki migdałowej,

2 łyżki masła,

1 łyżeczka mąki kokosowej,

1,5 łyżki erytrytolu,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Składniki na krem do dekoracji:

4 łyżki śmietanki kremówki,

½ szklanki płynnego masła,

2/3 szklanki erytrytolu w pudrze,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

keto dekoracje (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Wysmaruj lub wysprejuj wnętrze dużego kubka olejem. W misce wymieszaj jajo z mąką, masłem, proszkiem do pieczenia i słodzikiem. Jeśli masz mikser, użyj go. Przełóż mieszankę do kubka i wstaw do mikrofali na 100-120 sekund, ustawiając jej moc na 70-75%. Ciasto powinny wyjść sprężyste. Odstaw do wystygnięcia. Czas na krem. W misce umieść masło i śmietankę i ubijaj, aż powstanie jasna, gęsta masa. Powoli dodawaj słodzik w pudrze, cały czas delikatnie mieszając. Na koniec dodaj ekstrakt waniliowy. Wyjmij ciasto z kubka na talerzyk (oddzielając je nożem od brzegów). Udekoruj kremem, wetknij świeczkę. Gotowe.

Jeśli podzielisz ten tort na 12 kawałków, w każdym z nich będzie jedynie 5,7 g węglowodanów netto.

Składniki:

blaty z keto biszkoptu migdałowego,

2,5 szklanki mielonych orzechów włoskich,

szklanka gęstej śmietany 18%,

3-4 łyżki erytrytolu w pudrze,

mała szczypta soli,

orzechy włoskie do dekoracji tortu (12 połówek).

Sposób przygotowania:

Przygotuj blaty ciasta zgodnie z instrukcją (link wyżej). W misce przez 2 minuty mieszaj 2 szklanki mielonych orzechów ze śmietanką i erytrytolem. Na koniec wmieszaj pozostałe ½ szklanki orzechów i ekstrakt waniliowy. Przekładaj kremem blaty ciasta, pozostawiając odrobinę kremu do wysmarowania cienką warstwą wierzchu tortu. Udekoruj orzechami.

