Inicjacja seksualna, czyli pierwszy raz, to ważny moment w życiu. Pierwszy raz każdy przeżywa indywidualnie, więc nie ma sztywnych zasad co do tego, jak ma wyglądać. Jednak warto wiedzieć, jak przygotować się pierwszego seksu, o czym pamiętać, planując zbliżenie, poznać najlepsze metody antykoncepcji na pierwszy raz. Zobacz też, jak o tym rozmawiać z partnerem.