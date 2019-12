Wieprzowina, wołowina, drób, cielęcina, jagnięcina lub baranina to podstawowe gatunki mięsa. Można je przyrządzić jako kotlety, mięso mielone do lasagne, gulasz, domową wędlinę do kanapek lub uzyskać wywar mięsny do zupy. Przed pieczeniem najlepiej obsmażyć, aby wnętrze było wilgotne. Sprawdź, jakie mięso wybrać na grilla i jak je przyrządzić!