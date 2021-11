Dieta mięsna karniwora. Czy można jeść tylko mięso i być zdrowym?

fot. Adobe Stock, Mikhaylovskiy

Dieta karniwora to dieta idealna dla mięsożerców. Jeśli wszyscy wokół zastanawiają się jak przestać jeść mięso, a ty masz wręcz odwrotne plany, teoretycznie to właśnie dieta dla ciebie. Dieta mięsna karniwora nie jest jednak optymalna pod względem zdrowotnym. Zastanów się dobrze, zanim ją zastosujesz.

Spis treści:

Określenie „karniwora” pochodzi z języka angielskiego, od słowa carnivore, czyli mięsożerca, drapieżnik. Nazwa ta zdradza najważniejszą i jedyną zasadę diety: jedz wyłącznie mięso oraz inne produkty odzwierzęce. Zabronione jest spożywanie jakichkolwiek warzyw, owoców, pestek, orzechów i produktów zbożowych. Brzmi restrykcyjnie i nudno? Tak właśnie jest!

Produkty w diecie karniwora

Menu diety karniwora składa się z:

wołowiny,

wieprzowiny,

jagnięciny/baraniny,

drobiu,

dziczyzny,

jajek,

smalcu,

tłustych produktów nabiałowych,

szpiku kostnego,

podrobów.

Dozwolone produkty możesz smażyć, piec, gotować. Doprawiasz je jedynie solą i pieprzem, popijasz wodą.

Jak powstała dieta Karnivora?

Dieta karniwora zyskała na popularności na sprawą amerykańskiego chirurga ortopedy dr Shawna Baker. Baker eksperymentował na sobie, stosując dietę mięsną, a ponieważ rezultaty (w jego przypadku) okazały się korzystne, postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami ze światem. W 2019 roku ukazała się książka jego autorstwa „The Carnivore Diet”.

Jak w wielu innych przypadkach (np. dieta Atkinsa, dieta Kwaśniewskiego) autor wykorzystał autorytet lekarza, by promować restrykcyjny sposób żywienia i zarabiać. Musisz przyznać, że ortopeda niewiele ma wspólnego ze zdrowym odżywianiem. W 2017 roku Shaun Baker stracił prawo do wykonywania zawodu lekarza.

W swojej książce Baker zastosował jeszcze jeden popularny trik, który ma zwiększyć zaufanie odbiorcy. Zamiast do nudnych badań naukowych, autor odnosi się przede wszystkim do swojej historii osobistej. Przytaczane dane naukowe są mało wartościowe i wybiórcze, ale osobie bez wiedzy żywieniowej, trudno jest to właściwie ocenić. Szczególnie jeśli ktoś jest fanem mięsa i właśnie poczuje, że znalazł idealny model żywienia. W Internecie wiralowo rozchodzą się także fałszywe informacje, według których dieta mięsna leczy z depresji czy reumatoidalnego zapalenia stawów.

Zdrowa dieta to coś więcej niż pojedynczy przypadek

Problem w tym, że zasady zdrowego żywienia nie powstają na bazie pojedynczych przypadków, ale ludzki mózg lubi osobiste odniesienia. To właśnie dlatego dieta karniwora wciąż zyskuje na popularności. Dieta mięsna bazuje także na mechanizmie „prawdy objawionej”. Shaun Baker twierdzi, że poznał sekret zdrowej diety, który cały świat przed tobą ukrywał.

Jedna zasada – jedz wyłącznie mięso, radykalnie poprawi twoje zdrowie. Brzmi kusząco, prawda? To banalnie proste! Niestety konsekwencje takiego sposobu żywienia mogą być poważne. Zanim je omówimy, zastanówmy się, czy dieta karniwora działa.

Dieta mięsna to w rzeczywistości restrykcyjna wersja diety ketogenicznej z całkowitą eliminacją węglowodanów. Przepisy diet mięsnej są jednak jeszcze bardziej ubogie niż przepisy diety keto, które pozwalają na niewielką zawartość węglowodanów z warzyw i nabiału. Taki sposób żywienia sprawia, że zamiast czerpać energię z węglowodanów, zaczynasz spalać tkankę tłuszczową. W wyniku tego procesu powstaje alternatywne „źródło zasilania”, jakim są ciała ketonowe. Wchodzisz w stan tzw. ketozy.

Chudniesz, bo drastycznie ograniczasz produkty w diecie i w efekcie jesz niskokalorycznie. Poza tym wyobraź sobie, że od rana zjadasz steki, bekon, wątróbkę i jajka na smalcu. Po kilku dniach takie jedzenie po prostu ci się znudzi i jeszcze mocniej zredukujesz ilości.

Jem tylko mięso i dobrze się czuję?

Jak to się dzieje, że niektóre osoby, które stosują dietę karniwora twierdzą, że czują się lepiej? Otóż ciała ketonowe mają na organizm lekko euforyczny wpływ i sprawiają, że odczuwasz pozorną poprawę kondycji. Stan taki utrzymuje się nawet przez kilka tygodni i może cię zmylić, sprawiając, że uznasz, że wszystko jest w porządku i dieta działa.

Na diecie mięsnej, w jej początkowym etapie, lepiej poczują się także osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS). Dlaczego? W menu nie ma w ogóle błonnika pokarmowego, który jest bardzo potrzebny, ale działa lekko drażniąco na układ pokarmowy. Cierpisz na IBS? Postaw na dietę FODMAP, która ma udowodniony, pozytywny wpływ na zmniejszenie dolegliwości. Przepisy FODMAP pomogą ci uporać się z objawami, a jednocześnie nie doprowadzą do negatywnych skutków ubocznych.

Pamiętaj także, że ludzie z założenia rzadziej przyznają się do porażki. Dlatego w internecie znacznie częściej przeczytasz „poematy” na cześć diety karniwora niż opinie osób, które były niezadowolone i przerwały dietę.

Nie będę pisać o zaletach diety mięsnej, bo ich nie dostrzegam. Wad jest za to wiele. Problem w tym, że negatywne konsekwencje nie pojawiają się od razu, trzeba na nie „popracować” co najmniej przez kilka tygodni.

Niedobory pokarmowe na diecie mięsnej karniwora

Produkty pochodzenia zwierzęcego nie są w stanie zaspokoić potrzeb organizmu na wszystkie składniki odżywcze. W wyniku stosowania diety karniwora mogą rozwinąć się niedobory witaminy C, witamin z gr. B, magnezu, cynku, wapnia i wielu innych.

Brak błonnika pokarmowego na diecie karniwora

Błonnik pokarmowy występuje wyłącznie w roślinach, jego zadaniem jest usprawnianie usuwania resztek pokarmowych z jelita grubego. Ma on także wpływ na rozwój korzystnej mikroflory w przewodzie pokarmowym. W diecie mięsnej błonnika nie ma wcale. Skutkuje to poważnymi zaparciami i nieprzyjemnymi gazami. Nadmiar czerwonego mięsa i zalegające treści pokarmowe sprzyjają także nowotworom jelita grubego.

U osób na diecie karniwora większe jest także ryzyko raka żołądka. Bez błonnika pokarmowego zaburzeniu ulega także wrażliwa na czynniki żywieniowe równowaga w mikroflorze jelitowej. Coraz częściej podkreśla się, że ma ona ogromny wpływ na zdrowie człowieka, zaczynając od budowania odporności, przez kontrolę masy ciała na łagodzeniu depresji skończywszy.

Mała ilość przeciwutleniaczy na diecie mięsnej karniwora

W warzywach i owocach występują związki, które są w stanie zatrzymać negatywne procesy w organizmie związane z działaniem tzw. wolnych rodników. Są to naturalne przeciwutleniacze. Choć ich rola nie jest tak znacząca jak przeciwutleniaczy, które nasz organizm produkuje sam, (niektóre enzymy) to jednak są one ważnym elementem zdrowej diety. W menu mięsnym ich po prostu nie ma.

Dieta mięsna obciąża wątrobę i nerki

Dieta karniwora to przede wszystkim tłuszcz i białko. Za metabolizowanie tych składników pokarmowych odpowiedzialne są wątroba i nerki, które po długim stosowaniu tego sposobu żywienia mogą odmówić posłuszeństwa. Obserwuje się wtedy bolesność nerek, białko w moczu czy podwyższone wartości enzymów wątrobowych. Nie rób tego swoim organom.

Zbyt dużo tłuszczu nasyconego

Dieta mięsna dostarcza także bardzo dużych ilości kwasów tłuszczowych nasyconych. W aktualnych normach żywieniowych podkreśla się, że ich spożycie powinno być możliwie najniższe przy zachowaniu zbilansowanej diety. Ten rodzaj tłuszczu sprzyja chorobom układu krążenia, ale coraz częściej mówi się także o tym, że na równi z cukrem przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu II.

Człowiek nie jest mięsożercą

Człowiek jest istotą wszystkożerną. Mylą się ci, którzy twierdzą, że mięso jest naszym podstawowym i naturalnym pokarmem, bo tak jadano w jaskini (np. zwolennicy diety paelo). Mięso jest ciężkostrawne, a jego trawienie wymaga czasu spędzonego na odpoczynku. Jedzenie mięsa (szczególnie surowego) było zatem ryzykowne, bo zmniejszało zdolność do obrony przed drapieżnikami. To właśnie dlatego praludzie żywili się głównie pokarmem roślinnym zebranym w czasie wędrówki, a tylko od czasu do czasu jadali posiłek mięsny, gdy udało się upolować zwierzę.

Mam nadzieję, że skutecznie zniechęciłam cię do stosowania diety karniwora. Wszystko bowiem wskazuje na to, że można ona odebrać ci dobre samopoczucie i kilka lat życia.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 7.11.2019.

Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. mgr inż. Barbara Dąbrowska-Górska dietetyk Specjalistka z zakresu żywieniowego leczenia otyłości, insulinooporności i zespołu jelita wrażliwego. Dietetyk z 12 letnim doświadczeniem. Ukończyła Technologię Żywności i Żywienie Człowieka w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pomaga pacjentom trwale zmienić nawyki żywieniowe. Uczy realnych rozwiązań, szacunku do ciała, konsekwencji i „godzenia” się z jedzeniem. Twórczyni autorskiego podejścia w nurcie pozytywnej dietetyki. Prowadzi poradnię online barbaradabrowska.pl.