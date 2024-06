Jaka jest najlepsza kiełbasa na grilla i o czym warto pamiętać podczas grillowania? Zobacz, jak przygotować kiełbasę

Camembert z grilla można zrobić na grillu węglowym, ale też elektrycznym lub na patelni. Wystarczy 10 minut na grillu, by camembert zrobił się płynny w środku. Grillując camembert, uważaj, by nie przebić jego delikatnej skórki. Owiń go folią dla dodatkowej ochrony. Grillowany camembert podaj z dodatkami: grzankami, żurawiną, warzywami. Serwuj go jako danie główne lub przystawkę. Oto przepis na grillowany camembert, który przekazali mi francuzi.