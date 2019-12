Soczewica to roślina z rodziny bobowatych, która przyczynia się do zmniejszenia poziomu ciśnienia tętniczego. Po opłukaniu i ugotowaniu we wrzątku przez 15 minut jest gotowa do podania. Jest stosowana najczęściej jako zamiennik białka zwierzęcego w diecie wegańskiej. To kluczowy składnik dań kuchni indyjskiej. Zobacz, jak zrobić z niej kotlety lub gulasz!