Kasza gryczana to doskonały dodatek do dań wytrawnych, przekąsek, a nawet deserów! Zawiera witaminy z grupy B, żelazo, wapń, fosfor oraz magnez. Wyróżniamy odmianę białą oraz paloną, której smak jest dość charakterystyczny i nie każdemu odpowiada. Zobacz na Polki.pl, co możesz z niej zrobić!