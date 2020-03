Jak gotować kaszę gryczaną, a jak jęczmienną - praktyczny poradnik

fot. Adobe Stock

Po latach zapomnienia wraca do naszych łask i na nasze talerze. Kasza przestaje kojarzyć się jedynie z obowiązkowym dodatkiem do gulaszu mięsnego i odkrywa swoje różne smaczne oblicza. Ze zdziwieniem słuchamy, że można przyrządzić z niej nawet deser i że niesie w sobie więcej wartości odżywczych niż makaron, ryż czy ziemniaki.

Oczywiście - jak w każdym przypadku - można potencjał kaszy zaprzepaścić, wykorzystać częściowo lub w pełni. Aby odkryć wszystkie jej zalety, zgromadziliśmy dawkę praktycznej wiedzy - poradnik dotyczący kasz szefa kuchni Knorr, Piotra Murawskiego.

Ile wody potrzeba do gotowania kaszy?

Kasze w różnym stopniu chłoną wodę, a to z uwagi na różne gatunki zbóż, z których powstają. Ilość wody wpłynie na konsystencję kaszy, więc trzeba zastanowić się, czy odpowiada nam bardziej konsystencja sypka czy półsypka. Idealne proporcje dla wody i kaszy jęczmiennej to 2,5:1 lub 2:1.

Natomiast jeśli chcemy, aby ziarenka częściowo się rozgotowały (konsystencja półsypka), to wody należy nalać 3 razy więcej niż kaszy. Te proporcje najlepiej odmierzać szklankami (np. 3 szklanki wody i 1 szklanka kaszy). Natomiast najlepszym sposobem na kuskus jest zalanie go wrzątkiem do poziomu ok. 1 cm wyżej niż poziom kaszy w naczyniu.

Co zrobić przed gotowaniem kaszy?

Jeśli przyrządzasz kaszę gryczaną, dobrze jest wysypać ją przed gotowaniem na suchy blat i przebrać - odrzucić uszkodzone i poczerniałe ziarna.

Kasza jaglana - coraz popularniejsza ze względu na swoje walory odżywcze - charakteryzuje się gorzkim smakiem. Jeśli chcesz się go pozbyć, to wystarczy, że przelejesz ją wrzątkiem na sicie jeszcze przed gotowaniem. Drugą metodą jest wstępne podprażenie kaszy na suchej patelni, a następnie zalanie wrzątkiem i ugotowanie.

Jak gotować kaszę?

Kaszę zawsze wrzucajmy dopiero na gotującą się wodę. Po wrzuceniu i zagotowaniu zmniejsz ogień i przykryj garnek pokrywką. Zastanawiasz się, czemu przegotowana kasza nieapetycznie się skleja? To dlatego, że jej głównym składnikiem jest skrobia. W podczas gotowania kaszy w wodzie skrobia chłonie wodę i pęcznieje.

Jeśli kasza gotowana jest zbyt długo, skrobia wypływa na zewnątrz, zlepiając ziarenka kaszy. Aby tego uniknąć, nie należy przedłużać czasu gotowania. Kasza gryczana będzie idealna po 15 minutach gotowania oraz ok. 10 minutach oczekiwania w garnku pod przykryciem, już po wyłączeniu gazu. Aby zapobiec sklejaniu ziarenek, można również dodawać do gotowania odrobinę oleju lub innego tłuszczu.

Jest jedno danie, gdzie efekt sklejonych ziarenek jest pożądany - a mianowicie w naszym ulubionym krupniku. Dzięki skrobi krupnik staje się zawiesisty, a kasza zbita w tzw. krupy smakuje w zupie idealnie.

Co zrobić z kaszą po ugotowaniu?

Nie podawaj kaszy od razu - odczekaj ok. 10-30 minut - niech kasza w tym czasie pozostanie pod przykryciem i niech wchłania jeszcze wodę. W ten sposób "dochodzi", zyskując pełnię smaku i najlepszą dla siebie konsystencję. Nie bez powodu nasze babcie po ugotowaniu kaszy zawijały ją na godziny w pierzynę. Wtedy chłonie wodę i staje się idealnie sypka.

Jaka kasza pasuje do jakiego dania?

Kasza jęczmienna to podstawa krupniku oraz dań mięsno-warzywnych.

oraz dań mięsno-warzywnych. Kasza pęczak z ziaren jęczmienia dobrze smakuje też w risotto lub zapiekankach.

lub zapiekankach. Kasza gryczana może być składnikiem farszu do pierogów, gołąbków czy naleśników, świetnie smakuje też z bitkami czy zrazami w sosie.

czy zrazami w sosie. Kasza jaglana to baza dla wielu dań głównych, ale równie dobrze smakuje na słodko czy w sałatkach.

Kuskus sprawdzi się w sałatkach , zapiekankach i jako dodatek do dań głównych.

, zapiekankach i jako dodatek do dań głównych. Quinoa pasuje wszędzie tam, gdzie ryż czy każda inna kasza, dodatkowo doskonale smakuje na słodko.

Dlaczego warto podawać kaszę dzieciom?

Kasze mogą okazać się doskonałym pomysłem dla urozmaicenia jadłospisu dzieci. Są one źródłem węglowodanów złożonych, zawierają witaminy B1, B2, PP, kwas foliowy, potas, żelazo, cynk i magnez, a także błonnik. Oczywiście tym nie przekonamy naszych dzieci. Jak ugotować kaszę dla dzieci? To może je przekonać:

atrakcyjny sposób podania kaszy - ozdobienie owocami czy warzywami ułożonymi w fantazyjne kształty ,

, użycie kaszy do deseru - jeśli dziecko zobaczy, że kasza jest składnikiem pysznego słodkiego śniadania , to spojrzy na nią łaskawszym okiem,

, to spojrzy na nią łaskawszym okiem, możliwość dokonania wyboru - pozwólmy dziecku wybierać spośród wielu rodzajów kasz i znaleźć smak, który mu odpowiada,

i znaleźć smak, który mu odpowiada, menu dorosłych - dzieci lubią naśladować dorosłych, więc jeśli włączymy kasze w nasze menu, prościej będzie nam przekonać do tego nasze dzieci.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.02.2015, na podstawie materiałów prasowych firmy Knorr