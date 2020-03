Sałatka z kaszy gryczanej z suszonymi pomidorami i orzechami laskowymi

Sałatka z kaszy gryczanej to błyskawiczny sposób na pyszny obiad lub lunch do pracy. Dodaj do niej ulubione warzywa, a także pestki i orzechy. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, dlatego doskonale nada się na szybki posiłek w biegu.

Nasza sałatka z kaszy gryczanej ma dodatek podsmażonych na złoto pieczarek oraz suszonych pomidorów. Wystarczy doprawić ją solą, pieprzem oraz dobrej jakości oliwą. Cały sekret tkwi w prawidłowym gotowaniu kaszy.

Szklankę kaszy gryczanej ugotuj do miękkości w dwóch szklankach wody. Po ugotowaniu odstaw ją jeszcze na 10-15 minut, by wchłonęła całą wodę. Pieczarki pokrój w cienkie plastry i podsmaż na złoto na 2 łyżkach masła. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Kaszę gryczaną wymieszaj z cebulą, pieczarkami, pokrojonymi w paski suszonymi pomidorami i orzechami laskowymi. Sałatkę z kaszą gryczaną polej oliwą i dopraw solą i pieprzem. Górę udekoruj pociętą natką pietruszki. Smacznego!

