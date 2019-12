Galaretka to gęsta i sprężysta zawiesina przygotowana na bazie żelatyny wieprzowej lub agar-agar. Dodatkiem jest sok z owoców oraz cukier. Po zagotowaniu w wodzie jest przelewana do pucharków do zastygnięcia przynajmniej na 2 godziny. Używana najczęściej do deserów i namaczania biszkoptu. Zobacz, jakie owoce sprawiają, że nie ścina się!