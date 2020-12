Jak zrobić galaretkę - domowy przepis

fot. Adobe Stock

Galaretka to pyszny deser, który możesz przyrządzić własnoręcznie w domu i nie zajmie to wiele czasu i energii. Jak zrobić galaretkę domowymi sposobami? Możesz wykorzystać sok owocowy, kompot, mleko, jogurt.

Żelatynę zamocz w zimnej wodzie. Do namoczonej żelatyny dodaj odrobinę gorącego soku i podgrzewaj, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Rozpuszczoną żelatynę połącz z pozostałym sokiem. Dokładnie wymieszaj, rozlej do salaterek i włóż do lodówki, aby zastygła.

Jeżeli chcesz przyrządzić galaretkę z owocami, to krzepnącą galaretką zalej owoce świeże lub mrożone.

Galaretki owocowe podaj z bitą śmietaną. Galaretki z mleka natomiast ze świeżymi owocami, konfiturami lub sosami owocowymi.

Oprócz ogólnego przepisu na to, jak zrobić galaretkę, polecamy również inne warianty.

Składniki:

1/2 szklanki wody,

1 łyżka żelatyny (bez smaku),

1 szklanka soku brzoskwiniowego,

1/2 szklanki brzoskwiń pokrojonych w plasterki.

Sposób przygotowania:

W rondelku rozpuść żelatynę w wodzie. Dokładnie wymieszaj i poczekaj, aż zmięknie. Zagotuj na małym ogniu i odstaw z palnika. Mieszając, powoli należy dolać sok owocowy. Całość dokładnie wymieszaj. Mieszankę należy wlać do małych miseczek. Dodaj owoce i wymieszaj. Wstaw do lodówki, aż galaretka stężeje.

Składniki:

40 dag porzeczek albo borówek,

20 dag malin,

1/2 l wody,

20 dag cukru,

2 łyżki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Porzeczki zmiażdż, odciśnij sok, owoce zalej letnią wodą i ponownie odciśnij (płynu powinno być 1/2 l). Rozpuszczoną w 1/8 l wody żelatynę zmieszaj z płynem, dodaj do smaku cukier. Krzepnącą galaretkę wymieszaj z opłukanymi i dokładnie osączonymi malinami, zastudź w salaterce.



Składniki:

1/3 l kwaśnego mleka,

1/8 l śmietany,

10 dag cukru pudru,

2 łyżki żelatyny,

wanilia.

Sposób przygotowania:

Mleko roztrzep starannie ze śmietaną, dodaj cukier, dokładnie wymieszaj, dodaj wanilię, rozpuszczoną żelatynę i zastudź w salaterkach. Podawaj z gęstym sosem owocowym.

