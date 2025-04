„Człowiek w poszukiwaniu sensu” to jedna z najważniejszych książek w moim życiu. Czytałam ją dwukrotnie - pierwszy raz z polecenia osoby, która hobbystycznie studiuje literaturę wojenną, obozową. Drugi raz, po 2,5 roku, towarzyszyła mi podczas próby zrozumienia tego, co dzieje się na wschodzie Europy, w Ukrainie.

Tak, książka jest jedną z tych, o których mówi się „ciężka”, „mocnego kalibru”, „nie dla każdego”. Nie do końca się z tym zgodzę. Żyjemy w czasach, w których nie można zamiatać pod dywan tematów trudnych, ważnych i niewygodnych. Nie ma już tabu - wiemy już, że wojna to nie historia, która się nie powtórzy.

Można scrollować Instagram w poszukiwaniu lekkich treści, włączyć Netfliksa, „by odpocząć”. Czy my mamy od czego odpocząć? My, osoby które mają dach nad głową, pracę, rodzinę i błękitne niebo, na którego tle nie przelatują samoloty wojenne? Po lekturze tej książki nie czujemy się gorzej, a bardziej świadomi jesteśmy tego, czym jest esencja życia.

Nie sposób rozmawiać o tej pozycji bez wstępu dot. autora. Viktor Frankl był austriackim psychiatrą i psychoterapeutą, a zarazem więźniem kilku obozów koncentracyjnych: w Teresinie, Auschwitz i Dachau. Zasłynął też jako twórca logoterapii, czyli metody terapeutycznej, której podstawą były rozważania nad sensem.

Sam Frankl z żoną usunęli ciążę z uzasadnionej obawy, że dziecko przyjdzie na świat w rzeczywistości obozowej. W 1945 autor stracił też żonę. De facto, patrząc oczami obserwatora, Austriak stracił rodzinę, więc sens życia. Później wyjaśniam, dlaczego tak się nie stało.

Sam początek książki mówi już pokrótce, jakich refleksji możemy się spodziewać. Frankl pisze, że pierwszym pytaniem, które zadaje pacjentowi podczas terapii, jest pytanie o powód, dla którego nie odbierze sobie życia: Dlaczego się nie zabijesz?

Co sprawia, że usilnie trzymamy się życia, wbrew najgorszym doświadczeniom? Dzieci, rodzina, sukces zawodowy, podróżowanie, poznawanie nowych ludzi, Bóg, ojczyzna?

Tak postawione pytanie skłania, popycha do myślenia.

Nie umiem tej książki porównać do żadnej innej - nie do „Medalionów” i nie do „Psychoanalizy”. Tu jest coś znacznie więcej - cel, światło, nadzieja mimo wszystko i ogromna afirmacja życia

- recenzent.