Od dłuższego czasu czułam, że między mną a Oskarem rośnie niewidzialny mur. Mijaliśmy się w korytarzu naszego mieszkania jak dwoje uprzejmych współlokatorów, którzy dzielą rachunki i obowiązki domowe, ale zapomnieli, co to znaczy dzielić życie. Nasze rozmowy sprowadzały się do logistyki: kto zrobi zakupy, o której wracasz z pracy, czy zapłaciłeś za prąd. Tęskniłam za mężczyzną, w którym zakochałam się dziesięć lat temu. Tęskniłam za naszymi długimi spacerami, wspólnym gotowaniem i śmiechem, który kiedyś wypełniał każdy kąt naszego domu.

Zadbałam o romantyczne chwile

Zbliżała się czerwcówka, ten magiczny czas, kiedy słońce zaczyna mocniej grzać, a świat wydaje się pełen obietnic. Pomyślałam, że to idealny moment na przebudzenie. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować wyjazd, który miał nam przypomnieć, dlaczego w ogóle jesteśmy razem. Znalazłam przepiękną posiadłość na południu kraju, otoczoną malowniczymi wzgórzami, na których dojrzewały winogrona. To było miejsce jak z bajki: stary, odrestaurowany dworek, luksusowe pokoje z widokiem na dolinę, doskonałe regionalne jedzenie i cisza, której tak bardzo potrzebowaliśmy.

Problem polegał na tym, że nasze oszczędności ostatnio stopniały przez nieprzewidziane wydatki związane z naprawą samochodu. Rezerwacja w tym miejscu, w szczycie sezonu czerwcowego, kosztowała majątek. Ale byłam zdeterminowana. Wierzyłam, że ten wyjazd to nasza deska ratunku.

Pożyczyłam brakującą kwotę od przyjaciółki i zaciągnęłam niewielkie zobowiązanie finansowe, obiecując sobie, że spłacę to w ciągu kilku miesięcy. Kiedy w końcu kliknęłam „potwierdź rezerwację”, poczułam ogromną ulgę. Wyobrażałam sobie, jak Oskar patrzy na mnie z wdzięcznością, jak spacerujemy między rzędami winorośli, trzymając się za ręce, jak dawniej.

Jego reakcja była odwrotna

Przygotowania do niespodzianki pochłonęły mnie bez reszty. Przez tydzień ukrywałam przed nim ekscytację, uśmiechając się pod nosem za każdym razem, gdy o tym myślałam. Wydrukowałam potwierdzenie rezerwacji na pięknym, grubym papierze i włożyłam do eleganckiej, srebrnej koperty. Zaplanowałam wyjątkową kolację – przygotowałam jego ulubione pieczone warzywa z ziołami i delikatną rybę. Nakryłam do stołu, zapaliłam świece i czekałam, aż usłyszę dźwięk klucza w zamku.

Kiedy Oskar wszedł do domu, wyglądał na zmęczonego i dziwnie spiętego. Zrzucił marynarkę, unikał mojego wzroku i od razu poszedł umyć ręce. Pomyślałam, że miał trudny dzień w pracy, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że ten wyjazd jest nam obojgu absolutnie niezbędny.

– Zrobiłam twoją ulubioną kolację – powiedziałam z uśmiechem, gdy wszedł do jadalni.

Spojrzał na stół, potem na mnie, a na jego twarzy malowało się zakłopotanie, które wtedy wzięłam za zwykłe zaskoczenie.

– Dziękuję, Weronika, ale nie jestem bardzo głodny – mruknął, siadając jednak na brzegu krzesła.

Nie zraziłam się. Usiadłam naprzeciwko niego, a serce biło mi mocno z podekscytowania. Położyłam srebrną kopertę na środku stołu, przesuwając ją w jego stronę.

– Mam coś dla ciebie. Dla nas, właściwie – powiedziałam, nie mogąc powstrzymać szerokiego uśmiechu. – Otwórz.

Oskar patrzył na kopertę jak na puszkę Pandory. Jego dłonie lekko drżały, gdy powoli sięgał po papier. Kiedy wyciągnął zawartość i zaczął czytać, jego twarz zbladła. Spodziewałam się uśmiechu, radości, może nawet łez wzruszenia. Zamiast tego zobaczyłam w jego oczach czyste przerażenie. Zapadła ciężka, gęsta cisza.

– Weronika... – zaczął, a jego głos łamał się w sposób, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. – Co to jest?

– To nasz wyjazd na czerwcówkę! Elegancki dworek na południu, spacery, słońce, tylko my dwoje. Chciałam zrobić ci niespodziankę. Zapłaciłam już za wszystko, nie możemy tego odwołać. Zarezerwowałam najlepszy apartament!

Oskar odłożył papier na stół, zamknął oczy i ukrył twarz w dłoniach. Jego ramiona opadły.

– Nie możemy tam pojechać – powiedział cicho, niemal szeptem.

– Dlaczego? Przecież wziąłeś urlop na ten weekend, widziałam w kalendarzu. Nic nam nie stoi na przeszkodzie.

– Weronika, przestań – przerwał mi, podnosząc wzrok. Jego oczy były zimne i puste. – Nie rozumiesz. Ja wziąłem ten urlop z zupełnie innego powodu.

Jego słowa zapadły mi w pamięć

Czułam, jak chłód rozlewa się po moim ciele. Świece na stole nagle wydały mi się groteskowe, a zapach jedzenia zaczął mnie przyprawiać o mdłości.

– Z jakiego powodu, Oskar? – zapytałam, a mój głos drżał.

Wziął głęboki wdech, jakby przygotowywał się do skoku w przepaść.

– Ja... złożyłem wczoraj papiery. Pozew o rozwód. Ten długi weekend zaplanowałem po to, żeby na spokojnie porozmawiać, spakować swoje rzeczy i się wyprowadzić. Znalazłem już mieszkanie do wynajęcia.

Świat wokół mnie zawirował. Patrzyłam na niego, ale nie poznawałam człowieka siedzącego po drugiej stronie stołu. Mój mąż, mężczyzna, dla którego zapożyczyłam się, by sprawić mu radość, właśnie oznajmił mi, że ode mnie odchodzi.

– Rozwód? – powtórzyłam, jakbym nie rozumiała znaczenia tego słowa. – Jak to rozwód? Przecież my... przecież ja chciałam to naprawić.

– Od dawna niczego nie da się naprawić, Weronika. Po prostu udawaliśmy, że jest inaczej. Przepraszam, że dowiadujesz się o tym w ten sposób. Nie wiedziałem o wyjeździe.

Nie płakałam. Byłam w zbyt wielkim szoku. Zostawił mnie przy stole z wystygłą rybą, zapalonymi świecami i opłaconą rezerwacją za tysiące złotych, po czym poszedł do sypialni. Tej nocy spałam na kanapie, patrząc w sufit, podczas gdy całe moje życie legło w gruzach.

Nie chciałam odwoływać wyjazdu

Kolejne dni minęły jak w dziwnym, nierealnym letargu. Oskar zgodnie ze swoimi słowami spakował się i wyprowadził na początku czerwcówki. Zostałam sama w naszym wielkim, pustym mieszkaniu. Cisza, która w nim zapanowała, była ogłuszająca. Każdy kąt przypominał mi o tym, co straciłam.

Zostałam z rozbitym sercem, długiem u przyjaciółki i rezerwacją na luksusowy pobyt, której zgodnie z regulaminem obiektu nie mogłam już anulować ani zmienić terminu. Pieniądze by przepadły. Siedziałam na podłodze w salonie, patrząc na wydrukowany bilet.

Nie mogłam znieść myśli, że zostanę w tym pustym mieszkaniu przez całe cztery dni, płacząc w poduszkę. Podjęłam decyzję, która wydawała mi się wtedy czystym szaleństwem. Napisałam na lokalnej grupie społecznościowej dla podróżników: „Mam opłacony luksusowy pobyt w posiadłości na południu na ten weekend. Pokój dwuosobowy. Oddam drugie miejsce za darmo, pod warunkiem, że będziemy spędzać czas osobno. Potrzebuję po prostu wyjechać, a nie chcę być zupełnie sama w drodze”.

Odezwało się kilkanaście osób. Wybrałam Magdę – spokojną, starszą ode mnie kobietę, która napisała, że jest fotografką krajobrazu i chętnie spędzi weekend, wędrując samotnie z aparatem po wzgórzach, a wieczorami z chęcią potowarzyszy mi przy kolacji, jeśli będę miała na to ochotę.

Obca osoba stała się moim ukojeniem

Podróż samochodem minęła nam w spokojnej atmosferze. Magda okazała się niezwykle taktowną osobą. Przyjechała po mnie swoim autem i wzięła na siebie koszty przekazdu. Nie zadawała zbędnych pytań. Zrozumiała, że nie pojechałam tam świętować.

Posiadłość była dokładnie tak wspaniała, jak na zdjęciach. Zielone pagórki ciągnęły się aż po horyzont, a powietrze pachniało słońcem i ziołami. Zamiast spacerować za rękę z mężem, wędrowałam samotnie wąskimi ścieżkami między rzędami winorośli. Płakałam, krzyczałam w myślach, pozwalałam, by cały żal ze mnie uchodził.

Wieczorami spotykałam się z Magdą w jadalni. Jadłyśmy pyszne regionalne potrawy, a ona opowiadała mi o świetle, kompozycji i miejscach, które zwiedziła. Jej opowieści były jak balsam na moją zranioną duszę. Pokazała mi, że świat jest ogromny i wciąż pełen piękna, nawet jeśli mój osobisty świat właśnie się zawalił.

Ten wyjazd nie uratował mojego małżeństwa. Ale w dziwny sposób uratował mnie. Zrozumiałam, że nie mogę zmusić kogoś do miłości, kupując mu luksusowe prezenty. Dług spłacałam przez kolejne miesiące, ale z perspektywy czasu nie żałuję ani jednej wydanej złotówki. Tam, wśród zielonych wzgórz, z dala od pustego mieszkania i wspomnień, zaczęłam powoli odbudowywać samą siebie.

Weronika, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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