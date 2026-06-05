Odkąd pamiętam, zawsze byłam na drugim miejscu. Byłam mniej zaradna, mniej przebojowa, mniej błyszcząca w towarzystwie. Moja starsza o dwa lata siostra, Marika, od najmłodszych lat zdawała się mieć w rękach czarodziejską różdżkę. Czego by się nie dotknęła, zamieniało się w złoto. Najpierw świetne oceny, potem prestiżowe studia, wreszcie kariera w dużej korporacji. Ja zawsze wybierałam bezpieczne, choć mało spektakularne ścieżki. Praca w biurze rachunkowym dawała mi stabilizację, ale z pewnością nie pozwalała na luksusy, którymi tak chętnie chwaliła się moja siostra.

Zawsze jej zazdrościłam

Nasze spotkania rodzinne zawsze wyglądały tak samo. Marika opowiadała o swoich zagranicznych wyjazdach, o nowych, markowych ubraniach, o drogich restauracjach, w których jadała biznesowe lunche. Słuchałam tego z uśmiechem przyklejonym do twarzy, a w środku zżerała mnie zazdrość i dołmujące poczucie własnej beznadziejności. Dlaczego ja tak nie potrafiłam? Dlaczego moje życie składało się z liczenia każdego grosza do pierwszego, z polowania na wyprzedaże i z wakacji spędzanych u ciotki na działce?

Rodzice, choć starali się tego nie okazywać, wyraźnie pękali z dumy, gdy patrzyli na Marikę. Dla nich ja byłam po prostu solidną, dobrą córką. Kimś, kto zawsze pomoże w porządkach, ale nie kimś, kim można się pochwalić przed sąsiadami. Ten kompleks rósł we mnie latami, wypuszczając coraz głębsze korzenie. Aż w końcu nadszedł ten rok. Rok, w którym postanowiłam powiedzieć „dość”. Zaczęłam obmyślać plan na zmiany starego układu.

Poszłam drogą na skróty

Zbliżał się długi czerwcowy weekend. Tradycyjnie to Marika organizowała nasze siostrzane spotkania, zapraszając mnie do modnych miejsc, gdzie czułam się jak uboga krewna. Tym razem postanowiłam przejąć inicjatywę. Chciałam, żeby chociaż raz to ona spojrzała na mnie z podziwem. Chciałam poczuć się ważna, doceniona, równa jej statusem.

Zaczęłam przeglądać oferty wynajmu nad polskim morzem. Mój wzrok padł na ogłoszenie o luksusowej willi w Juracie. Zdjęcia zapierały dech w piersiach. Przestronne wnętrza urządzone w jasnych barwach, ogromne okna z widokiem na sosnowy las i morze, prywatny taras... To było dokładnie to, czego szukałam. Idealne tło dla mojej nowej, wykreowanej rzeczywistości.

Problem polegał na tym, że cena za cztery dni wynajmu przekraczała moje dwumiesięczne dochody. Racjonalna część mnie krzyczała, żebym natychmiast zamknęła stronę internetową i znalazła coś na moją kieszeń. Ale głos ambicji i tłumionej przez lata frustracji był głośniejszy. Zalogowałam się na konto bankowe. Wypełnienie wniosku o pożyczkę zajęło mi kilka minut. Kliknęłam „zatwierdź”. Pieniądze pojawiły się na koncie niemal natychmiast. Czułam mieszankę przerażenia i dzikiej ekscytacji. Klamka zapadła.

Zadzwoniłam do Mariki jeszcze tego samego dnia.

– Wiesz, pomyślałam, że w tym roku to ja zorganizuję naszą czerwcówkę – powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał swobodnie i pewnie. – Znalazłam piękną willę nad morzem. Zarezerwowałam ją dla nas obu.

– Naprawdę? – W głosie siostry usłyszałam autentyczne zaskoczenie. – Dziękuję, tylko... To musi kosztować majątek, Bianka.

– Och, nie martw się tym. Ostatnio bardzo dobrze mi idzie w pracy, dostałam sporą premię. Chcę nas trochę rozpieścić.

Kłamstwo przeszło mi przez gardło tak gładko, że aż sama byłam zdziwiona. Marika zgodziła się z entuzjazmem, a ja zaczęłam gorączkowe przygotowania do mojego wielkiego przedstawienia.

Wreszcie mnie podziwiała

Kiedy przyjechałyśmy na miejsce, willa wyglądała jeszcze wspanialej niż na zdjęciach. Marika, która zazwyczaj potrafiła zachować chłodny dystans i nie dawała po sobie poznać, że coś robi na niej wrażenie, tym razem nie ukrywała podziwu.

– Bianka, to jest niesamowite – powiedziała, spacerując po przestronnym salonie. – Musisz mi opowiedzieć o tej swojej pracy. Zawsze myślałam, że to takie nudne papierkowe sprawy, a tu proszę, żyjesz jak gwiazda.

Uśmiechnęłam się skromnie, choć w środku pękałam z dumy. Wreszcie! Wreszcie patrzyła na mnie tak, jak ja przez całe życie patrzyłam na nią.

Pierwsze dni mijały nam na spacerach brzegiem morza, rozmowach i odpoczynku. Ja przez cały czas odgrywałam rolę kobiety sukcesu. Opowiadałam wymyślone historie o ważnych klientach, o szefie, który nie wyobraża sobie beze mnie firmy, o planach na kolejne inwestycje. Każde moje słowo było starannie przemyślane, by pasowało do obrazka, który wokół siebie zbudowałam.

Starałam się jednak nie myśleć o powiadomieniach z banku, które przychodziły na mój telefon, przypominając o harmonogramie spłat pożyczki. Odrzucałam te myśli, skupiając się na triumfie. W końcu miałam to, czego zawsze pragnęłam – uznanie w oczach idealnej siostry.

Przy kolacji wyznała prawdę

Ostatniego wieczoru postanowiłam przygotować uroczystą kolację. Zamówiłam drogie dania na wynos z miejscowych restauracji. Zastawiłam stół na tarasie, zapaliłam świece. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo i różowo. Szum fal w oddali tworzył idealny podkład dźwiękowy dla mojego wielkiego finału.

Marika wyszła na taras i usiadła naprzeciwko mnie. Wyglądała pięknie, ale coś w jej twarzy było nie tak. Przez cały wyjazd wydawała mi się odrobinę spięta, zamyślona, ale zrzucałam to na karb jej zapracowania. Teraz jednak, w blasku świec, dostrzegłam głębokie cienie pod jej oczami.

– To wszystko jest takie piękne, Bianka – powiedziała cicho, wpatrując się w swój talerz. – Zawsze cię podziwiałam za to, że potrafisz tak doceniać małe rzeczy, a teraz... teraz stworzyłaś coś wielkiego.

– Dziękuję – odpowiedziałam, czując, jak rośnie we mnie satysfakcja. – Wiesz, trzeba czasem pozwolić sobie na odrobinę luksusu. Życie jest za krótkie, żeby ciągle oszczędzać.

Marika nagle odłożyła sztućce. Jej dłonie zaczęły drżeć. Spojrzała na mnie, a w jej oczach zalśniły łzy.

– Bianka, muszę ci coś powiedzieć – jej głos załamał się. – Ja już dłużej nie daję rady. Nie mogę już udawać.

Zamrugałam ze zdziwieniem.

– O czym ty mówisz? Coś nie tak z jedzeniem?

– Nie, nie chodzi o jedzenie – potrząsnęła głową, a łzy popłynęły po jej policzkach. – Chodzi o moje życie. Ono jest jednym wielkim kłamstwem. I to od dawna.

Zamarłam, nie wiedząc, jak zareagować. Moja idealna, silna siostra płakała przy stole, wyglądając na całkowicie zdesperowaną.

– Od roku nie mam pracy – wyznała szeptem, jakby te słowa sprawiały jej fizyczny ból. – Zredukowali etaty. Próbowałam znaleźć coś innego, ale nikt nie chciał zapłacić mi tyle, ile zarabiałam wcześniej. Zaczęłam żyć z oszczędności, potem z kart kredytowych. Mój mąż odszedł, kiedy zorientował się w naszych długach. Zostałam z niczym.

Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. To było niemożliwe. Marika? Kobieta sukcesu? Tonąca w długach?

– Przyjechałam tu, bo... – wzięła głęboki oddech, ocierając łzy. – Bo widziałam, jak świetnie ci idzie. Ta willa, to wszystko... Pomyślałam, że może ty mogłabyś mi pomóc. Że mogłabyś pożyczyć mi pieniądze na spłatę chociaż części zadłużenia, żebym mogła stanąć na nogi. Nie mam już do kogo się zwrócić.

Jej słowa zawisły w powietrzu. Słyszałam tylko szum morza i bicie własnego serca. Czekała na moją odpowiedź, patrząc na mnie z nadzieją. Wierzyła w moją bajkę. Wierzyła w moją wykreowaną potęgę.

– Mariko... – zaczęłam, ale głos mi uwiązł w gardle.

– Wiem, że to dużo, ale oddam ci wszystko co do grosza, obiecuję – mówiła szybko, chwytając moją dłoń. – Jesteś moją jedyną deską ratunku, Bianka. Ty zawsze byłaś taka rozsądna, taka zaradna.

Nie mogłam dłużej ciągnąć tej maskarady. Ciężar kłamstwa przygniótł mnie z taką siłą, że ledwo mogłam oddychać.

– Nie mam żadnych pieniędzy – powiedziałam cicho.

Marika zamrugała, nie rozumiejąc.

– Przecież mówiłaś o premii... Ta willa...

– Wzięłam pożyczkę – wyrzuciłam z siebie, czując palący wstyd. – Wzięłam ogromną pożyczkę, żeby wynająć ten dom na kilka dni. Chciałam ci zaimponować. Chciałam, żebyś w końcu spojrzała na mnie tak, jak na kogoś wartościowego. Moje życie wygląda dokładnie tak samo jak zawsze. Jestem zwykłą księgową, która właśnie zadłużyła się na lata, żeby raz zjeść kolację na tym tarasie.

Obie byłyśmy siebie warte

Zapadła cisza. Trwała tak długo, że miałam wrażenie, iż czas się zatrzymał. Patrzyłyśmy na siebie, dwie siostry, które spędziły całe życie na budowaniu murów z iluzji. Obie chciałyśmy udowodnić coś tej drugiej, obie poległyśmy z kretesem. Marika nagle opuściła głowę i zaczęła się śmiać. To nie był radosny śmiech, raczej histeryczny chichot osoby, która właśnie uświadomiła sobie absurd swojej sytuacji.

– Boże, jakie my jesteśmy głupie – powiedziała, łapiąc się za głowę. – Dwie bankrutki w luksusowej willi, udające milionerki.

Uśmiechnęłam się przez łzy, które również zaczęły spływać po mojej twarzy.

– Dokładnie tak. Wydałam pieniądze, których nie mam, żeby zaimponować siostrze, która przyszła prosić mnie o wsparcie finansowe, którego nie mogę jej udzielić.

Zostałyśmy z wielkimi problemami finansowymi, z nadwyrężonym poczuciem własnej wartości i z brutalną prawdą o nas samych. Zrozumiałam wtedy, jak absurdalna była moja pogoń za statusem, za poklaskiem. Chciałam zaimponować komuś, kto w głębi duszy był równie zagubiony i przerażony jak ja. Nasza rywalizacja okazała się iluzją, tak samo jak bogactwo, którym tak desperacko próbowałyśmy się otaczać. Teraz musimy na nowo się poskładać, już niczego nie udając.

Bianka, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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