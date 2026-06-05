Od zawsze uważałam, że obowiązkiem dorosłego dziecka jest pomoc starzejącym się rodzicom. Kiedy wyprowadziłam się do dużego miasta i znalazłam stabilną pracę w biurze, obiecałam sobie, że moja mama nigdy nie będzie musiała martwić się o rachunki. Mój ojciec odszedł, gdy byłam jeszcze nastolatką, i od tamtej pory byłyśmy we dwie. Mama zawsze powtarzała, jak bardzo się dla mnie poświęcała.

Wierzyłam w każde jej słowo

– Pamiętaj, Beatko, że oddałam ci najlepsze lata swojego życia – mawiała często przez telefon, a jej głos drżał z emocji. – Teraz, gdy jestem starsza, tak trudno związać koniec z końcem. Ceny rosną, a moja emerytura ledwo wystarcza na opłaty.

Słuchając tych słów, czułam ogromne ukłucie w sercu. Nie mogłam znieść myśli, że kobieta, która mnie wychowała, odmawia sobie podstawowych rzeczy. Dlatego co miesiąc, zaraz po wypłacie, robiłam stały przelew. Oddawałam jej połowę swojej pensji. Oznaczało to, że sama musiałam zrezygnować z wielu rzeczy. Nie jeździłam na wakacje, nie kupowałam nowych ubrań, a na mieście jadałam tylko wtedy, gdy ktoś inny stawiał. Moje mieszkanie było bardzo skromnie urządzone, ale tłumaczyłam sobie, że to przejściowe. Przecież rodzina jest najważniejsza.

Listy i wiadomości od mamy były pełne wdzięczności, ale zawsze przemycały nutę tragizmu. Pisała, że wczoraj jadła tylko suchy chleb, bo bała się, że zabraknie jej na prąd. Pisała o tym, jak bardzo jest samotna i jak bardzo docenia grosze ode mnie, choć przecież wysyłałam jej naprawdę spore kwoty. Z czasem zaczęłam brać nadgodziny, byle tylko wysłać jej jeszcze więcej. Chciałam, żeby mogła pójść do fryzjera, kupić sobie ładną bluzkę albo po prostu wyjść do kawiarni z koleżankami.

Mama kłamała

Zeszłej jesieni zbliżały się jej imieniny. Zazwyczaj wysyłałam jej po prostu kolejny przelew, ale tym razem postanowiłam zrobić jej niespodziankę. Udało mi się wziąć dwa dni urlopu. Zapakowałam do torby piękny wełniany sweter, który kupiłam z dawna odkładanych oszczędności, oraz kosz delikatesowy pełen smakołyków. Wyobrażałam sobie jej łzy wzruszenia, gdy zobaczę ją w drzwiach naszego starego mieszkania na przedmieściach.

Podróż pociągiem dłużyła się niemiłosiernie. Kiedy dotarłam na miejsce, pogoda była pochmurna, a wiatr zdmuchiwał żółte liście z drzew. Podeszłam pod drzwi mieszkania mamy i zadzwoniłam. Cisza. Zadzwoniłam ponownie, po czym zapukałam. Nadal nic. Wyciągnęłam z torebki zapasowe klucze i weszłam do środka.

Mieszkanie było puste, ale wcale nie wyglądało na zaniedbane. Wręcz przeciwnie. Zauważyłam nowe zasłony, których wcześniej nie było, a na stole w salonie stał drogi wazon z kryształu. To mnie zastanowiło, ale pomyślałam, że może to prezent od jakiejś sąsiadki. Postanowiłam zadzwonić do mamy.

– Halo? – odebrała po kilku sygnałach, a w tle słyszałam gwar rozmów i wzniosłą muzykę.

– Cześć mamo, gdzie jesteś? – zapytałam, starając się brzmieć naturalnie.

– Och, Beatko, witaj. Jestem... w domu. Właśnie czytam książkę, wiesz, oszczędzam światło, więc siedzę przy oknie. Jest mi trochę chłodno, ale jakoś daję radę – jej głos natychmiast przybrał ten dobrze mi znany, męczeński ton.

Zmarszczyłam brwi. Przecież stałam w samym środku jej salonu.

– Mamo, jestem u ciebie w mieszkaniu. Przyjechałam zrobić ci niespodziankę. Gdzie naprawdę jesteś?

Po drugiej stronie zapadła głucha cisza. Słyszałam tylko szybki oddech i jeszcze głośniejszą muzykę z tła.

– Ja... jestem w lokalnym centrum kultury. Mamy tu takie małe spotkanie dla seniorów. Zaraz wracam, poczekaj na mnie! – rozłączyła się pospiesznie.

Wydawała bezmyślnie moje pieniądze

Zamiast czekać, postanowiłam pójść do tego centrum kultury. To było zaledwie piętnaście minut spacerem. Kiedy weszłam do budynku, zobaczyłam tłum ludzi, w większości w wieku mojej mamy. Wszyscy byli wpatrzeni w scenę, na której stał młody, bardzo elegancko ubrany mężczyzna w drogim garniturze. Przemawiał z niezwykłą charyzmą, gestykulując żywo i uśmiechając się promiennie.

Zaczęłam przysłuchiwać się jego słowom. Mówił o „inwestowaniu w siebie”, o „odblokowywaniu potencjału wszechświata” i o tym, jak ważne jest, by wspierać jego fundację, która rzekomo pomaga ludziom odnaleźć prawdziwe szczęście. To był typowy mówca motywacyjny, trener rozwoju osobistego, który obiecywał złote góry za odpowiednią opłatą.

Moje serce zamarło, gdy w pierwszym rzędzie dostrzegłam moją matkę. Była ubrana w elegancką garsonkę, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Włosy miała świeżo ułożone przez fryzjera. Kiedy mężczyzna skończył przemawiać i ogłosił zbiórkę na swój nowy „program mentorski”, ludzie zaczęli podchodzić do stolika z boku sceny. Moja mama była w pierwszej trójce.

Byłam w szoku

Zamarłam, patrząc, jak z szerokim uśmiechem wyciąga z torebki grubą kopertę i wręcza ją asystentce mówcy. Z odległości widziałam plik banknotów. Moje pieniądze. Pieniądze, na które pracowałam po godzinach, rezygnując z własnego życia. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Podeszłam bliżej, przepychając się przez tłum.

– Mamo! – zawołałam ostro.

Odwróciła się, a jej twarz natychmiast zbladła. Uśmiech zniknął, zastąpiony przez wyraz paniki.

– Beatko... co ty tu robisz? – wyjąkała, próbując zasłonić sobą stolik, na którym leżała koperta.

– Przyjechałam zobaczyć, jak żyjesz o chlebie i wodzie – odpowiedziałam, a mój głos drżał z gniewu i rozczarowania. – Widzę, że głód ci nie doskwiera, skoro stać cię na sponsorowanie tego człowieka.

– Ty nie rozumiesz! – syknęła, chwytając mnie za ramię i odciągając na bok. – Pan Eryk daje mi nadzieję! On uczy nas, jak przyciągać dobrobyt! To jest inwestycja, z której obie będziemy miały korzyść!

– Inwestycja?! – podniosłam głos, nie zważając na spojrzenia innych ludzi. – Przelewałam ci połowę mojej pensji! Odmawiałam sobie wszystkiego, myśląc, że nie masz co włożyć do garnka! A ty oddawałaś to wszystko jakiemuś hochsztaplerowi?!

– Jak możesz tak mówić! On zmienia moje życie! – broniła się, ale w jej oczach widziałam, że doskonale wie, jak bardzo mnie oszukała. – Przecież mówiłam ci, że potrzebuję pieniędzy. Nie skłamałam, że ich potrzebuję!

– Skłamałaś, na co ich potrzebujesz. Wykorzystałaś moje poczucie winy i moją miłość.

Czułam ogromny żal

Nie czekałam na jej kolejne wymówki. Odwróciłam się na pięcie i wyszłam z budynku. Powietrze na zewnątrz wydawało się nagle niezwykle rześkie. Z każdym krokiem czułam, jak opada ze mnie ogromny ciężar, który nosiłam na barkach przez ostatnie lata.

Wróciłam do jej mieszkania tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Zostawiłam wełniany sweter i kosz z jedzeniem na stole, obok kryształowego wazonu. W pociągu powrotnym wyciągnęłam telefon i zalogowałam się do aplikacji bankowej. Znalazłam zlecenie stałe na konto mojej matki i bez chwili wahania kliknęłam „Anuluj”.

Przez kolejne tygodnie mama próbowała się ze mną kontaktować. Na przemian błagała o wybaczenie i oskarżała mnie o brak szacunku i niewdzięczność. Nie odbierałam. Napisałam jej tylko jedną, krótką wiadomość: „Zawsze ci pomogę, jeśli naprawdę będziesz w potrzebie. Ale nie będę już finansować twoich iluzji”.

Zaczęłam żyć dla siebie. Z pierwszych pełnych wypłat kupiłam sobie nowe ubrania, o których od dawna marzyłam, i zapisałam się na kurs językowy, który zawsze odkładałam na później. Zrozumiałam, że bycie dobrą córką nie oznacza ślepego posłuszeństwa i zgody na bycie wykorzystywaną. Miłość nie może opierać się na manipulacji.

Beata, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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