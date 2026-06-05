Przez całe życie starałam się być osobą przewidującą. Gdy człowiek zostaje sam na starość, musi liczyć przede wszystkim na siebie. Odkładałam więc każdy grosz, z każdej emerytury, z każdego dodatku. Odmawiałam sobie nowej sukienki, lepszego jedzenia, wyjazdów do sanatorium. Zbierałam te pieniądze na tzw. czarną godzinę, żeby w razie nagłej potrzeby nie musieć prosić nikogo o pomoc. W ten sposób, po wielu latach skromnego życia, udało mi się uzbierać dwadzieścia tysięcy złotych. Trzymałam je w banku, a każda wizyta w oddziale i spojrzenie na wydruk salda dawały mi poczucie bezpieczeństwa.

– Po co ci te pieniądze, Jadwigo? – pytała mnie czasem sąsiadka, patrząc z ukosa, gdy schodziłyśmy razem do sklepu.

– Na wszelki wypadek, Marysiu. Nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie – odpowiadałam spokojnie, choć w środku czułam ukłucie niepokoju, czy nie przesadzam z oszczędzaniem.

Jednak kiedy mój jedyny wnuk, Radek, ogłosił, że zamierza wziąć ślub ze swoją narzeczoną, Sylwią, coś we mnie pękło. Radek zawsze był moim oczkiem w głowie. Pamiętam go jako małego chłopca, który biegał po moim dywanie w salonie, budował wieże z klocków i jadł moje domowe pierogi.

– Babciu, a mogę jeszcze jednego pieroga? – pytał kilka razy z rzędu, a ja zawsze z uśmiechem dokładałam mu na talerz.

Z biegiem lat nasz kontakt nieco osłabł. Radek wyjechał na studia, zajął się swoim życiem, pracą, a potem narzeczoną. Dzwonił coraz rzadziej, wpadał tylko na święta.

– Dobrze się uczysz, Radku? – pytałam przez telefon, starając się nie okazywać tęsknoty.

– Tak, babciu, jest dużo zajęć, ale daję radę. Zadzwonię w weekend, dobrze? – odpowiadał pospiesznie.

Tłumaczyłam sobie, że to normalne, że młodzi mają swoje sprawy, że świat pędzi do przodu. Mimo to bardzo za nim tęskniłam. Kiedy dostałam zaproszenie na ślub, postanowiłam, że zrobię coś wyjątkowego. Chciałam mu pokazać, że niezależnie od upływającego czasu, wciąż jest dla mnie najważniejszy.

– Może powinnam kupić im coś do domu? – zastanawiałam się na głos, stojąc w kuchni z zaproszeniem w dłoni.

W końcu poszłam za głosem serca i postanowiłam, że oddam im moje oszczędności. Pomyślałam, że te dwadzieścia tysięcy złotych bardzo ułatwi im start w nowe życie. Może dołożą to do wkładu własnego na mieszkanie, a może kupią meble? Wyobrażałam sobie, jak bardzo się ucieszy i jak ten gest na nowo nas do siebie zbliży.

Ten wielki dzień miał nas zbliżyć

Zadzwoniłam do Radka i poprosiłam, żeby wpadł do mnie na herbatę.

– Radku, przyjdź, proszę, wieczorem. Upiekłam twój ulubiony sernik – powiedziałam przez telefon.

– Babciu, nie wiem, czy dam radę, tyle rzeczy do załatwienia… Ale dobrze, wpadnę na chwilę – zgodził się niechętnie.

Kiedy przyszedł, był wyraźnie zabiegany, spoglądał na zegarek.

– Długo to potrwa? – zapytał od progu, zdejmując płaszcz.

– Usiądź, wnusiu, tylko chwilka. Chcę ci powiedzieć coś ważnego – odparłam, stawiając przed nim herbatę i talerz z ciastem.

– Co takiego, babciu? – zapytał, marszcząc czoło.

– Mam odłożone 20 tys. złotych. Zbierałam te pieniądze przez wiele lat. Teraz chcę je oddać Wam na nową drogę życia. Chcę, żebyście mieli dobry start – odpowiedziałam z uśmiechem, choć głos mi drżał ze wzruszenia.

Radka oczy rozszerzyły się ze zdumienia.

– Babciu, przecież to jest mnóstwo pieniędzy! Nie mogę się na to zgodzić.

– Koniec gadania. Mnie już wiele nie potrzeba, a wam przydadzą się te pieniądze. Chcę, żebyście byli szczęśliwi – powiedziałam stanowczo. – Jutro załatwimy niezbędne formalności w banku.

Podziękował mi, uścisnął mnie szybko, po czym stwierdził, że musi uciekać, bo Sylwia czeka na niego w salonie meblowym.

– To pa, babciu! Muszę lecieć! – rzucił przez ramię, wybiegając z mieszkania.

Zostałam sama w kuchni, patrząc na niedopitą herbatę. Czułam lekkie ukłucie zawodu, że wizyta trwała tak krótko, ale tłumaczyłam to sobie gorączką przedślubnych przygotowań.

– Może rzeczywiście za dużo od niego oczekuję… – szepnęłam sama do siebie, próbując ukryć rozczarowanie.

Przez kolejne tygodnie żyłam tylko tym weselem. Kupiłam sobie nową, elegancką garsonkę, poszłam do fryzjera, żeby ułożyć włosy.

– Pani Jadwigo, a na jaką okazję ta fryzura? – zagadnęła fryzjerka, zawijając mi wałki na głowie.

– Wnuk się żeni. Muszę wyglądać elegancko – odpowiedziałam z dumą.

Wyobrażałam sobie ten wieczór, muzykę, radosne rozmowy i uśmiech mojego wnuka. Cieszyłam się, że będę mogła uczestniczyć w jego wielkim dniu.

Miejsce w najciemniejszym kącie sali

Kiedy dotarłam na salę weselną, byłam zachwycona. Piękne dekoracje, mnóstwo kwiatów, elegancko nakryte stoły. Goście powoli zajmowali swoje miejsca, szukając winietek ze swoimi nazwiskami. Ja również zaczęłam krążyć wokół głównego stołu, przy którym siedziała najbliższa rodzina. Szukałam swojego nazwiska obok rodziców Radka, ale go tam nie było.

– Przepraszam, czy mogłaby mi pani pomóc znaleźć moje miejsce? – zapytałam kelnerkę, pokazując zaproszenie.

– Proszę iść tam, w stronę drzwi, tam są jeszcze stoliki – wskazała mi uprzejmie.

Przeszłam do kolejnych stołów, coraz bardziej zdezorientowana. Mojej winietki nie było nigdzie w pobliżu. Dopiero po dłuższej chwili zauważyłam mały, boczny stolik, ustawiony w najdalszym kącie sali, tuż przy drzwiach prowadzących na zaplecze kuchenne i obok ogromnego głośnika, z którego płynęła muzyka. To tam, na samym końcu, znalazłam karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.

– To chyba nieporozumienie... – wymamrotałam, siadając ciężko na krześle.

Obok mnie siedzieli ludzie, których widziałam po raz pierwszy w życiu – jacyś dalecy znajomi ze strony panny młodej.

– Dobry wieczór, jestem Jadwiga, babcia pana młodego – przedstawiłam się nieśmiało.

– Dzień dobry… My z Sylwią pracowaliśmy kiedyś razem – mruknęła młoda kobieta, zaraz wracając do rozmowy ze swoim partnerem.

Byli to ludzie znacznie młodsi ode mnie, zajęci własnymi rozmowami, w których nie potrafiłam się odnaleźć. Próbowałam zagaić rozmowę, zapytać o to, jak długo znają młodych, ale odpowiadali mi zdawkowo, szybko wracając do swoich tematów.

– Może ktoś jeszcze się przysiądzie? – spytałam cicho, ale nikt nie zwrócił na mnie uwagi.

Z każdą godziną czułam się coraz gorzej. Muzyka grała tak głośno, że drżał cały stół.

– Przepraszam, nie da się trochę ściszyć? – próbowałam zagadnąć kelnera.

– Niestety, wszystko według ustaleń młodych – odparł, rozkładając ręce.

Hałas sprawiał, że nie mogłam się skupić, a głowa pękała mi od nadmiaru bodźców. Z mojego miejsca ledwie widziałam parkiet i stół pary młodej. Byłam odizolowana od całej radości tego wieczoru, zamknięta w swoim hałaśliwym, ciemnym kącie.

Nawet do mnie nie podszedł

Czekałam cierpliwie. Myślałam, że Radek zaraz do mnie podejdzie, zapyta, jak się bawię, może nawet poprosi do tańca. Zawsze lubiłam tańczyć, a taniec z wnukiem na jego weselu był moim największym marzeniem. Obserwowałam, jak krąży między stołami, rozmawia ze znajomymi, uśmiecha się. Ale w moją stronę nawet nie spojrzał.

– Babciu, zatańczysz ze mną? – wyobrażałam sobie, powtarzając w myślach te słowa, choć nie padły ani razu tego wieczoru.

Godziny mijały. Przynoszono kolejne posiłki, ludzie bawili się w najlepsze, a ja siedziałam tam, wpatrzona w swój talerz, czując, jak łzy zbierają mi się pod powiekami.

– Smakuje pani? – zapytał kelner, nalewając mi kompot.

– Tak, bardzo dziękuję – odparłam cicho, choć jedzenie dawno przestało mieć smak.

W pewnym momencie orkiestra ogłosiła oficjalne podziękowania dla rodziców. Wszyscy zgromadzili się na środku sali. Były piękne bukiety kwiatów, wzruszające przemówienia, uściski.

– Dziękujemy wam za wszystko, za wychowanie, za wsparcie – mówił Radek ze sceny, obejmując rodziców.

Potem Radek chwycił za mikrofon, by podziękować reszcie gości.

– Dziękujemy wam wszystkim za przybycie! Cieszymy się, że jesteście z nami w tym ważnym dniu – rzucił jednym tchem.

Zostałam wrzucona do jednego worka, zbyta jednym, ogólnikowym zdaniem. Żadnego wyróżnienia, żadnego ciepłego słowa za wsparcie, jakiego im udzieliłam. Czułam się jak niewidzialna. Jak starsza pani, którą trzeba było zaprosić z obowiązku, ale którą najlepiej posadzić tam, gdzie nie będzie nikomu zawadzać.

– Przepraszam, czy mogę już wyjść? – spytałam cicho kelnera, który akurat przechodził obok.

– Oczywiście, proszę się nie przejmować – odparł, pomagając mi założyć płaszcz.

Kiedy wybiła północ, nie miałam już siły tam siedzieć. Wstałam po cichu, wzięłam swoją torebkę i wyszłam. Nikt nie zauważył mojego zniknięcia. Zamówiłam taksówkę i wróciłam do swojego pustego, cichego mieszkania.

Zostały mi tylko rachunki i żal

Siedzę teraz w swoim fotelu, przy kuchennym stole. Przede mną leży stos rachunków. Otwieram szufladę, w której przez lata trzymałam wyciągi z konta oszczędnościowego. Teraz to konto jest puste. Oddałam wszystko, co miałam, w nadziei na odrobinę ciepła i miłości.

– Po co ci były te pieniądze, Jadwigo? – wraca do mnie głos Marysi, mojej sąsiadki, jak echo z tamtych lat.

– Oddałam je rodzinie, myślałam, że to nas zbliży – odpowiadam sama sobie, czując, jak łzy spływają mi po policzkach.

Nie chodzi o same pieniądze. Mogłabym oddać mu drugie tyle, gdybym tylko miała. Chodzi o to, jak zostałam potraktowana. Zdałam sobie sprawę, że dla mojego wnuka byłam tylko skarbonką. Przyjął mój dar bez mrugnięcia okiem, ale nie uznał za stosowne, by okazać mi choćby minimum szacunku na swoim weselu. Potraktował mnie jak zbędny wydatek, jak kogoś, kto już nie pasuje do jego nowoczesnego, szybkiego świata.

– Może powinnam była zachować te pieniądze na własne potrzeby… – szepczę sama do siebie, patrząc na puste wyciągi bankowe.

Codziennie patrzę na te puste wyciągi bankowe i czuję ogromny, dławiący żal. Oddałam mu moje poczucie bezpieczeństwa, moją niezależność na starość. W zamian dostałam najciemniejszy kąt przy głośniku i świadomość, że dla najbliższej rodziny znaczę tak niewiele.

Jadwiga, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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