Od zawsze wierzyłam, że miłość to coś, co trzeba celebrować w odpowiedniej oprawie. Kiedy oglądałam profile moich koleżanek, pełne uśmiechów, pięknych widoków i dłoni z błyszczącymi pierścionkami, czułam ukłucie zazdrości. Ja i Wiktor byliśmy razem od pięciu lat. To był najwyższy czas, żebyśmy przeszli na kolejny etap. Wyobrażałam sobie ten moment tysiące razy. W moich snach zawsze było idealnie – piękna sceneria, zapierające dech w piersiach widoki, moje nienaganne włosy ułożone przez wiatr i on, klęczący na jedno kolano.

Miałam plan na resztę życia

Wiktor zawsze był pragmatykiem. Lubił prostotę, zwykłe spacery, oglądanie filmów pod kocem w deszczowe popołudnia. Ja pragnęłam czegoś więcej. Pragnęłam historii, którą mogłabym opowiadać przez resztę życia. Chciałam, żeby inni patrzyli na nas z podziwem. Zbliżała się nasza rocznica, a ja czułam, że to właśnie ten moment. Musiałam mu tylko trochę pomóc, stworzyć odpowiednie warunki.

Zaczęłam planować wyjazd w Tatry. Wiedziałam, że góry mają w sobie coś magicznego, coś, co skłania ludzi do wielkich wyznań. Znalazłam luksusowy hotel z widokiem na Giewont. Wybrałam nam pokój z ogromnym oknem, zaplanowałam wykwintne kolacje, dostęp do strefy relaksu. Kosztowało to fortunę, znacznie więcej, niż miałam na koncie. Ale co to znaczyło dla kogoś, kto ma już zaplanowaną świetlaną przyszłość?

Wzięłam kredyt na miłość

Nie chciałam rezygnować z moich marzeń tylko dlatego, że w danej chwili brakowało mi funduszy. Przecież to inwestycja w naszą przyszłość, w najważniejsze wspomnienie naszego życia. Znalazłam w sieci ofertę szybkiej pożyczki. Formalności zajęły kilka minut. Pieniądze pojawiły się na koncie, a ja natychmiast opłaciłam rezerwację. Czułam ekscytację wymieszaną z lekkim niepokojem, ale szybko odepchnęłam od siebie złe myśli. Przecież to wszystko miało się opłacić.

Kiedy powiedziałam Wiktorowi o wyjeździe, był zaskoczony.

– Karolina, przecież nas na to nie stać – powiedział, marszcząc czoło. – Zbliżają się opłaty za mieszkanie, a ty rezerwujesz pięciogwiazdkowy hotel w Zakopanem?

– O nic się nie martw – odpowiedziałam z radosnym uśmiechem, kładąc dłoń na jego ramieniu. – Zaoszczędziłam trochę, to niespodzianka z okazji naszej rocznicy. Chcę, żebyśmy spędzili ten czas wyjątkowo.

Wiktor westchnął ciężko, ale nie protestował. Myślałam, że po prostu potrzebuje czasu, żeby docenić mój gest. W głowie już układałam plan naszej górskiej wędrówki. Szlak nad Morskie Oko wydawał się zbyt banalny, Kasprowy Wierch z wjazdem kolejką zbyt mało romantyczny. Wybrałam malowniczą trasę, która kończyła się na jednym z mniej zatłoczonych, ale zachwycających szczytów. Tam, na tle błękitnego nieba i majestatycznych skał, nasze życie miało się zmienić na zawsze.

Droga na szczyt była milcząca

Podróż do Zakopanego upłynęła nam w dziwnej atmosferze. Wiktor był zamyślony, mało mówił. Patrzył w szybę, podczas gdy ja bez przerwy opowiadałam o tym, jak wspaniale spędzimy czas. W hotelu od razu wyciągnęłam telefon, żeby zrobić kilka zdjęć. Widok z okna był obłędny.

– Zobacz, kochanie, czyż to nie jest piękne? – zapytałam, ustawiając kadr.

– Jest w porządku – odpowiedział chłodno, nawet nie podchodząc do okna. Zamiast tego usiadł na łóżku i zaczął wpatrywać się w podłogę.

Zignorowałam jego nastrój. Tłumaczyłam sobie, że jest po prostu zmęczony podróżą. Następnego dnia rano zerwałam się z łóżka pełna energii. Starannie ułożyłam włosy, zrobiłam delikatny makijaż, który miał przetrwać trudy wędrówki, i ubrałam najnowszy komplet ubrań sportowych. Chciałam wyglądać perfekcyjnie na zdjęciach, które miały uwiecznić moment oświadczyn.

Wyszliśmy na szlak. Pogoda była wymarzona. Słońce ogrzewało nasze twarze, a chłodny wiatr orzeźwiał. Mimo to z każdym kolejnym kilometrem cisza między nami stawała się coraz cięższa. Próbowałam zagadywać, żartować, ale odpowiedzi Wiktora sprowadzały się do krótkich, jednosylabowych odpowiedzi i mruknięć.

– Może zrobimy sobie tu zdjęcie? – zaproponowałam entuzjastycznie w połowie drogi, widząc piękną panoramę doliny.

– Karolina, proszę cię, przestań chociaż na chwilę patrzeć na świat przez ekran telefonu – odpowiedział ostro, przyspieszając kroku.

Zrobiło mi się przykro, ale zacisnęłam zęby. Nie pozwolę, żeby zły humor popsuł mój wielki dzień. W końcu dotarliśmy na szczyt. Widok był niesamowity. Pofalowane pasma gór ciągnęły się po horyzont, a niebo było niemal bezchmurne. Odłożyłam plecak i odwróciłam się do Wiktora, z sercem bijącym jak szalone. To był ten moment. Czekałam, aż sięgnie do kieszeni. Czekałam na jego słowa, które zapamiętam na całe życie.

Zamiast pierścionka dostałam wyznanie

Wiktor stanął naprzeciwko mnie. Jego twarz była blada, a w oczach widziałam coś, czego nie potrafiłam rozszyfrować. Smutek? Zmęczenie? Podeszłam bliżej, uśmiechając się promiennie.

– Udało nam się – szepnęłam, patrząc mu w oczy.

Zamiast odpowiedzieć uśmiechem, Wiktor cofnął się o krok. Sięgnął do kieszeni kurtki, a moje serce na sekundę przestało bić. Jednak zamiast małego, welurowego pudełeczka, wyciągnął swój telefon i zacisnął na nim dłoń, jakby szukał oparcia.

– Karolina, chciałbym o czymś porozmawiać – powiedział cicho, ale stanowczo. Jego głos drżał.

– O czym? – zapytałam, czując nagły chłód, który nie miał nic wspólnego z górskim wiatrem.

– Ja… nie mogę tak dłużej. Nie mogę dłużej grać w twoim idealnym filmie – zaczął, a z każdym słowem jego głos nabierał pewności. – Od miesięcy czuję się jak statysta w twoim życiu. Liczy się tylko to, jak wyglądamy dla innych. Jakie zdjęcia wrzucasz do sieci, w jakich hotelach sypiamy, chociaż dobrze wiesz, że żyjemy ponad stan.

Słuchałam go, nie wierząc własnym uszom. Świat wokół mnie zaczął wirować.

– Co ty opowiadasz, Wiktor? Przecież robię to dla nas. Chcę, żebyśmy mieli piękne życie – próbowałam się bronić, ale moje słowa brzmiały żałośnie słabo.

– Nie, Karolina. Ty chcesz pięknego obrazka, nie pięknego życia. Męczy mnie twoja ciągła presja na luksus. Męczy mnie to wieczne pozowanie. Zrozumiałem to jakiś czas temu. Próbowałem ci o tym mówić, ale ty nigdy nie słuchasz. Zawsze masz swój wielki plan.

Spojrzał w dół, a potem znowu na mnie. Jego oczy były teraz zimne, pozbawione dawnego ciepła.

– Odchodzę, Karolina. Poznałem kogoś. Kogoś, kto potrafi cieszyć się zwykłym spacerem po parku bez robienia z tego relacji w internecie. Kogoś, dla kogo jestem ważny ja, a nie to, co mogę kupić.

Słowa uderzyły we mnie niczym halny. Próbowałam złapać oddech, ale powietrze wydawało się zbyt rzadkie. Mój idealny wyjazd, moje marzenia o pierścionku, moja przyszłość – wszystko rozpadło się w jednej chwili, na wysokości ponad dwóch tysięcy metrów.

– Zostawiasz mnie? Tutaj? Teraz? – wykrztusiłam przez łzy, które nagle zaczęły spływać po moich policzkach.

– Zejdziemy razem do hotelu. Spakuję swoje rzeczy i wrócę pociągiem. Ty możesz zostać, skoro tak bardzo zależało ci na tym wyjeździe – powiedział cicho, po czym odwrócił się i zaczął iść w dół szlaku.

Powitały mnie tylko rachunki

Droga w dół była najgorszym koszmarem mojego życia. Szliśmy w całkowitym milczeniu. Każdy krok był dla mnie udręką. Patrzyłam na jego plecy, oddalające się z każdą minutą, i docierało do mnie, że to naprawdę koniec. Wszystko, co budowałam w swojej głowie, okazało się jedną wielką iluzją.

W hotelu Wiktor wziął swoją torbę i bez słowa pożegnania opuścił pokój. Zostałam sama w ogromnym, luksusowym apartamencie z widokiem na góry, które nagle przestały być piękne, a stały się mroczne i przytłaczające. Płakałam do późnej nocy, skulona na wielkim, niepasującym do mojego nastroju łóżku.

Wróciłam do domu dzień wcześniej, nie potrafiąc znieść widoku szczęśliwych par spacerujących po Krupówkach. Moje mieszkanie było puste i ciche. Nie było już w nim rzeczy Wiktora. Nie było jego butów w przedpokoju, jego kubka na blacie. Była tylko głucha cisza.

Kilka tygodni później przyszedł pierwszy list z banku. Przypomnienie o zbliżającym się terminie spłaty raty. Otworzyłam kopertę trzęsącymi się rękami. Kwota wydawała się absurdalnie wysoka. Harmonogram spłat, wydrukowany na sztywnym, białym papierze, przypominał wyrok. Zaciągnęłam dług na oświadczyny, których nie było. Zapłaciłam za to, by dowiedzieć się, że człowiek, z którym chciałam spędzić życie, kocha kogoś innego.

Teraz, każdego miesiąca, kiedy robię przelew, czuję to samo ukłucie w klatce piersiowej. Przypominam sobie chłód górskiego wiatru, puste spojrzenie Wiktora i jego słowa o tym, że żyłam iluzją. Miałam zaplanowane idealne życie. Chciałam opowieści jak z bajki. Dziś została mi tylko samotność i długi, które nie pozwalają mi zapomnieć o tym, jak bardzo się pomyliłam.

Karolina, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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