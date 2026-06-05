Festiwalowy pył unosił się w powietrzu, mieniąc się w blasku tysięcy kolorowych świateł, które oświetlały ogromną przestrzeń przed główną sceną. Wibrujący bas przenikał przez ziemię, prosto do moich stóp, a tłum falował w rytm hipnotyzującej muzyki elektronicznej i indie popu. Wzięłam głęboki wdech, czując zapach słodkiej waty cukrowej, grillowanych mięs z pobliskich food trucków i świeżego, letniego powietrza. To był mój czas. Moja chwila wytchnienia od rzeczywistości, która na co dzień dusiła mnie swoimi sztywnymi ramami.

Poczułam się wolna

Miałam dwadzieścia sześć lat, a wciąż czułam się, jakbym musiała prosić o pozwolenie na każdy oddech. Wychowywałam się w domu, w którym panowały zasady tak surowe, że czasem zastanawiałam się, czy żyjemy w tym samym stuleciu, co reszta społeczeństwa. Moja matka, Krystyna, była uosobieniem cnót, a przynajmniej za taką chciała uchodzić w oczach sąsiadów, rodziny i całego naszego małego miasteczka.

Zawsze idealnie uczesana, w skromnych, zapiętych pod samą szyję bluzkach, z ustami zaciśniętymi w wąską kreskę dezaprobaty. Oceniała wszystko i wszystkich. Nikt nie był wystarczająco dobry, wystarczająco moralny, wystarczająco skromny. A ja, jako jej jedyna córka, nosiłam na swoich barkach największy ciężar jej oczekiwań.

Wyjazd na ten niszowy, alternatywny festiwal był dla mnie jak wycieczka na inną planetę. Zaplanowałam to z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Moim przyjaciołom z pracy, Ani i Michałowi, udało się zdobyć bilety w pierwszej puli. Matce powiedziałam, że jadę na wyjazd integracyjny z biura, polegający na zwiedzaniu starych zamków na południu kraju. Gdyby wiedziała, że będę spać w namiocie, słuchać głośnej muzyki i tańczyć pod gołym niebem, prawdopodobnie dostałaby palpitacji serca.

– Dominika, chodź tutaj! Znalazłam świetne miejsce niedaleko sceny!

Głos Ani wyrwał mnie z zamyślenia. Odwróciłam się i zobaczyłam, jak macha do mnie ręką, trzymając w drugiej papierowy kubek ze świeżo wyciskaną lemoniadą. Uśmiechnęłam się szeroko i ruszyłam w jej stronę, przeciskając się przez roześmiany tłum. Czułam się wolna. Miałam na sobie zwiewną, kolorową sukienkę, warkocze wplecione we włosy i brokat na policzkach. Przez te kilka dni nie musiałam udawać kogoś, kim nie byłam. Nie musiałam słuchać kazań o tym, jak powinnam się zachowywać, żeby nie przynieść wstydu rodzinie.

Moja matka była surowa

Stojąc tam, w tłumie radosnych ludzi, przypomniałam sobie naszą ostatnią rozmowę przed moim wyjazdem. Matka stała w kuchni, polerując już i tak lśniący blat, i rzucała w moją stronę swoje lodowate spojrzenia.

– Mam nadzieję, że będziesz pamiętać o tym, co ci wpoiłam – powiedziała wtedy, nie przerywając swojej pracy. – Te wyjazdy firmowe to często siedlisko zepsucia. Młodzi ludzie zapominają o wartościach, gubią się w tej nowoczesności. Pamiętaj, żeby ubierać się stosownie i nie spoufalać się z obcymi.

– Oczywiście, mamo. Będziemy tylko zwiedzać i uczestniczyć w wykładach.

– Oby. Świat jest pełen pokus, pamiętaj Dominika. Tylko silny charakter i trzymanie się zasad uchroni cię przed upadkiem.

Jej słowa dźwięczały mi w uszach, ale teraz, w otoczeniu muzyki, traciły swoją moc. Zastanawiałam się, dlaczego ona taka jest. Dlaczego zamknęła się w świecie zakazów i nakazów, odmawiając sobie jakiejkolwiek radości z życia? Od kiedy pamiętam, dom przypominał muzeum. Wszystko miało swoje miejsce, a każdy głośniejszy śmiech był natychmiast uciszany.

Ojciec odszedł, gdy byłam mała. Nigdy o nim nie rozmawiałyśmy. Matka skwitowała to kiedyś jednym, krótkim zdaniem: „Nie potrafił udźwignąć odpowiedzialności, wybrał życie bez zasad”. Od tamtej pory była dla mnie matką i ojcem, surowym sędzią i strażnikiem moralności.

Z zamyślenia wyrwał mnie Michał, który podszedł do nas, niosąc trzy wegańskie burgery w tekturowych pudełkach.

– Jedzenie zdobyte! – zawołał, przekrzykując muzykę. – Zobaczcie, jak to wygląda. Prawdziwe dzieło sztuki kulinarnej.

Odebrałam swoją porcję z wdzięcznością. Usiedliśmy na trawie, z dala od największego ścisku, ciesząc się ciepłym wieczorem. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo odcieniami pomarańczu i fioletu. Rozmawialiśmy o pracy, o marzeniach, o planach na przyszłość. Nikt mnie nie oceniał. Nikt nie sprawdzał, czy siedzę prosto, ani nie komentował mojego stroju.

– Wiesz, Dominika, wyglądasz dzisiaj inaczej – powiedziała nagle Ania, przyglądając mi się z uśmiechem. – Jesteś taka... rozluźniona. Zazwyczaj w biurze jesteś spięta, jakbyś czekała na reprymendę.

– To prawda – przyznał Michał, kiwając głową. – Tutaj promieniejesz.

Zaśmiałam się cicho, czując dziwne ciepło na sercu.

– Po prostu... dobrze mi tu. Z wami. Bez całego tego bagażu, który zazwyczaj ze sobą noszę.

Nie mogłam w to uwierzyć

Gdy zapadł zmrok, festiwal ożył ze zdwojoną siłą. Główne koncerty przyciągnęły tłumy, a my ruszyliśmy w stronę sceny, by zobaczyć występ jednego z naszych ulubionych zespołów. Trzymaliśmy się za ręce, żeby nie zgubić się w gąszczu ludzi. Z lewej strony sceny znajdowała się wydzielona, podwyższona platforma – strefa VIP. Zwykle ignorowałam takie miejsca. Ludzie tam zgromadzeni wydawali mi się odcięci od prawdziwej energii festiwalu, zamknięci w swoich małych, luksusowych bańkach, pijący wodę z bąbelkami z kryształowych szklanek.

Zatrzymaliśmy się niedaleko barierek oddzielających zwykłą strefę od tej dla gości specjalnych. Muzyka grała głośno, wokalista śpiewał o wolności i poszukiwaniu własnej drogi, a ja czułam, że te słowa rezonują we mnie jak nigdy dotąd. Zamknęłam oczy, kołysząc się w rytm melodii.

Kiedy je otworzyłam, mój wzrok bezwiednie powędrował w stronę platformy VIP. Była jasno oświetlona, co pozwalało dostrzec twarze zgromadzonych tam osób. Ludzie rozmawiali, śmiali się, tańczyli w mniejszych grupach. I wtedy ją zobaczyłam.

Początkowo myślałam, że to tylko złudzenie. Że gra świateł i mój własny umysł płatają mi figle. Mrugnęłam kilka razy, przecierając oczy, ale obraz nie znikał. Kobieta stojąca przy balustradzie wyglądała jak moja matka. Ale jednocześnie w ogóle jej nie przypominała.

Myślałam, że to sen

Miała na sobie elegancką, ale niesamowicie nowoczesną, czerwoną sukienkę, która delikatnie odsłaniała jej ramiona. Jej włosy, zazwyczaj ciasno spięte w kok, teraz opadały swobodnymi falami na plecy. Na twarzy miała makijaż, którego nigdy bym u niej nie podejrzewała – wyrazisty, podkreślający rysy twarzy. Ale to nie wygląd zszokował mnie najbardziej. To był jej uśmiech.

Szeroki, szczery, promienny uśmiech, którego nigdy nie widziałam w naszym domu. Śmiała się w głos, odchylając głowę do tyłu. A obok niej stał mężczyzna. Starszy, siwiejący, bardzo przystojny, w luźnej, lnianej koszuli. Trzymał ramię wokół jej talii, a ona opierała się o niego z niesamowitą swobodą. W pewnym momencie pochylił się i szepnął jej coś na ucho, na co ona zareagowała jeszcze głośniejszym śmiechem, kładąc dłoń na jego klatce piersiowej.

Świat dookoła mnie przestał istnieć. Muzyka stała się tylko odległym szumem, a tłum zlał się w bezkształtną masę. Stałam tam, sparaliżowana, nie mogąc oderwać wzroku od sceny rozgrywającej się kilkanaście metrów ode mnie. Moja matka. Kobieta, która potępiała każdy przejaw spontaniczności. Kobieta, która uważała, że kolorowe ubrania to znak upadku obyczajów. Kobieta, która wmawiała mi, że samotność jest cnotą, a relacje damsko-męskie powinny być oparte wyłącznie na chłodnym rozsądku i obowiązku.

– Dominika? Wszystko w porządku? Jesteś blada jak ściana.

Michał potrząsnął delikatnie moim ramieniem, wyrywając mnie z letargu. Spojrzałam na niego pustym wzrokiem, a potem znowu w stronę platformy. Wciąż tam była. To nie był sen.

– Ja... muszę na chwilę odejść – wydukałam, cofając się o krok.

– Co się stało? Źle się czujesz? – Ania natychmiast znalazła się przy mnie, pełna troski.

– Nie, to nic takiego. Potrzebuję tylko trochę powietrza. Zaraz wrócę.

Zanim zdążyli cokolwiek odpowiedzieć, odwróciłam się i zaczęłam przeciskać przez tłum w kierunku wyjścia z sektora. Musiałam uciec. Musiałam znaleźć miejsce, w którym mogłabym zebrać myśli. Moje serce biło jak oszalałe, a w głowie wirowały setki pytań bez odpowiedzi.

Wszystko było kłamstwem

Znalazłam spokojne miejsce na obrzeżach festiwalowego miasteczka, niedaleko rzędu starych dębów. Usiadłam na trawie i ukryłam twarz w dłoniach. Oddychałam głęboko, próbując uspokoić gonitwę myśli.

Moja matka prowadziła podwójne życie. Przez cały ten czas, kiedy pouczała mnie o moralności, kiedy krytykowała moich znajomych za ich rzekomą lekkomyślność, sama wyjeżdżała i żyła zupełnie inaczej. Hipokryzja tej sytuacji uderzyła mnie z taką siłą, że aż zabrakło mi tchu. Zbudowała wokół mnie mur z zasad, których sama najwyraźniej nie przestrzegała.

Dlaczego to robiła? Dlaczego okłamywała mnie przez tyle lat? A może... może to było jej jedyne wyjście? Może presja małego miasteczka i rola samotnej, porzuconej matki zmusiły ją do stworzenia tej idealnej, nieprzystępnej fasady? Ale dlaczego w takim razie musiała mnie w to wciągać? Dlaczego zrujnowała moje dzieciństwo i młodość, zmuszając mnie do życia w poczuciu winy za każdy uśmiech i każdą chwilę radości?

Czułam gniew, ogromny, palący gniew. Miałam ochotę wrócić pod strefę VIP, krzyczeć, żądać wyjaśnień. Chciałam zdemaskować ją na oczach jej nowego towarzysza. Ale po chwili gniew ustąpił miejsca czemuś zupełnie innemu. Uldze.

Zdałam sobie sprawę, że jej oceny, jej krytyka, jej surowe zasady – to wszystko było kłamstwem. Nie byłam gorsza. Nie byłam zepsuta. Byłam normalna. To ona nosiła maskę, nie ja. Pomnik idealnej, nieomylnej matki właśnie runął, roztrzaskując się na tysiące kawałków, a ja nagle poczułam, że z moich ramion zdjęto ogromny ciężar.

Poczułam się silniejsza

Nie podeszłam do niej tamtego wieczoru. Nie zepsułam jej zabawy. Wróciłam do przyjaciół i bawiłam się z nimi do białego rana, tańcząc z niespotykaną dotąd lekkością. Za każdym razem, gdy przypominałam sobie jej twarz na platformie, uśmiechałam się pod nosem. Moja matka nie była święta. Była po prostu człowiekiem. Zagubionym, dwulicowym, ale tylko człowiekiem.

Kiedy kilka dni później wróciłam do domu, wszystko wyglądało tak samo. Pachniało pastą do podłóg i krochmalem. Matka siedziała w fotelu, ubrana w swoją standardową, szarą spódnicę i zapięty sweter. Czytała książkę.

– Wróciłaś – powiedziała, nie podnosząc wzroku. – Mam nadzieję, że wyjazd był produktywny i nie przyniosłaś nam wstydu.

Spojrzałam na nią, widząc przed oczami kobietę w czerwonej sukience, śmiejącą się w ramionach obcego mężczyzny.

– Było wspaniale, mamo – odpowiedziałam, a mój głos był spokojny, pewny i wolny od jakiegokolwiek lęku. – Nauczyłam się tam więcej o życiu i prawdzie, niż mogłabym się spodziewać.

Podniosła wzrok, lekko marszcząc brwi, wyczuwając zmianę w moim tonie. Nie drgnęłam. Patrzyłam jej prosto w oczy, po raz pierwszy w życiu czując się od niej silniejsza. Nie zamierzałam jej jeszcze konfrontować z prawdą. Nie teraz. Miałam przewagę, którą zamierzałam wykorzystać do odzyskania własnego życia. Jej zasady przestały mnie obowiązywać, a złota klatka, w której mnie trzymała, właśnie została otwarta na oścież.

Dominika, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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