Kiedy po raz pierwszy przekręciłam klucz w zamku naszego nowego mieszkania, czułam, że unoszę się nad ziemią. To było nasze pierwsze, własne miejsce na świecie. Siedemdziesiąt metrów kwadratowych na nowoczesnym osiedlu, z dużym balkonem i widokiem na korony drzew. Oboje z Tomkiem ciężko pracowaliśmy na to, by móc sobie na nie pozwolić. Zbieraliśmy na wkład własny przez kilka lat, odmawiając sobie wyjazdów i drogich przyjemności. Byliśmy małżeństwem od trzech lat i uważałam, że ten krok to naturalna ewolucja naszego związku.

Czekał nas remont

Tomek stał tuż za mną, opierając dłonie na moich ramionach. Pachniał swoimi ulubionymi perfumami i wydawał się równie szczęśliwy co ja. Przynajmniej tak wtedy myślałam. Mieszkanie było w stanie deweloperskim, co oznaczało, że przed nami rozpościerało się ogromne morze możliwości, ale też ocean wydatków. Mieliśmy odłożoną pewną sumę na wykończenie i urządzenie wnętrz, ale wiedziałam, że będziemy musieli trzymać się ustalonego budżetu, żeby nie wpaść w kłopoty finansowe.

– Zrobimy tu coś pięknego, kochanie – powiedziałam, odwracając się do niego z uśmiechem.

– Zdecydowanie. Ale wiesz, że nie znamy się na projektowaniu wnętrz. Myślałem o tym, żeby zatrudnić kogoś profesjonalnego. Kogoś, kto zdejmie z nas ten ciężar – odpowiedział, a w jego głosie usłyszałam dziwne napięcie.

Zmarszczyłam brwi. Nie planowaliśmy tego. Zatrudnienie dekoratora wnętrz to był ogromny, dodatkowy koszt, którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę w naszych tabelkach w Excelu.

– Tomku, przecież mamy ograniczony budżet. Sama dam radę wybrać kafelki, panele i kolor ścian. Jest mnóstwo inspiracji w internecie. Poradzimy sobie.

– Magda, proszę cię. To inwestycja na lata. Nie chcę, żebyśmy potem żałowali, że coś zrobiliśmy źle. Znalazłem już kogoś odpowiedniego. To prawdziwa profesjonalistka.

Był tak stanowczy, że w końcu ustąpiłam. Pomyślałam, że może rzeczywiście lepiej powierzyć to komuś z doświadczeniem. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo ta decyzja wpłynie na moje życie.

Dekoratorka była droga

Sylwia pojawiła się w naszym mieszkaniu kilka dni później. Była wysoką, elegancką kobietą o chłodnym spojrzeniu i nienagannych manierach. Od razu zaczęła mierzyć ściany, rzucać skomplikowanymi terminami architektonicznymi i krytykować układ pomieszczeń, który wymyślił deweloper. Czułam się przy niej malutka i niekompetentna. Tomek natomiast wpatrywał się w nią z dziwnym rodzajem respektu.

Kiedy przedstawiła nam wstępny kosztorys swoich usług, zakrztusiłam się herbatą. Kwota, jakiej zażądała za sam projekt koncepcyjny, pochłaniała znaczną część naszych oszczędności przeznaczonych na materiały budowlane.

– Przepraszam, ale to chyba jakaś pomyłka – odezwałam się, czując, że dłonie mi się pocą. – Nie stać nas na tak drogą usługę.

Sylwia spojrzała na mnie z pobłażaniem, po czym przeniosła wzrok na Tomka.

– Jakość kosztuje, pani Magdo. Jeśli chcą państwo mieszkać w byle jak urządzonym pudełku, to oczywiście mogą państwo zrezygnować. Ale pan Tomasz wspominał, że zależy wam na klasie i ponadczasowym stylu.

Spojrzałam na niego błagalnie, licząc, że stanie po mojej stronie i grzecznie podziękuje tej kobiecie. Zamiast tego Tomek wyprostował się i pokiwał głową.

– Poradzimy sobie. Bierzemy to – powiedział stanowczo.

Zaczęliśmy kłócić się o pieniądze

Od tamtej pory nasze życie zamieniło się w ciągłe pasmo kłótni o pieniądze. Sylwia proponowała rozwiązania, które były absurdalnie drogie. Włoskie płytki sprowadzane na specjalne zamówienie, dębowe deski podłogowe z manufaktury, meble na wymiar u stolarza, który podobno pracował dla gwiazd. Każda moja próba znalezienia tańszego zamiennika kończyła się awanturą. Tomek zawsze stawał w obronie dekoratorki.

– Ona wie, co robi! Przestań jej przeszkadzać w pracy! – krzyczał, gdy po raz kolejny odmówiłam podpisania zamówienia na sofę, której cena równała się wartości dobrego samochodu.

– Zbankrutujemy! Tomku, my już nie mamy z czego dokładać! Skąd weźmiesz pieniądze na to wszystko? – pytałam ze łzami w oczach.

– Jakoś to ogarnę. Przesuń trochę środków ze swojego konta oszczędnościowego, ja też coś wymyślę. Zaufaj mi.

Ale ja już mu nie ufałam. Czułam, że tracę kontrolę nad własnym życiem i własnymi finansami. Każda kolejna faktura od Sylwii była dla mnie jak cios w serce. Co więcej, zauważyłam, że Tomek i Sylwia często wymieniają wiadomości późnym wieczorem. Tłumaczył, że omawiają detale projektu, ale moje przeczucie mówiło mi, że coś tu jest bardzo nie w porządku.

Odkryłam sekret męża

W któryś weekend Tomek pojechał do rodziców, a ja zostałam w wynajmowanym mieszkaniu, żeby uporządkować dokumenty związane z remontem. Nasz budżet był w rozsypce. Musiałam dokładnie policzyć, ile jeszcze nam brakuje, żeby móc w ogóle wprowadzić się do nowego lokum. Otworzyłam laptopa Tomka, z którego oboje korzystaliśmy do spraw domowych, i zaczęłam przeglądać foldery z fakturami.

Otwierałam kolejne pliki PDF z rachunkami za konsultacje, nadzór autorski, zmiany w projekcie. Kwoty były przerażające. Wtedy mój wzrok padł na folder zatytułowany po prostu „S”. Z ciekawości kliknęłam. W środku znajdowały się nie tylko dokumenty projektowe, ale też dziwne zestawienia w Excelu, które Tomek robił na własną rękę.

Zaczęłam czytać i nagle poczułam, jak brakuje mi tchu. To nie były zwykłe rozliczenia. To był harmonogram spłaty czyichś długów. Były tam wymienione kwoty, nazwy instytucji finansowych i... imię i nazwisko Sylwii. Przejrzałam też historię przeglądarki i kilka otwartych kart w jego skrzynce mailowej, których zapomniał zamknąć.

Znalazłam tam wiadomości sprzed kilku miesięcy, jeszcze zanim kupiliśmy mieszkanie.

„Tomku, dziękuję ci. Nie wiem, co bym zrobiła bez twojej pomocy. Moja firma całkowicie upadła, komornik puka do drzwi. Jesteś jedyną osobą, na którą mogę liczyć tak jak wtedy, gdy byliśmy razem” – pisała Sylwia.

„Nie martw się. Wymyśliłem, jak to załatwić. Magda i ja kupujemy mieszkanie. Powiem jej, że potrzebujemy dekoratora. Zawyżysz swoje stawki, ja będę pokrywał faktury z naszego wspólnego konta remontowego. W ten sposób szybko staniesz na nogi” – brzmiała odpowiedź mojego partnera.

Siedziałam przed ekranem, a łzy płynęły mi po policzkach, kapiąc na klawiaturę. Moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że nie mogłam trafić w touchpad. Sylwia nie była przypadkową dekoratorką. Była byłą narzeczoną Tomka. Wiedziałam, że kiedyś był zaręczony, ale twierdził, że to dawno zamknięty rozdział i że nie utrzymują żadnego kontaktu.

Okazało się, że cały nasz remont, wszystkie moje oszczędności, każda złotówka, o którą się kłóciliśmy, były tylko zasłoną dymną. Tomek wykorzystywał nasze wspólne pieniądze, pieniądze, na które ciężko pracowałam, by ratować z opresji swoją byłą miłość. Nasza przyszłość została złożona na ołtarzu jego sentymentów do kobiety z przeszłości.

Czułam się oszukana

Kiedy Tomek wrócił wieczorem do domu, zastał mnie siedzącą przy stole w kuchni. Przede mną leżały wydrukowane maile i zestawienia kosztów.

Spojrzał na stół, a potem na moją twarz. Zrozumiał od razu. Zbladł i nerwowo przełknął ślinę.

– Magda, to nie tak, jak myślisz... – zaczął, próbując zrobić krok w moją stronę.

– Nie zbliżaj się do mnie – powiedziałam cichym, ale lodowatym głosem. – Wykorzystałeś mnie. Okradłeś mnie z moich pieniędzy i z moich marzeń. Spłacałeś długi swojej byłej narzeczonej z moich oszczędności.

– Ona była w dramatycznej sytuacji! Nie mogłem jej tak zostawić. Obiecałem jej kiedyś, że zawsze będę się nią opiekował. To był tylko dług wdzięczności, to nic dla mnie nie znaczy! Chciałem dobrze dla nas, mieszkanie i tak byłoby piękne...

– Chciałeś dobrze dla nas?! – krzyknęłam, tracąc resztki panowania nad sobą. – Przez ciebie nie mam już na koncie ani grosza! Kłóciłeś się ze mną o każdą tańszą rzecz, wmawiając mi, że nie mam gustu, podczas gdy ty po prostu przelewałeś nasze pieniądze na jej konto, żeby ratować jej biznes! Jesteś oszustem.

Nie miał nic na swoją obronę. Patrzył tylko w podłogę, a ja wiedziałam, że to koniec. Nie było już powrotu, nie było możliwości naprawienia tej zdrady. Bo to była zdrada, najgorsza z możliwych. Zdrada zaufania i wspólnej przyszłości.

Magda, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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