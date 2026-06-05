Wyspa wiecznej wiosny przywitała nas słońcem i zapachem kwitnących kwiatów. Pamiętam ten moment, gdy wychodziliśmy z lotniska. Wiatr delikatnie targał moje włosy, a przed oczami rozpościerał się bezkresny, lazurowy ocean. Wzięłam głęboki oddech, czując, że to właśnie tutaj, z dala od szarej codzienności, wszystko się ułoży. Spojrzałam na Łukasza, mojego narzeczonego, z którym dzieliłam ostatnie cztery lata życia. Czekałam na jego uśmiech, na ten sam zachwyt w oczach, który ja czułam. On jednak wpatrywał się w ekran telefonu, nerwowo odświeżając mapy i sprawdzając rozkłady autobusów.

– Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy zdążyć do hotelu przed piętnastą. Potem od razu ruszamy na mały zwiad trasy na jutro – powiedział, nawet nie podnosząc na mnie wzroku.

Poczułam delikatne ukłucie w klatce piersiowej. To był nasz pierwszy dzień wymarzonego urlopu. Wyjazdu, który planowaliśmy od dwunastu miesięcy. Miało to być nasze wielkie święto, czas na odbudowanie więzi, która gdzieś po drodze zaczęła nam umykać. Tymczasem Łukasz, jak zawsze, zamienił nasz wyjazd w projekt z harmonogramem wypełnionym co do minuty.

Kilometry zamiast romantycznych uniesień

Kolejne dni przypominały wyścig. Zamiast leniwych poranków, do których tak bardzo tęskniłam, budzik dzwonił o szóstej. Łukasz z entuzjazmem godnym przewodnika wycieczek ekstremalnych zarządzał szybkie śniadanie i wyjście na szlak. Przemierzaliśmy kolejne kilometry lewad, wspinaliśmy się na górskie szczyty, oddychając ciężko w gęstym, wilgotnym powietrzu. Krajobrazy były oszałamiające – soczysta zieleń, wodospady ukryte w skalnych szczelinach, mgła unosząca się nad dolinami. Ale ja nie potrafiłam się tym cieszyć. Byłam wyczerpana. Pewnego popołudnia, gdy wracaliśmy z wyjątkowo trudnej trasy, zatrzymałam się w połowie drogi. Nogi odmawiały mi posłuszeństwa.

– Łukasz, proszę cię, zwolnijmy. Nie mam już siły – powiedziałam, opierając się o drewnianą barierkę.

Odwrócił się z wyraźną irytacją wymalowaną na twarzy.

– Alicja, przecież wiedziałaś, gdzie jedziemy. Chyba nie liczyłaś jedynie na leżenie plackiem. Zostały nam jeszcze dwa kilometry do punktu widokowego. Damy radę.

– Ja nie dam rady. I szczerze mówiąc, nie chcę. Chciałabym jutro zostać w okolicy. Pójść do ogrodu botanicznego, pospacerować po spokojnych alejkach, usiąść w kawiarni i po prostu porozmawiać.

– Strata czasu. Przyjechaliśmy tu dla natury.

Zrozumiałam wtedy, że my w ogóle nie przyjechaliśmy tu razem. Przyjechaliśmy tu osobno, w tym samym czasie. On realizował swój plan, a ja byłam tylko statystką w jego perfekcyjnie zorganizowanym grafiku.

Głucha cisza przy kolacji

Nasze wieczory stały się jeszcze bardziej bolesne niż wyczerpujące dni. Kiedy po całym dniu wracaliśmy do hotelu, braliśmy szybki prysznic i schodziliśmy do restauracji. Wybieraliśmy najpiękniejsze stoliki, z widokiem na zachodzące nad oceanem słońce. W teorii wyglądało to jak kadr z romantycznego filmu. W praktyce była to najsmutniejsza scena, w jakiej kiedykolwiek brałam udział. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a między nami rozciągała się przepaść. Zamawialiśmy jedzenie – on steki, ja lokalne warzywa. I milczeliśmy. Dźwięk sztućców uderzających o porcelanowe talerze był jedynym, co przerywało ciszę. Próbowałam zagadywać.

– Pamiętasz, jak cztery lata temu na naszej pierwszej wycieczce zgubiliśmy się w lesie i musieliśmy pytać o drogę na migi? – uśmiechnęłam się słabo, licząc na jakikolwiek błysk w jego oku.

– Tak. Od tamtej pory zawsze mam pobrane mapy offline – odpowiedział sucho, wracając do jedzenia.

Nie było w nim żadnej nostalgii. Nie było czułości. Byliśmy jak dwoje znajomych z pracy, którzy z musu utknęli na wspólnej delegacji. Spojrzałam na jego dłonie, na ten sam znajomy gest poprawiania serwetki, na sposób, w jaki marszczył czoło. Znałam go na wylot. Wiedziałam, co powie, zanim otworzył usta. Wiedziałam, jak zareaguje na każdą moją propozycję. I nagle dotarło do mnie z przerażającą jasnością, że to nie jest miłość. To tylko zbiór wieloletnich przyzwyczajeń. Byliśmy ze sobą, bo tak było łatwiej. Bo tak wypadało. Bo mieliśmy wspólne mieszkanie, wspólnego psa i zaplanowany ślub. Ale w środku byliśmy kompletnie puści.

Przepaść głębsza niż ocean

Kluczowy moment nadszedł dwa dni przed naszym powrotem do Polski. Łukasz zaplanował wyjazd na jeden z najwyższych klifów w Europie. Stanęliśmy na przeszklonym tarasie widokowym. Setki metrów pod naszymi stopami spienione fale uderzały o ostre skały. Przestrzeń była obezwładniająca. Widok zapierał dech w piersiach, a wiatr huczał w uszach. Łukasz stał obok mnie, oparty o barierkę. Zrobił kilka zdjęć swoim aparatem i odwrócił się w moją stronę.

– No, muszę przyznać, że robi wrażenie. Odhaczone. Możemy wracać do auta – rzucił lekkim tonem.

Spojrzałam na niego, a potem znowu w dół, na roztrzaskujące się fale. Moje serce biło spokojnie. Nie czułam już złości, nie czułam żalu. Czułam tylko niesamowitą, wyzwalającą obojętność.

– Nie – powiedziałam cicho, ale stanowczo.

Zatrzymał się.

– Słucham?

– Powiedziałam nie. Nie wracam z tobą do auta. Zostaję tutaj. Chcę popatrzeć na ocean. Chcę pobyć w ciszy. A potem wrócę autobusem. Sama.

Jego twarz wykrzywiła się w niezrozumieniu.

– O czym ty mówisz, Alicja? Przecież mamy zaplanowany przejazd na zachodnie wybrzeże.

– Ty masz zaplanowany. Ja już nie biorę w tym udziału. W niczym nie biorę udziału, Łukasz.

Zapadła cisza. Gęstsza niż ta podczas naszych kolacji. Patrzyliśmy na siebie, a wiatr rozwiewał nasze słowa, zanim zdążyły wybrzmieć. W jego oczach dostrzegłam najpierw zdziwienie, potem irytację, a na końcu... ulgę. Zrozumiałam, że on też był zmęczony. Zmęczony udawaniem, ciągnięciem tego na siłę. Nasz związek był jak ten klif – staliśmy na krawędzi od dawna, nie mając odwagi spojrzeć w dół.

– Dobrze. Jak chcesz – powiedział w końcu, odwracając wzrok. – Spotkamy się w hotelu.

Odszedł, nie oglądając się za siebie. Zostałam sama na szklanej platformie, zawieszona między niebem a oceanem. Po raz pierwszy od wielu miesięcy mogłam oddychać pełną piersią.

Słowa, których zabrakło

Ostatnie dni spędziliśmy w tym samym pokoju, ale w osobnych światach. Ja spacerowałam po spokojnych uliczkach Funchal, zachwycając się egzotycznymi roślinami w ogrodach botanicznych. On zdobywał kolejne szczyty. Pakowanie walizek odbyło się w milczeniu. Następnego ranka, tuż przed wyjazdem na lotnisko, usiedliśmy naprzeciwko siebie przy śniadaniu. Cisza była niemal namacalna, ale postanowiłam spróbować jeszcze raz, choćby dla siebie.

– Łukasz, czy naprawdę nie zauważyłeś, jak bardzo się od siebie oddaliliśmy? – zapytałam, patrząc mu prosto w oczy.

– Może to po prostu taki etap. Każdemu zdarzają się trudniejsze momenty – odpowiedział, niepewnie odkładając filiżankę na spodek.

– Ale ja już nie chcę udawać, że nic się nie dzieje. Chciałam tej podróży, bo wierzyłam, że coś się zmieni, że odnajdziemy siebie na nowo. Ale nie możemy uciekać przed tym, co się stało.

– Nie wiem, co powiedzieć, Alicja. Może rzeczywiście to już koniec.

– Może. I może to dobrze. Lepiej zakończyć coś, co dawno przestało być nasze, niż tkwić w pustce.

Kiwnął głową, bez słów. Ostatni raz spojrzałam na niego z czułością, której nie umiałam już w sobie odnaleźć wcześniej. Potem wyszliśmy z hotelu, każdy osobno – gotowi, by zacząć wszystko od nowa, ale już nie razem. Siedziałam przy oknie, patrząc, jak wyspa powoli znika w chmurach. Nie uroniliśmy ani jednej łzy. Nie było dramatycznych pożegnań ani obietnic pozostania przyjaciółmi. Zamknęliśmy czteroletni rozdział naszego życia bez jednego głośnego słowa. Madera miała scementować nasz związek, a zamiast tego stała się jego końcem.

Alicja, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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