Jastarnia o tej porze roku miała w sobie coś magicznego. Rześki wiatr znad Bałtyku zdawał się wywiewać z głowy wszystkie codzienne troski. Kiedy planowałem ten wyjazd, miałem w głowie tylko jedną myśl: musimy stąd wrócić jako ta sama para, którą byliśmy dziesięć lat temu.

Ostatnie miesiące były dla nas trudne. Nasz dom przypominał pole minowe, po którym oboje stąpaliśmy na palcach, byle tylko nie wywołać kolejnej kłótni o drobnostki. Zwykłe, codzienne nieporozumienia narastały, tworząc mur z milczenia i obojętności.

Zabrałem Kingę tutaj, na Półwysep Helski, bo to właśnie tu się poznaliśmy. Pamiętałem nasze długie spacery, zbieranie muszelek i rozmowy do białego rana. Wierzyłem, że powrót do korzeni naszej miłości obudzi w niej te same uczucia, które kiedyś sprawiły, że postanowiliśmy iść przez życie razem. Wynająłem piękny pokój z widokiem na morze. Chciałem, żeby wszystko było idealne. Kiedy weszliśmy do środka, Kinga uśmiechnęła się delikatnie, patrząc przez ogromne okno na falującą wodę. Jej uśmiech, choć nieco blady, dał mi ogromną nadzieję.

Rozpakowaliśmy rzeczy w ciszy. To była cisza pełna oczekiwania. A przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Zaproponowałem spacer. Zgodziła się bez wahania, co uznałem za pierwszy, mały sukces. Ubrała swoją ulubioną sukienkę i wyszliśmy na zewnątrz.

Wciąż kochałem żonę

Plaża była niemal pusta wieczorem. Słyszeliśmy tylko krzyki mew i rytmiczny szum fal uderzających o brzeg. Szliśmy obok siebie, zachowując bezpieczny dystans, jakbyśmy oboje bali się zrobić ten pierwszy, decydujący krok ku sobie. Z każdym metrem czułem jednak, że muszę przerwać to milczenie. Miałem w głowie ułożony cały plan, całą przemowę, którą ćwiczyłem przed lustrem przez ostatni tydzień. Chciałem jej powiedzieć, jak bardzo mi na niej zależy, jak bardzo żałuję tych wszystkich chwil, kiedy przedkładałem pracę nad nasz wspólny czas.

Spoglądałem na nią ukradkiem. Wiatr rozwiewał jej ciemne włosy, a jej oczy były wpatrzone w horyzont. Zastanawiałem się, o czym myśli. Czy przypomina sobie nasze pierwsze wakacje? Czy czuje ten sam sentyment, co ja? Przez chwilę miałem ochotę po prostu chwycić ją za rękę, spleść nasze palce i pokazać, że wciąż jestem tym samym mężczyzną, w którym się zakochała. Ale coś mnie powstrzymywało. Jakaś niewidzialna bariera, która wyrosła między nami przez te wszystkie miesiące mijania się w przedpokoju bez słowa.

Zatrzymaliśmy się przy starym, drewnianym falochronie. Kinga oparła się o zbutwiałe drewno, wciąż wpatrując się w morze. To był ten moment. Wiedziałem, że jeśli teraz nic nie powiem, ta szansa przepadnie na zawsze. Odetchnąłem głęboko, próbując uspokoić galopujące serce.

Powiedziałem żonie, co czuję

– Pamiętasz, jak byliśmy tu po raz pierwszy? – zacząłem, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie i pewnie.

Kinga drgnęła lekko, jakby wybudzona z głębokiego zamyślenia. Spojrzała na mnie, a w jej oczach dostrzegłem coś, czego nie potrafiłem zidentyfikować. Smutek? Zmęczenie? A może po prostu rezygnację.

– Pamiętam, Tomku. To było bardzo dawno temu – odpowiedziała cicho, wracając wzrokiem do fal.

– Wiem, że ostatnio nie było między nami najlepiej – kontynuowałem, podchodząc do niej o krok bliżej. – Wiem, że oboje popełniliśmy błędy. Zbyt dużo pracowałem, zbyt rzadko byłem w domu. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Ale to się może zmienić. Naprawdę w to wierzę.

Zrobiłem pauzę, mając nadzieję, że coś powie, że przyzna mi rację, że też tego chce. Ale ona tylko milczała. Wiatr przybierał na sile, a ja czułem, jak chłód przenika przez moją kurtkę. Nie poddawałem się jednak. Musiałem wyrzucić z siebie wszystko.

– Przyjechaliśmy tutaj, żeby odpocząć, ale też żeby pomyśleć o nas. Chcę zacząć wszystko od nowa, Kinga. Chcę, żebyśmy znowu byli szczęśliwi. Bez tych wszystkich pretensji, bez ukrytych żalów. Zostawmy przeszłość za sobą. Skupmy się na tym, co przed nami. Kocham cię i jestem gotów zrobić wszystko, żeby to naprawić.

Czekałem. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Szum fal wydawał się teraz ogłuszający. Kinga zamknęła oczy i wzięła głęboki wdech. Kiedy je otworzyła, spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, którego nigdy wcześniej u niej nie widziałem. To był spokój. Przerażający, ostateczny spokój.

Tego się nie spodziewałem

Nie powiedziała ani słowa. Sięgnęła powoli do swojej skórzanej torebki. Słyszałem ciche brzęczenie metalu. Wyjęła dłoń i wyciągnęła ją w moim kierunku. Otworzyła dłoń. Na jej wnętrzu leżał klucz. Klucz do naszego mieszkania z charakterystycznym, srebrnym brelokiem, który daliśmy sobie w prezencie na pierwszą rocznicę.

Patrzyłem na niego z niezrozumieniem. Mój umysł pracował na najwyższych obrotach, próbując nadać temu sens. Czy to jakiś symbol? Czy oddaje mi ten klucz, żebyśmy kupili nowe mieszkanie? Żebyśmy naprawdę zaczęli od zera?

– Co to znaczy? – zapytałem, a mój głos zadrżał, zdradzając narastającą panikę.

Kinga delikatnie chwyciła moją dłoń, odwróciła ją wnętrzem do góry i położyła klucz na mojej dłoni. Metal był przeraźliwie zimny. Zwinęła moje palce wokół niego.

– Tomku... – zaczęła, a jej głos był łagodny, niemal czuły. – To nie jest nowy początek. To jest koniec.

Poczułem, jakby grunt usunął mi się spod nóg. Świat dookoła zawirował. Szum morza zniknął, zastąpiony przez pisk w moich uszach.

– Co ty mówisz? Przecież po to tu przyjechaliśmy. Żeby to naprawić... – wyjąkałem, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę.

– Ty po to tu przyjechałeś – poprawiła mnie cicho. – Zgodziłam się na ten wyjazd, bo wiedziałam, jak bardzo ci zależy. Chciałam ci dać te ostatnie dni. Chciałam pożegnać się z tym miejscem i z nami. Ale moje decyzje zapadły dużo wcześniej.

Patrzyłem na nią z niedowierzaniem. Nie potrafiłem ułożyć tego w logiczną całość.

– Kiedy rano wyjechałeś do biura, by dopiąć ostatnie sprawy przed urlopem, przyjechała firma przeprowadzkowa – kontynuowała, patrząc mi prosto w oczy. – Moje walizki, moje rzeczy... to wszystko jest już w moim nowym mieszkaniu. Zostało tylko to, co spakowałam na ten weekend.

Byłem załamany

Wszystko to, co brałem za chwilowy kryzys, za chmury, które w końcu się rozejdą, dla niej było już zakończonym rozdziałem. Moje starania, ten wyjazd, wynajęty pokój, moje nadzieje... to wszystko było tylko iluzją.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś? Dlaczego pozwoliłaś mi w to wierzyć? – zapytałem, czując łzy piekące pod powiekami.

– Bo chciałam, żebyśmy mieli chociaż to. Spokojne pożegnanie, bez krzyków, bez trzaskania drzwiami. Miałeś dowiedzieć się po powrocie. W niedzielę wieczorem miałam po prostu pojechać w inną stronę. Ale kiedy zacząłeś mówić o nowym początku... nie mogłam dłużej grać tej roli. To byłoby nieuczciwe.

Stałem tam, trzymając w dłoni zimny klucz, który był teraz jedynym, co mi po niej zostało. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo i fioletowo. Piękny, romantyczny krajobraz, który jeszcze godzinę temu uważałem za idealne tło dla odrodzenia naszej miłości, teraz wydawał się ponurym obrazem straty.

Kinga odwróciła się i spojrzała na zachodzące słońce.

– Chcę wrócić do hotelu, spakować swoje rzeczy i pojechać pociągiem do Warszawy. Zostawię ci samochód. Potrzebujesz czasu, żeby to przetrawić.

Nie zatrzymywałem jej. Nie błagałem. Wiedziałem, że to nie ma już sensu. Jej decyzja była chłodna, przemyślana i ostateczna. Patrzyłem, jak powoli odchodzi brzegiem morza, a jej sylwetka staje się coraz mniejsza na tle zachodzącego słońca. Zostałem sam na plaży w Jastarni, z kluczem do pustego mieszkania i sercem, które rozpadło się na tysiące drobnych kawałków. Szum fal, który miał ukoić nasze spory, teraz brzmiał jak smutne requiem dla naszego dziesięcioletniego związku.

Tomasz, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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