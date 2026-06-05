Od zawsze uważałam, że dom jest sercem rodziny, a kuchnia – sercem domu. Kiedy moja jedyna córka, Kasia, wyjechała za granicę na studia, to właśnie przy starym, dębowym stole w mojej niewielkiej kuchni wylewałam najwięcej łez tęsknoty. To tam czekałam na jej telefony i tam przygotowywałam paczki z domowymi wypiekami, które wysyłałam jej na obczyznę.

Mijające lata sprawiły, że mój dom zaczął pustoszeć, a ja coraz częściej dostrzegałam jego mankamenty. Odpadający lakier na szafkach, zarysowany blat, wysłużony zlew, z którego woda spływała z irytującym opóźnieniem – wszystko to przypominało mi o upływającym czasie. Kiedy Kasia zadzwoniła do mnie w pewne chłodne, jesienne popołudnie z radosną nowiną, że Adam poprosił ją o rękę, poczułam niewyobrażalną radość. Moja mała dziewczynka miała wziąć ślub.

Wreszcie miałam motywację

Zaraz po fali euforii przyszła jednak fala paniki. Kasia zapowiedziała, że za kilka miesięcy przyjadą do mnie na urlop. Chcieli spędzić tu czas, zaplanować wesele i po prostu nacieszyć się rodzinną atmosferą. Adam był odnoszącym sukcesy architektem z zamożnego domu. Kiedy wyobraziłam sobie, jak wchodzi do mojej przestarzałej, zniszczonej kuchni, poczułam wstyd. Jak miałam ugościć przyszłego zięcia, człowieka o wyrafinowanym guście, w miejscu, które pamiętało jeszcze lata dziewięćdziesiąte?

Zaczęłam przeglądać magazyny wnętrzarskie, które przynosiłam z pracy. Oglądałam lśniące wyspy kuchenne, marmurowe blaty, nowoczesne sprzęty w zabudowie. W mojej głowie zrodził się plan. Postanowiłam, że zrobię im niespodziankę. Stworzę kuchnię marzeń, miejsce, w którym będziemy wspólnie celebrować ich szczęście.

Problem polegał na tym, że moje oszczędności były skromne. Pracowałam jako urzędniczka w miejscowym magistracie i ledwo wiązałam koniec z końcem, odkładając drobne kwoty na czarną godzinę. Remont, który sobie wymarzyłam, wymagał potężnego zastrzyku gotówki. Zamiast zrezygnować z ambitnych planów, pozwoliłam, by duma i pragnienie zaimponowania młodym wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem.

To miał być mój sekret

Nikomu nie pisnęłam ani słowa. Wiedziałam, że gdybym powiedziała mojej siostrze albo przyjaciółce o planach zaciągnięcia kredytu na nową kuchnię, natychmiast wybiłyby mi to z głowy. Poszłam do instytucji finansowej, która obiecywała szybką gotówkę bez zbędnych formalności. Uśmiechnięty doradca przedstawił mi ofertę. Liczby na umowie przyprawiały o zawrót głowy – oprocentowanie było ogromne, a miesięczna rata miała pochłaniać niemal połowę mojej pensji przez kilka najbliższych lat. Ale wtedy, w tamtym eleganckim biurze, z wizją pięknej kuchni w głowie, te liczby wydawały się tylko abstrakcyjnym zapisem na papierze.

– To inwestycja w przyszłość, prawda? – zapytał doradca, podając mi elegancki długopis.

– Tak, dla mojej córki i jej przyszłego męża. Musi być pięknie – odpowiedziałam, podpisując dokument bez dłuższego wahania.

Z pieniędzmi na koncie od razu przystąpiłam do działania. Wynajęłam polecaną ekipę remontową i zamówiłam meble na wymiar. Wybrałam jasnoszare fronty, złote uchwyty, nowoczesną płytę indukcyjną i głęboki, ceramiczny zlew. Wydałam wszystko do ostatniego grosza. Kiedy panowie w roboczych kombinezonach pojawili się w moich drzwiach z ciężkim sprzętem, czułam ekscytację mieszającą się z lekkim przerażeniem. Zaczęło się.

Miałam wielkie nadzieje

Dźwięk uderzających o ściany młotów był ogłuszający. Moja stara kuchnia znikała w chmurach gęstego, gryzącego pyłu. Szafki, które przez lata służyły mi za spiżarnię, zostały bezlitośnie wyrwane ze ścian i wyrzucone na gruzowisko. Kafelki, które kiedyś z takim trudem wybierałam z moim świętej pamięci mężem, teraz odpadały kawałek po kawałku, krusząc się na podłodze.

Codziennie wracałam z pracy do domu, w którym nie dało się normalnie funkcjonować. Wszędzie unosił się zapach tynku i farby. Moje życie przeniosło się do małego pokoju gościnnego, gdzie na małym stoliku postawiłam czajnik elektryczny i kilka najpotrzebniejszych naczyń. Myłam je w umywalce w łazience, starając się nie rozsypywać okruchów.

To było uciążliwe, ale każda niedogodność wydawała mi się niczym w porównaniu z efektem, który miał wkrótce nadejść. Ekipa wyburzyła ścianę działową, otwierając przestrzeń na salon. Widziałam już oczami wyobraźni, jak Kasia i Adam siedzą na nowoczesnych hokerach, a ja serwuję im wyśmienitą kolację w blasku nowych, stylowych lamp.

Któregoś popołudnia stanęłam w samym środku tego bałaganu. Podłoga była zerwana do surowego betonu, ze ścian zwisały kable, a w miejscu dawnego zlewu ziała dziura z wystającymi rurami. Panowie z ekipy poszli już do domu, zostawiając po sobie ciszę i grubą warstwę kurzu na wszystkim, co znajdowało się w zasięgu. Uśmiechnęłam się do siebie. Jeszcze tylko kilka tygodni. Musiałam tylko wytrzymać te spartańskie warunki, a potem wszystko będzie idealne.

Telefon odebrał mi wszystko

Właśnie wtedy zadzwonił mój telefon. Wyświetlacz pokazał zdjęcie Kasi. Otarłam ręce z pyłu o spodnie dresowe i odebrałam z uśmiechem.

– Córeczko! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że dzwonisz. Właśnie stoję w naszej nowej... – zaczęłam radosnym tonem, ale natychmiast urwałam.

Zamiast wesołego powitania usłyszałam stłumiony szloch. Serce zabiło mi mocniej.

– Kasiu? Co się stało? Dlaczego płaczesz?

– Mamo... – jej głos łamał się i drżał. – Mamo, to koniec.

– Jaki koniec, kochanie? O czym ty mówisz?

Oparłam się o zakurzoną ścianę, czując, jak nogi robią się nagle z waty.

– Adam odszedł. Zostawił mnie. Powiedział, że to wszystko to pomyłka, że nie jest gotowy na małżeństwo. Spakował swoje rzeczy i się wyprowadził.

Słowa docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Patrzyłam na wystające ze ściany kable i surowy beton pod moimi stopami.

– Jak to odszedł? Przecież... przecież za dwa miesiące macie przyjechać. Przecież ślub, plany... Kasiu, na pewno da się to jakoś wyjaśnić. To tylko przedślubny stres – próbowałam brzmieć racjonalnie, choć w środku cała dygotałam.

– Nie, mamo. To ostateczne. Nie przyjedziemy. Nie będzie żadnego przyjazdu, żadnego urlopu w domu. Ja... ja nie dam rady teraz patrzeć na te wszystkie miejsca. Zostaję tutaj. Muszę znaleźć nowe mieszkanie, poskładać to wszystko jakoś od nowa. Nie przyjadę do Polski przez bardzo długi czas.

Przez dłuższą chwilę w słuchawce słychać było tylko jej płacz i mój przyspieszony oddech. Chciałam jej pomóc, chciałam ją przytulić, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Ale jedyne, o czym w tamtej sekundzie potrafiłam myśleć, to stos gruzu, który leżał u moich stóp.

– Mamo, jesteś tam? – zapytała cicho Kasia.

– Jestem, kochanie. Jestem. Poradzimy sobie z tym. Skup się teraz na sobie – powiedziałam mechanicznym głosem, po czym pożegnałyśmy się, obiecując sobie kolejną rozmowę wieczorem.

Spłacam rachunek za marzenia

Po rozmowie telefon wypadł mi z dłoni i uderzył głucho o betonową posadzkę. Rozejrzałam się wokół. Moja kuchnia marzeń. Przestrzeń, która miała być tłem dla radosnych śmiechów, planowania wesela i budowania nowej rodziny, była teraz jedynie stertą śmieci i nagich ścian.

Zrozumiałam, w jak dramatycznym położeniu się znalazłam. Córka, dla której to wszystko robiłam, nie zamierzała tu przyjechać. Jej serce było złamane, a jej życie wywróciło się do góry nogami. Moje również, ale z zupełnie innego powodu. Zostałam sama w zrujnowanym mieszkaniu, bez sprawnego zlewu, bez miejsca, w którym mogłabym chociażby przygotować sobie normalny posiłek. Co gorsza, ciążył nade mną dług. Potężny, niszczący dług, którego raty przewyższały moje roczne zarobki.

Usiadłam na przewróconym wiadrze po farbie, nie zważając na to, że brudzę ubranie. Patrzyłam w miejsce, gdzie miała stać wspaniała, nowoczesna wyspa z jasnym blatem. Zamiast dumy czułam tylko przemożny ciężar w klatce piersiowej. Pożyczka, którą wzięłam w tajemnicy, zrujnowała moją stabilność finansową na długie lata. Nikt nie przyjedzie podziwiać mojego poświęcenia. Nikt nie doceni nowych szafek ani drogiego sprzętu.

Z każdym uderzeniem serca docierała do mnie skala mojego błędu. Chciałam kupić idealny wizerunek samej siebie, chciałam zaimponować komuś, kto nawet nie należał jeszcze do naszej rodziny. Zapomniałam, że dom to nie są marmurowe blaty ani bezgłośne okapy. Dom to ludzie. A teraz straciłam jedno i drugie. Zostałam sama, pośród pyłu i gruzów, zastanawiając się, jak przetrwam kolejny miesiąc, kiedy pierwsza rata kredytu bezlitośnie uderzy w moje skromne konto.

Grażyna, 55 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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