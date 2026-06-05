Wszystko zaczęło się od narzekania. Nasze małżeństwo od dłuższego czasu przypominało wyschniętą studnię, z której na próżno próbowaliśmy zaczerpnąć choć kroplę dawnego uczucia. Mijaliśmy się w przedpokoju, wymienialiśmy zdawkowe komunikaty o zakupach i rachunkach, a wieczorami zamykaliśmy się w swoich światach. Magda coraz częściej wspominała, że dusi się w naszym mieszkaniu. Twierdziła, że wszystko wokół jest przestarzałe, ponure i odbiera jej radość życia. Szczególnie nienawidziła naszej łazienki.

Wziąłem to na siebie

Fakt, łazienka pamiętało jeszcze czasy poprzednich właścicieli, albo nawet ich młodości. Wyblakłe kafelki, porysowana wanna i cieknący kran nie zachęcały do relaksu. Dla Magdy stało się to symbolem naszego związku – czymś, co wymaga natychmiastowej wymiany i remontu, bo inaczej nie dało się z tym żyć.

– Przemek, ja już nie mogę patrzeć na te zacieki – powiedziała pewnego wieczoru, stojąc w progu łazienki z założonymi rękami. – Jeśli czegoś z tym nie zrobimy, to ja chyba oszaleję. Czuję się tu jak w jakimś ponurym lochu.

– Wiem, kochanie – odpowiedziałem, starając się brzmieć łagodnie. – Ale wiesz, jak wyglądają nasze finanse. Remont łazienki to ogromny koszt. Fachowcy biorą teraz krocie.

– Zawsze jest jakiś problem. Zawsze czegoś się nie da – westchnęła ciężko, odwracając się na pięcie. – Czasem mam wrażenie, że tobie po prostu na niczym nie zależy. Ani na tym mieszkaniu, ani na nas.

Te słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Zrozumiałem to jako jasny sygnał: napraw to, a naprawisz nas. Postanowiłem, że zrobię wszystko, by przywrócić uśmiech na jej twarzy. Jeśli nowa, luksusowa łazienka miała być dowodem mojego zaangażowania, byłem gotów stanąć na rzęsach, byle tylko jej to zapewnić.

Ciągnąłem dwa etaty i remont

Plan był prosty, ale wymagał nadludzkiego wysiłku. Znalazłem dodatkową pracę popołudniami, w hurtowni materiałów budowlanych. Dzięki temu nie tylko zarabiałem dodatkowe pieniądze, ale miałem też zniżki na potrzebne produkty. Wiedziałem, że nie stać nas na profesjonalną ekipę remontową, jeśli chcemy kupić materiały z najwyższej półki. Zdecydowałem, że robociznę wezmę na siebie. W teorii wszystko dało się zrobić.

Moje dni stały się morderczym maratonem. Wstawałem o świcie, jechałem do swojego biura, potem prosto do hurtowni, a do domu wracałem późnym wieczorem. Kiedy Magda oglądała telewizję lub czytała książki, ja przebierałem się w robocze ubrania i wchodzilem do łazienki.

Zaczęło się od mozolnego kucia starych płytek. Dźwięk uderzeń młota odbijał się echem w mojej głowie, ale za to z każdym odłupanym kawałkiem starej glazury czułem, że robię krok ku lepszemu. Wynosiłem gruz w ciężkich workach, starając się nie brudzić klatki schodowej. Moje dłonie pokryły się odciskami, a kręgosłup błagał o litość. Ignorowałem zmęczenie. Wierzyłem, że buduję coś trwałego.

Magda w tym czasie wyjechała na kilka tygodni do swoich rodziców, tłumacząc, że pył i hałas są dla niej nie do zniesienia. Przyjąłem to ze zrozumieniem. Wolałem, by wróciła na gotowe, by mogła zobaczyć niesamowity efekt mojej pracy bez świadomości tego, ile brudu i potu to kosztowało.

Robiłem to wszystko dla niej

Noce spędzałem na oglądaniu poradników w internecie. Uczyłem się, jak kłaść hydroizolację, jak idealnie dociąć gres wielkoformatowy, jak zamontować stelaż podtynkowy. Każda położona płytka musiała być perfekcyjna. Kupiłem specjalny system poziomowania, by fuga była równa co do milimetra.

Magda co chwilę przysyłała mi zdjęcia z katalogów wnętrzarskich. Wybierała najdroższe rozwiązania: wolnostojącą wannę z konglomeratu, złotą armaturę szczotkowaną, ogromne lustro z podświetleniem LED i hiszpańskie płytki, które kosztowały nas majątek. Spełniałem każdą jej zachciankę. Kiedy patrzyłem na znikające z mojego konta oszczędności, powtarzałem sobie, że inwestuję w naszą przyszłość.

– Podoba ci się ta umywalka? – pytałem przez telefon, wysyłając jej zdjęcia ze sklepu.

– Jest piękna – odpowiadała, a w jej głosie słyszałem entuzjazm, którego brakowało od miesięcy. – Będzie idealnie pasować. Jesteś wspaniały, że to dla mnie robisz.

Te słowa dodawały mi skrzydeł. Wracałem do mieszkania, mieszałem klej i kładłem kolejne rzędy ciężkich, szarych kafli. Czasem zasypiałem z kielnią w ręku, oparty o świeżo postawioną ściankę prysznicową. W pracy koledzy coraz częściej pytali, czy wszystko w porządku, bo wyglądałem jak cień samego siebie. Zbywałem ich uśmiechem, mówiąc, że po prostu mam teraz intensywny czas, ale niedługo wszystko wróci do normy.

Zostały ostatnie szlify

Po sześciu miesiącach katorżniczej pracy, wyrzeczeń i życia na najwyższych obrotach, nadszedł ten dzień. Łazienka była gotowa. Wyglądała jak wyciągnięta wprost z luksusowego magazynu. Szary, surowy gres idealnie komponował się z ciepłym światłem i złotymi dodatkami. Wolnostojąca wanna zapraszała do długiej, relaksującej kąpieli.

Został mi tylko jeden, ostatni detal. Zawieszenie wielkiego, okrągłego lustra nad umywalką. Wymierzyłem wszystko z największą precyzją, wywierciłem otwory, zamontowałem haki i ostrożnie zawiesiłem ciężką taflę szkła. Włączyłem podświetlenie. W lustrze zobaczyłem swoją twarz – zmęczoną, wychudzoną, z podkrążonymi oczami, ale rozjaśnioną dumą i szerokim uśmiechem. Udało się. Zrobiłem to dla niej. Dla nas.

Wysprzątałem całe mieszkanie, usunąłem najdrobniejsze pyłki kurzu. Kupiłem jej ulubione kwiaty i czekałem. Magda miała wrócić tego popołudnia. Kiedy usłyszałem klucz w zamku, serce zabiło mi mocniej. Weszła do przedpokoju, odłożyła torebkę. Wyglądała pięknie, wypoczęta i zrelaksowana.

– Cześć – powiedziała sucho, zdejmując płaszcz.

– Chodź, musisz to zobaczyć – chwyciłem ją delikatnie za dłoń i poprowadziłem w stronę łazienki.

Zatrzymała się w progu. Patrzyła na lśniące wnętrze, na złotą baterię, na idealnie równe fugi i wannę. Jej twarz nie wyrażała jednak radosnego zachwytu, którego się spodziewałem. Była chłodna, niemal analityczna. Przeszła się po pomieszczeniu, dotknęła blatu pod umywalką.

– I jak? – zapytałem z nadzieją w głosie. – Wszystko tak, jak chciałaś?

– Tak. Jest idealnie – powiedziała cicho, odwracając się w moją stronę. – Naprawdę dobra robota, Przemek.

Zabrzmiało to jednak jak podziękowanie od zleceniodawcy, a nie od mojej własnej żony.

Planowała to od miesięcy

Czekałem na uścisk, na pocałunek, na słowo, które potwierdziłoby, że nasz kryzys minął. Że moja praca się opłaciła. Zamiast tego Magda wyszła z łazienki, wróciła do przedpokoju i wyjęła ze swojej torebki grubą, białą kopertę.

– Usiądźmy – powiedziała, wskazując na kanapę w salonie.

Mój żołądek skurczył się z niepokoju. Usiadłem na brzegu fotela, z rosnącym poddenerwowaniem patrząc, jak kładzie kopertę na stoliku kawowym.

– Co to jest? – zapytałem, choć podświadomość podpowiadała mi już najgorsze scenariusze.

– Pozew rozwodowy – jej głos był opanowany, pozbawiony jakichkolwiek emocji. – Wyprowadzam się na dobre. Przyjechałam tylko po resztę swoich rzeczy.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Patrzyłem na nią, nie potrafiąc ułożyć myśli w logiczną całość.

– Rozwód? Przecież... przecież właśnie skończyłem remont. Zrobiłem to dla nas. Mówiłaś, że jeśli zmienimy to mieszkanie, to... – jąkałem się, czując, jak ziemia usuwa mi się spod nóg.

– Przemek, przestań – przerwała mi z westchnieniem. – Między nami od dawna niczego nie ma. Oboje to wiemy. Nie chciałam jednak odchodzić z niczym. To mieszkanie jest naszą wspólną własnością.

Zamilkła na chwilę, poprawiając włosy.

– Rzeczoznawca, z którym rozmawiałam kilka miesięcy temu, powiedział wprost: z tamtą starą łazienką stracilibyśmy na wartości mieszkania ogromne pieniądze. Nikt by go nie kupił za dobrą cenę. Teraz, z takim standardem wykończenia, możemy zażądać o wiele więcej. Musiałam poczekać, aż skończysz.

Dałem się wykorzystać

Zapadła głucha cisza. Słyszałem tylko szum własnej krwi w uszach. Pół roku. Dwa etaty. Setki godzin na kolanach, w pyle, z bolącym kręgosłupem. Moje zmęczenie, moje oszczędności, moje nadzieje na uratowanie rodziny – to wszystko było dla niej jedynie darmową siłą roboczą, darmowym sposobem na podbicie ceny nieruchomości przed podziałem majątku.

– Wykorzystałaś mnie – szepnąłem, czując, jak w gardle rośnie mi ogromna gula.

– Bądźmy racjonalni – odpowiedziała chłodno, wstając. – Ty też na tym zyskasz przy podziale pieniędzy ze sprzedaży. Powinieneś mi podziękować za to, że pomyślałam o naszej przyszłości finansowej.

Nie powiedziałem nic więcej. Patrzyłem pusto w ścianę, słuchając, jak pakuje do kartonów swoje ubrania i książki. Kiedy trzasnęły za nią drzwi wejściowe, wstałem i powoli ruszyłem w stronę nowej, wspaniałej łazienki.

Stanąłem przed idealnie zawieszonym, podświetlanym lustrem. Zobaczyłem w nim naiwnego człowieka, który myślał, że miłość można kupić za hiszpańskie płytki i złotą armaturę. Zbudowałem piękne, luksusowe wnętrze, ale w środku pozostała tylko przerażająca, zimna pustka. Dokładnie taka sama, jaka kryła się w sercu kobiety, z którą spędziłem ostatnie lata swojego życia.

Przemysław, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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