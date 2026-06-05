Nasz związek od miesięcy przypominał stary, zacinający się mechanizm. Kiedyś potrafiliśmy rozmawiać godzinami, śmiać się do utraty tchu i planować wspólną przyszłość z wypiekami na twarzy. Ostatnio jednak coraz częściej mijaliśmy się w przedpokoju naszego mieszkania, rzucając sobie jedynie zdawkowe komunikaty o zakupach czy rachunkach. Mikołaj był wiecznie zamyślony, nieobecny, wpatrzony w ekran swojego telefonu. Tłumaczył to nawałem obowiązków w pracy i nowym, niezwykle wymagającym projektem. Wierzyłam mu, bo przecież ufaliśmy sobie od zawsze. Chciałam jednak zrobić coś, co wyrwie nas z tej szarej rutyny.

Wpadłam na świetny pomysł

Zależało mi na tym, by przypomnieć mu, jak wspaniale potrafimy spędzać czas. Zbliżał się długi czerwcowy weekend, idealna okazja na ucieczkę z miasta. Przeglądałam oferty w internecie, szukając miejsca, które byłoby synonimem relaksu i oderwania od codzienności. W końcu trafiłam na stronę niesamowitego, nowo otwartego kompleksu spa na Mazurach. Zdjęcia przedstawiały przestronne apartamenty z panoramicznymi oknami wychodzącymi wprost na spokojną taflę jeziora, otoczone gęstym, szumiącym lasem. Niestety, cena za trzy noce w takim raju znacznie przekraczała moje oszczędności.

Nie poddałam się. Byłam zdeterminowana, by uratować to, co budowaliśmy przez ostatnie pięć lat. Zdecydowałam się na krok, którego nigdy wcześniej nie robiłam. W tajemnicy przed Mikołajem wypełniłam wniosek o pożyczkę gotówkową w swoim banku. Procedura była szybka, a pieniądze niemal od razu znalazły się na moim koncie.

Zarezerwowałam najlepszy apartament z widokiem na zachodzące słońce. W mojej głowie układałam już plan tego wyjazdu: długie spacery po lesie, poranki z kawą na tarasie i szczere rozmowy, które miały na nowo połączyć nasze serca. To miała być inwestycja w naszą miłość, w naszą przyszłość. Raty, które miałam spłacać przez kolejne dwa lata, wydawały się niczym w porównaniu z wartością, jaką miał przynieść ten wyjazd.

Mieliśmy się spotkać na miejscu

Tydzień przed planowanym wyjazdem Mikołaj poinformował mnie, że musi wyjechać na kilka dni do filii swojej firmy w innym mieście. Tłumaczył, że to nagła sprawa, awaria systemu, którą musi osobiście nadzorować.

– Wrócę w piątek wieczorem, Aniu. Bardzo mi przykro, że tak wyszło, ale nie mam wyjścia – powiedział, pakując pośpiesznie swoją torbę podróżną.

Zamiast się smucić, poczułam dreszcz ekscytacji. Mój plan stawał się jeszcze lepszy. Następnego dnia napisałam mu, żeby wrócił prosto na Mazury, wysyłając mu adres hotelu i informację, że czeka na niego niespodzianka. Był zaskoczony, ale obiecał, że dotrze tam zaraz po zakończeniu swoich obowiązków, wieczorem. Ja natomiast postanowiłam pojechać na miejsce wcześniej, już w piątek rano, by wszystko przygotować.

Droga minęła mi niepostrzeżenie. Jechałam przez malownicze, zielone tereny, a w radio leciały moje ulubione piosenki. Pogoda była wprost wymarzona, bezchmurne niebo i delikatny wiatr zwiastowały idealny początek lata. W wyobraźni widziałam już uśmiech Mikołaja, kiedy przekroczy próg luksusowego pokoju. Wyobrażałam sobie, jak opada z niego całe napięcie minionych tygodni, jak znów staje się tym troskliwym, zabawnym chłopakiem, w którym zakochałam się przed laty.

Kiedy podjechałam pod główny budynek hotelu, zachwyciła mnie jego architektura. Drewno połączone ze szkłem idealnie komponowało się z otaczającą naturą. Wzięłam swoją walizkę i ruszyłam w stronę przestronnego lobby, w którym unosił się delikatny, odprężający zapach lawendy i cytrusów. Uśmiechnięta recepcjonistka powitała mnie od razu.

Pomyłka była znacząca

Podeszłam do eleganckiej lady, przygotowując swój dowód osobisty.

– Dzień dobry, mam rezerwację na nazwisko Anna Kowalska. Zarezerwowałam apartament z widokiem na jezioro – powiedziałam z radosnym uśmiechem, czując rosnącą ekscytację.

Recepcjonistka, młoda dziewczyna w nienagannie skrojonym mundurku, zaczęła stukać w klawiaturę komputera. Po chwili jej brwi delikatnie powędrowały do góry.

– Pani Anno, widzę rezerwację... Ale zaraz, chwilkę. Czy to dotyczy pobytu pana Mikołaja? – zapytała, patrząc na ekran z lekkim wahaniem.

– Tak, Mikołaj dołączy do mnie wieczorem. Zrobiłam mu niespodziankę – odpowiedziałam, nie przeczuwając jeszcze niczego złego.

Dziewczyna spojrzała na mnie, a w jej oczach dostrzegłam dziwne zmieszanie.

– Pani Anno, ale pan Mikołaj jest już z nami. Zameldował się w środę po południu. W systemie widnieje, że zajął pokój dwuosobowy. Myślałam, że to pani rezerwacja, a to inna sprawa... – jej głos stawał się coraz cichszy, gdy prawdopodobnie uświadomiła sobie niezręczność sytuacji.

Zastygłam. Czas nagle zwolnił, a wszystkie dźwięki w lobby stały się przytłumione. Słowa recepcjonistki odbijały się echem w mojej głowie. Od środy? W pokoju dwuosobowym? Przecież od środy miał być w innym mieście, naprawiać awarię w pracy.

– Czy jest pani pewna? – mój głos drżał, choć starałam się zachować resztki opanowania. – Może to zbieżność nazwisk?

– Mikołaj, rocznik osiemdziesiąty siódmy. Numer rejestracyjny samochodu... – podyktowała ciąg cyfr i liter, który znałam na pamięć. To był jego samochód służbowy.

Zrobiło mi się słabo. Oparłam się dłońmi o chłodny blat recepcji. Mój umysł próbował racjonalizować sytuację. Może to jakieś nieporozumienie? Może przyjechał tu z siostrą? Z kimś z pracy na spotkanie biznesowe? Ale w głębi duszy już znałam prawdę. Intuicja, którą tak długo uciszałam, teraz krzyczała z pełną mocą.

Ten widok mnie zmroził

Poprosiłam recepcjonistkę o klucz do mojego apartamentu. Chciałam tylko zostawić walizkę i usiąść. Dziewczyna patrzyła na mnie ze współczuciem, podając magnetyczną kartę. Zanim jednak ruszyłam do windy, mój wzrok padł na przeszklone drzwi prowadzące na hotelowy taras. Był piękny, słoneczny dzień. Goście relaksowali się na wygodnych kanapach, patrząc na jezioro. Wtedy go zobaczyłam.

Mikołaj siedział przy jednym ze stolików. Miał na sobie letnią, jasną koszulę, w której zawsze tak bardzo mi się podobał. Był odwrócony do mnie profilem, ale rozpoznałabym go wszędzie. Nie był sam. Naprzeciwko niego siedziała drobna brunetka. Śmiała się z czegoś, co właśnie powiedział, odchylając głowę do tyłu. Mikołaj patrzył na nią w sposób, w jaki nie patrzył na mnie od bardzo dawna. Było w tym spojrzeniu zachwycenie, fascynacja, czułość. Następnie wyciągnął dłoń i delikatnie poprawił kosmyk włosów, który opadł na jej policzek.

Ten jeden, drobny gest uderzył we mnie. To nie była jego siostra. To nie była koleżanka z pracy, z którą omawiał strategię firmy. To była kobieta, dla której stałam się niewidzialna we własnym domu.

Nie podeszłam do nich. Nie zrobiłam awantury. Nie miałam w sobie gniewu, jedynie paraliżujący, obezwładniający smutek. Odwróciłam się na pięcie i niemal biegiem ruszyłam w stronę wind. Czułam, jak po policzkach zaczynają płynąć mi gorące łzy, których nie potrafiłam powstrzymać.

Złudenia sporo mnie kosztowały

Weszłam do swojego apartamentu na najwyższym piętrze. Był dokładnie taki, jak na zdjęciach. Ogromne, wygodne łóżko, stylowe dodatki, piękna łazienka. Przez wielkie okno roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na jezioro, po którym leniwie pływały żaglówki. Słońce powoli zaczynało chylić się ku zachodowi, malując niebo odcieniami złota i różu.

Usiadłam na brzegu łóżka, nie zdejmując nawet butów. W dłoniach wciąż ściskałam telefon. Patrzyłam na aplikację bankową. Widniała tam kwota pożyczki, którą zaciągnęłam kilka dni temu. Dwadzieścia cztery miesiące. Dwa lata odmawiania sobie przyjemności, ostrożnego planowania budżetu, spłacania wyjazdu, który miał być ratunkiem dla naszej miłości.

Mikołaj zameldował się tu dwa dni wcześniej za moje plecami, prawdopodobnie opłacając swój pobyt ze swojej karty, podczas gdy ja, naiwna i pełna nadziei, zadłużyłam się, by zrobić mu niespodziankę w tym samym miejscu. Zbieg okoliczności wydawał się wręcz okrutnym żartem losu.

Nie zadzwoniłam do niego. Zamiast tego, po kilkunastu minutach wpatrywania się w pustkę, zaczęłam pakować swoje rzeczy z powrotem do walizki. Nie mogłam tu zostać ani chwili dłużej. Powietrze w tym luksusowym pokoju nagle stało się ciężkie i duszące.

Wychodząc, zostawiłam na stole w pokoju krótki list. Napisałam tylko kilka słów: „Chciałam zrobić ci niespodziankę. Mam nadzieję, że wyjazd z nią był tego warty. Nie wracaj do naszego mieszkania”. Podałam numer pokoju recepcjonistce i poprosiłam, by przekazała ten liścik panu Mikołajowi, gdy tylko pojawi się w okolicy.

Teraz wracam do pustego mieszkania. Przede mną długi proces leczenia złamanego serca i budowania swojego życia na nowo. I choć pożyczka, którą będę spłacać przez najbliższe dwa lata, będzie mi co miesiąc przypominać o mojej naiwności, wiem jedno – to była najdroższa, ale i najcenniejsza lekcja w moim życiu. Kupiłam za nią prawdę.

Anna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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