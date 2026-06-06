Nigdy nie sądziłam, że własne mieszkanie, w którym spędziłam ponad cztery dekady, może nagle stać się powodem tak wielkiego rozczarowania. To tutaj stawiała pierwsze kroki moja córka, Monika. Tutaj uczyła się jeździć na rowerku, tu odrabiała lekcje przy dużym, dębowym stole w salonie. Każdy kąt tego trzypokojowego lokum przesiąknięty był wspomnieniami, które stanowiły fundament mojego życia. Dla mnie to było moje bezpieczne gniazdo, azyl, w którym mogłam odpocząć po długich latach ciężkiej pracy. Dla mojej córki, jak się wkrótce okazało, był to jedynie kapitał oczekujący na spieniężenie.

Córka miała swój plan

Tamtego popołudnia Monika wpadła do mnie z niezapowiedzianą wizytą. Zawsze była osobą bardzo praktyczną, twardo stąpającą po ziemi. Zrobiłam nam herbatę i wyciągnęłam z szafki jej ulubione kruche ciasteczka, licząc na miłą pogawędkę o codziennych sprawach. Ona jednak usiadła na brzegu kanapy, wyraźnie spięta, z notatnikiem w dłoni.

– Mamo, musimy porozmawiać o przyszłości – zaczęła, nie patrząc mi w oczy. Jej głos był rzeczowy, pozbawiony ciepła, do którego przywykłam w czasach jej dzieciństwa.

– O przyszłości? Przecież radzę sobie świetnie. Zaczęłam nawet ten kurs komputerowy w domu kultury, o którym ci wspominałam – odpowiedziałam z uśmiechem, próbując rozładować gęstniejącą atmosferę.

– Nie o tym mówię – przerwała mi zniecierpliwiona. – Mówię o sprawach majątkowych. Słuchaj, przepisy się zmieniają. Za jakiś czas mogą wejść nowe podatki od spadków i darowizn. Rozmawiałam z prawnikiem. Najrozsądniej byłoby, gdybyś już teraz przepisała na mnie to mieszkanie u notariusza. Ty będziesz miała dożywotnią służebność, nikt cię nie wyrzuci, a ja będę miała spokojną głowę, że wszystko jest załatwione.

Patrzyłam na nią, a w mojej głowie zapanowała absolutna pustka. Moje dziecko, osoba, którą kochałam najbardziej na świecie, właśnie zasugerowała, że powinnam przestać być właścicielką własnego życia i majątku, by zaoszczędzić jej ewentualnych kosztów w przyszłości.

– Moniko, przecież ja nigdzie się nie wybieram. Mam dopiero 65 lat – powiedziałam cicho, czując, jak dłonie zaczynają mi drżeć.

– Mamo, bądźmy racjonalne. Przecież to i tak w końcu będzie moje, prawda? Po co komplikować sprawy? Zrobiłam już nawet wstępne rozeznanie u zaprzyjaźnionego notariusza. Ma wolny termin w przyszły wtorek.

Czułam się jak przeszkoda

Po jej wyjściu długo siedziałam w fotelu, patrząc w okno. Światło zachodzącego słońca kładło się długimi cierniami na dywanie. Zrozumiałam wtedy coś bardzo bolesnego. Dla mojej córki przestałam być pełnoprawnym człowiekiem, który ma swoje plany, marzenia i potrzeby. Stałam się jedynie etapem przejściowym, administratorką jej przyszłego majątku. Czekała, aż usunę się w cień, stając się niewidzialną staruszką z prawem do zajmowania jednego pokoju.

Moje serce przepełniał smutek, ale wkrótce to uczucie zaczęło ustępować miejsca innej, znacznie silniejszej emocji. Zaczęłam czuć gniew. Głęboki, sprawiedliwy gniew kobiety, która całe życie poświęciła innym, a teraz odmawia się jej prawa do własnej godności. Nie zamierzałam pozwolić, by potraktowano mnie jak zepsuty mebel, który trzeba tylko odpowiednio zafoliować, by nie kurzył się przed wyrzuceniem.

Następnego dnia poszłam na zajęcia komputerowe z zupełnie nowym nastawieniem. To tam poznałam Józefa. Józef był starszym o trzy lata, niezwykle eleganckim wdowcem o bystrym spojrzeniu i wspaniałym poczuciu humoru. Kiedy podczas pierwszych zajęć oboje zmagaliśmy się z opanowaniem skomplikowanych tabel, zaoferował mi pomoc, choć sam ledwo radził sobie z myszką. Szybko nawiązaliśmy nić porozumienia.

– Wiesz Danusiu, te całe komputery to może i mądre maszyny, ale na pewno nie znają przepisu na dobrą szarlotkę – zażartował pewnego razu, gdy zaprosiłam go na kawę po zajęciach.

Spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu. Spacerowaliśmy po parku, chodziliśmy do teatru, dużo rozmawialiśmy o życiu, o naszych dorosłych dzieciach i o tym, jak często czujemy się przez nie marginalizowani. Józef był ucieleśnieniem wszystkiego, czego brakowało mi w relacji z córką: słuchał mnie z uwagą, szanował moje zdanie i traktował jak interesującą kobietę, a nie ciężar.

Zaprosiłam córkę na kolację

Minęło kilka tygodni od tamtej niefortunnej rozmowy z Moniką. Dzwoniła kilkukrotnie, przypominając o notariuszu i naciskając na ustalenie terminu. Za każdym razem zbywałam ją, twierdząc, że jestem bardzo zajęta. W końcu zaprosiłam ją na uroczystą niedzielną kolację. Zapowiedziałam, że mam jej do przekazania ważną wiadomość dotyczącą mieszkania.

Przybyła punktualnie, w doskonałym nastroju. Zapewne spodziewała się, że w końcu skapitulowałam i poddam się jej woli. Miała na sobie elegancką sukienkę i przyniosła bukiet kwiatów – gest tak rzadki z jej strony, że aż nazbyt wymowny.

Nakryłam do stołu w salonie. Przygotowałam pieczeń, upiekłam ciasto. Gdy Monika weszła do pokoju, jej wzrok natychmiast padł na dodatkowe, trzecie nakrycie.

– Spodziewasz się kogoś, mamo? – zapytała, unosząc brwi z lekkim zdziwieniem.

– Tak, kochanie. Chciałam, żeby przy tej rozmowie był ktoś dla mnie bardzo ważny – odpowiedziałam ze spokojem, nalewając sok do szklanek.

Zaskoczyłam ją

W tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Poszłam otworzyć, a do przedpokoju wszedł Józef. Miał na sobie nienagannie skrojony garnitur, w dłoni trzymał bukiet czerwonych róż. Przywitał się ze mną szarmanckim pocałunkiem w dłoń, po czym wspólnie weszliśmy do salonu. Monika zamarła z widelcem w połowie drogi do ust.

– Moniko, poznaj proszę Józefa – powiedziałam z uśmiechem. – Józefie, to moja córka, Monika.

– Bardzo mi miło poznać tak uroczą osobę. Mama wiele o pani opowiadała – powiedział Józef, lekko się skłaniając.

Monika wydukała słowa powitania, całkowicie zbita z pantałyku. Usiedliśmy do stołu. Przez pierwsze kilkanaście minut rozmowa toczyła się wokół pogody i neutralnych tematów. Widziałam jednak, jak córka wierci się na krześle, nie mogąc doczekać się przejścia do konkretów.

– Mamo... – zaczęła w końcu, odkładając sztućce. – Mieliśmy porozmawiać o mieszkaniu i notariuszu. Czy pan Józef... jest twoim doradcą?

Córka była w szoku

Spojrzałam na Józefa, który posłał mi ciepłe, pokrzepiające spojrzenie. Wzięłam głęboki oddech i odwróciłam się do córki.

– Moniko, dużo myślałam o twojej propozycji. O tym, jak martwisz się o podatki i o to, by sprawy majątkowe były uregulowane – zaczęłam, ważąc każde słowo. – Zrozumiałam, że masz rację. Trzeba myśleć o przyszłości.

Twarz Moniki natychmiast się rozjaśniła. Uśmiechnęła się triumfalnie, myśląc, że postawiła na swoim.

– Dlatego podjęłam pewne kroki – kontynuowałam. – Józef i ja bardzo się do siebie zbliżyliśmy w ostatnich miesiącach. Oboje jesteśmy samotni, oboje mamy jeszcze wiele do zaoferowania. I postanowiliśmy, że resztę naszych dni spędzimy razem.

– Razem? To znaczy... zamieszkacie tu? – zapytała Monika, a jej uśmiech zaczął powoli blednąć.

– Tak, kochanie. Józef wprowadza się do mnie w przyszłym tygodniu. Ale to nie wszystko – uśmiechnęłam się szeroko, kładąc swoją dłoń na dłoni Józefa. – W zeszły czwartek zaręczyliśmy się. Bierzemy ślub.

Nie spodziewała się czegoś takiego

Słowa te zawisły w powietrzu. Monika wpatrywała się we mnie z otwartymi ustami, całkowicie pozbawiona mowy.

– Ślub? W twoim wieku? Mamo, przecież ty masz 65 lat! – wybuchnęła, gdy w końcu odzyskała głos. – Co z mieszkaniem? Przecież miałyśmy iść do notariusza!

– Mieszkanie, moja droga, pozostanie naszą wspólną własnością – powiedziałam chłodno i stanowczo. – Będzie naszym wspólnym gniazdkiem, miejscem, w którym będziemy celebrować nasze nowe życie. Nie potrzebujemy notariusza, by planować nasze szczęście. Nie ma tu miejsca na interesowność i chciwość. To mój dom i zamierzam w nim żyć pełnią życia, na moich własnych zasadach.

Monika zbladła. Zrozumiała, że jej misterny plan właśnie runął w gruzach. Zamiast potulnej staruszki, która przepisze jej dorobek swojego życia i zamknie się w pokoju, miała przed sobą silną, niezależną kobietę, która zamierzała cieszyć się każdym kolejnym dniem.

– To... to absurdalne. Ty chyba nie wiesz, co robisz – wyszeptała, wstając od stołu.

– Wprost przeciwnie, córeczko. Po raz pierwszy od dawna doskonale wiem, co robię – odpowiedziałam, nie odrywając od niej wzroku.

Monika wyszła bez pożegnania. Drzwi zatrzasnęły się z głuchym łoskotem, zostawiając nas samych w pełnym ciepła salonie. Józef spojrzał na mnie i uśmiechnął się łagodnie.

– Jesteś wspaniałą kobietą, Danusiu. Wiedziałem, że sobie poradzisz.

Od tamtego wieczoru minęło kilka miesięcy. Józef i ja jesteśmy po słowie i planujemy skromną uroczystość. Nasze życie wypełnione jest śmiechem, spacerami i wspólnym gotowaniem. Monika odzywa się rzadko, ale wiem, że ta lekcja zapadnie jej w pamięć na zawsze. Zrozumiała, że szacunek do rodzica to nie tylko kwestia dziedziczenia majątku, ale przede wszystkim docenienie jego obecności i prawa do szczęścia. A ja? Ja w końcu czuję, że naprawdę żyję.

Danuta, 65 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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