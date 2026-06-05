Zawsze starałam się być tą dobrą córką. Tą, na którą można liczyć, która nigdy nie sprawia problemów, dobrze się uczy, a potem znajduje stabilną pracę. Moja matka przez całe życie ciężko pracowała, żeby utrzymać naszą rodzinę. Pamiętam jej zmęczone dłonie i zatroskane spojrzenie, gdy przeglądała rachunki.

Kiedy w końcu stanęłam na nogi i zaczęłam dobrze zarabiać, obiecałam sobie, że odwdzięczę się jej za ten trud. Jej stare mieszkanie w bloku z wielkiej płyty od lat prosiło się o remont. Odpadający tynk w przedpokoju, nieszczelne okna, przez które zimą wiał chłodny wiatr, i przestarzała instalacja, która straszyła przy każdym włączeniu pralki. Postanowiłam, że to zmienię.

Sfinansowałam mamie remont

Przez kilka lat odkładałam pieniądze, odmawiając sobie zagranicznych wyjazdów i droższych ubrań. Każda premia, każda nadwyżka lądowała na specjalnym koncie oszczędnościowym. Kiedy wreszcie uzbierałam kwotę, która pozwalała na generalny remont, czułam ogromną dumę. Chciałam, żeby mama wreszcie poczuła się jak królowa. Wynajęłam ekipę, zorganizowałam mamie miesięczny wyjazd do sanatorium w górach, żeby nie musiała znosić hałasu i pyłu, a sama zajęłam się nadzorowaniem prac.

Codziennie po pracy jechałam do jej mieszkania. Wybierałam najpiękniejsze płytki do łazienki, bezpieczną, antypoślizgową podłogę, nowoczesne i funkcjonalne meble kuchenne, które ułatwiłyby jej codzienne gotowanie. Wymieniłam wszystko, od instalacji po najmniejsze gniazdka. Jasne kolory, ciepłe oświetlenie, nowa, wygodna kanapa. Kiedy ekipa skończyła pracę, a ja ustawiłam na stole w salonie wazon ze świeżymi kwiatami, po moich policzkach popłynęły łzy wzruszenia. Mieszkanie wyglądało jak z katalogu wnętrzarskiego. Było jasne, czyste i luksusowe. Byłam pewna, że mama padnie mi w ramiona z radości.

Zmiany jej się nie podobały

Nadszedł dzień powrotu. Pojechałam po nią na dworzec. W drodze do mieszkania opowiadałam jej, że przygotowałam niespodziankę, ale nie zdradzałam szczegółów. Kiedy przekroczyła próg, zaparło mi dech w piersiach z ekscytacji. Patrzyłam na jej twarz, czekając na uśmiech, na błysk w oku.

Mama stanęła w przedpokoju, rozejrzała się powoli, a jej twarz stężała.

– I co ty tu zrobiłaś, Kinga? – zapytała cicho, a w jej głosie nie było ani odrobiny zachwytu.

– Wszystko, mamo. Wymieniłam rury, okna, podłogi. Kupiłam nowe meble. Chciałam, żebyś miała pięknie i wygodnie. Podoba ci się? – zapytałam, czując, jak mój entuzjazm powoli gaśnie.

Mama przeszła do salonu, ostrożnie omijając nowy dywan.

– To wygląda jak jakieś muzeum. Jak w hotelu, a nie w domu. Te szarości, te białe szafki... To jest zimne, bezduszne. Gdzie są moje stare fotele? Gdzie moje serwetki na telewizorze?

– Mamo, te fotele były podarte, a serwetki to zbieranina kurzu. Teraz masz nowoczesne wnętrze. Spójrz na tę kuchnię, blat jest na odpowiedniej wysokości, nie będziesz musiała się schylać...

– Zrobiłaś to pod siebie, nie dla mnie – przerwała mi, krzyżując ramiona. – Nie czuję się tu dobrze. Jakbym przyszła w gości do obcych ludzi. Zmarnowałaś tyle pieniędzy na takie zimne ściany.

Stałam tam, czując, jak dławi mnie w gardle. Nie usłyszałam nawet prostego dziękuję. Ani jednego słowa uznania za miesiące mojego wysiłku, za wydane oszczędności. Wyszłam stamtąd po cichu, tłumacząc sobie, że to tylko szok, że starsi ludzie źle znoszą zmiany i że za kilka dni mama na pewno doceni komfort, jaki jej zapewniłam.

Tego się nie spodziewałam

Postanowiłam dać mamie trochę przestrzeni, żeby oswoiła się z nowym miejscem. Nie dzwoniłam przez kilka dni, licząc, że w końcu sama się odezwie, może zaprosi mnie na herbatę zaparzoną w nowej kuchni. Telefon jednak milczał. W końcu w sobotnie popołudnie postanowiłam po prostu wpaść z ciastem.

Kiedy otwierałam drzwi swoim kluczem, od razu zauważyłam coś dziwnego. W przedpokoju stały sportowe buty, których mama nigdy by nie założyła. Z salonu dobiegał głośny dźwięk telewizora i czyjś śmiech. Zdjęłam płaszcz i weszłam do pokoju.

Na mojej nowej, jasnej kanapie siedziała moja młodsza siostra, Marta. Z nogami w butach opartymi o stolik kawowy. Marta zawsze była tą wolną duszą, która wiecznie wpadała w kłopoty, nie mogła utrzymać żadnej pracy i ciągle prosiła mamę o pożyczki, których nigdy nie oddawała.

– O, siostrzyczka! – rzuciła Marta, machając do mnie ręką. – Ale tu odwaliłaś robotę, no no. Naprawdę miło z twojej strony.

Z kuchni wyszła mama z tacą pełną kanapek.

– Co tu się dzieje? – zapytałam, czując, jak krew pulsuje mi w skroniach.

– Marta się tu wprowadziła – odpowiedziała mama spokojnie, stawiając tacę na stole. – W jej wynajmowanym mieszkaniu podnieśli czynsz, nie mogła sobie poradzić. Przecież nie pozwolę dziecku wylądować na bruku. A tu jest teraz tyle miejsca, tak nowocześnie...

– Wprowadziła się? Bez słowa? Przecież to mieszkanie miało być dla ciebie, na twoją spokojną starość! Ja wydałam na to wszystkie swoje oszczędności!

– Ojej, nie dramatyzuj, Kinga – wtrąciła Marta, biorąc kanapkę. – Przecież mama ma swój pokój, ja zajęłam tylko ten mniejszy. A co do oszczędności, to chyba po to są, żeby pomagać rodzinie, prawda? Zresztą mama mi i tak obiecała to mieszkanie.

Zawsze była tą gorszą córką

Spojrzałam na mamę, oczekując, że stanie w mojej obronie. Że powie coś, co nada sens temu absurdowi.

– Mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś? Przecież oddałaś jej klucze. Zrobiłaś z tego mieszkania darmowy hotel dla Marty, która znowu ucieka przed odpowiedzialnością.

Mama westchnęła ciężko, kręcąc głową.

– Jesteś taka samolubna, Kinga. Ty sobie świetnie radzisz, masz pozycję, pieniądze. Marta ma gorzej w życiu. Trzeba się dzielić. A to jest moje mieszkanie, prawda? Mogę w nim gościć, kogo chcę. Sama mówiłaś, że to prezent. A z prezentem mogę robić, co mi się podoba.

Słowa matki uderzyły we mnie z taką siłą, że musiałam oprzeć się o ścianę. Wszystko stało się jasne. Jej narzekania na chłód wnętrza nie były spowodowane kolorem ścian. Ona od początku planowała sprowadzić tu Martę, tylko szukała pretekstu, żeby zrzucić z siebie poczucie winy. Zrobiła ze mnie bezduszną projektantkę, żeby łatwiej było jej uzasadnić wpuszczenie pod dach siostry, która teraz będzie niszczyć to, za co ja zapłaciłam.

– Masz rację, mamo – powiedziałam w końcu cicho, opanowując drżenie głosu. – To twój dom. I twój prezent. Ale to był ostatni prezent, jaki ode mnie dostałaś.

Odwróciłam się i wyszłam, nie czekając na ich reakcję. Zamykając za sobą drzwi, zamknęłam też pewien rozdział w moim życiu. Zrozumiałam, że nigdy nie kupię miłości i uznania matki. Zawsze będę tą, od której się wymaga, podczas gdy Marta będzie tą, której się wybacza. Pieniądze można odrobić, ale poczucia zdrady nie da się tak łatwo wymazać. Teraz zamierzam inwestować wyłącznie w siebie i swoje własne życie.

Mam mętlik w głowie

Przez kolejne dni nie potrafiłam myśleć o niczym innym. Siedziałam w swoim mieszkaniu, patrząc w okno na rozświetlone wieczorem miasto, i rozważałam, co dalej. Z jednej strony ogarniało mnie poczucie pustki, z drugiej – dziwna ulga. Po raz pierwszy od lat nie musiałam spełniać cudzych oczekiwań, nie musiałam walczyć o uwagę czy pochwałę.

Stopniowo zaczęłam dostrzegać, ile własnych marzeń i planów odłożyłam na później, by sprostać wymaganiom innych. Pomyślałam o podróżach, na które zawsze brakowało mi czasu lub środków, o kursach, które chciałam zrobić wyłącznie dla siebie, o małych codziennych przyjemnościach, które ignorowałam z powodu obowiązków wobec rodziny. Było mi żal straconych złudzeń, ale z każdym dniem coraz mocniej czułam, że ten bolesny zwrot był początkiem czegoś nowego – mojego życia na własnych zasadach.

Powoli zaczęłam planować, jak wykorzystam swoją energię i oszczędności wyłącznie dla siebie, bez oczekiwania na wdzięczność czy uznanie. Być może właśnie tego najbardziej potrzebowałam – pozwolić sobie na bycie ważną dla samej siebie.

Kinga, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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