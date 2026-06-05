Budzik dzwonił bezlitośnie każdego ranka o piątej trzydzieści. Kiedy większość moich rówieśników przewracała się na drugi bok, ja już parzyłam mocną herbatę i włączałam komputer. Moje życie od kilku lat przypominało niekończący się maraton, w którym metą był zawsze kolejny rachunek do zapłacenia.

Pracowałam w biurze rachunkowym od ósmej do szesnastej, a wieczorami, często do późnej nocy, zajmowałam się wprowadzaniem danych dla zewnętrznej firmy ankietowej. Dwa etaty, zero życia towarzyskiego, puste konto oszczędnościowe i wieczne zmęczenie. Wszystko po to, by spłacić gigantyczne zobowiązania finansowe mojej matki, Danuty.

Mama nie szanowała pieniędzy

Moja mama zawsze miała specyficzne podejście do pieniędzy. Dla niej liczyło się tylko to, jak widzą nas inni. Zawsze powtarzała, że nie można pokazać światu słabości, a bieda to największa ze słabości. Kiedy kilka lat temu okazało się, że w tajemnicy przede mną nabrała chwilówek na nową, luksusową kuchnię, drogie wyjazdy do spa i markowe ubrania, świat zawalił mi się na głowę. Kwota była przytłaczająca. Groziła nam eksmisja z naszego mieszkania. Nie mogłam na to pozwolić, więc wzięłam ciężar na swoje barki. Obiecała wtedy, że to się więcej nie powtórzy. Płakała, dziękowała mi i zaklinała się, że od teraz będziemy żyć skromnie.

Uwierzyłam jej. W końcu była moją matką. Przez ostatnie trzy lata odmawiałam sobie dosłownie wszystkiego. Moja garderoba składała się z ubrań kupionych lata temu, na wakacjach nie byłam od czasów studenckich, a każde wyjście do kina z koleżankami uważałam za zbędny luksus. Zamiast tego przelewałam niemal całą swoją wypłatę na poczet rat i zaległych rachunków. Danuta w tym czasie zajmowała się domem, rzekomo poszukując pracy, która wciąż jakoś nie mogła się znaleźć.

Lubiła błyszczeć

Zbliżało się wesele mojej kuzynki, wielkie wydarzenie w naszej rodzinie. Dla mojej matki była to okazja roku. Przez tygodnie nie mówiła o niczym innym, tylko o tym, kto z rodziny się pojawi, jak będą ubrani i co pomyślą o nas. Ja byłam do tego nastawiona zupełnie obojętnie. Zamierzałam pójść w starej, granatowej sukience, którą miałam na sobie już przy kilku innych okazjach.

– Naprawdę pójdziesz w tym starym łachu? – zapytała matka pewnego wieczoru, patrząc z niesmakiem na moją wyprasowaną sukienkę wiszącą na drzwiach szafy.

– Mamo, przecież wiesz, że nie mamy teraz pieniędzy na nowe ubrania. Ta sukienka jest czysta, elegancka i w zupełności wystarczy – odpowiedziałam spokojnie, choć w środku czułam ukłucie irytacji.

– Ludzie będą patrzeć. Co powiedzą sąsiadki i ciotka Krystyna? Pomyślą, że u nas taka bieda, że własnego dziecka nie potrafię ubrać – westchnęła teatralnie, poprawiając włosy przed lustrem.

– Niech myślą, co chcą. Zależy nam na tym, żeby wyjść na prostą, a nie na tym, co powie ciotka Krystyna.

Matka tylko pokiwała głową z politowaniem.

Kupowała, co chciała

Kilka dni później, tuż przed samym weselem, wróciłam do domu po długim, wyczerpującym dniu w biurze. W przedpokoju zobaczyłam ogromne, eleganckie pudło. Z salonu wyłoniła się Danuta. Wyglądała promiennie, a na jej ramionach spoczywało coś, co odebrało mi mowę. To było futro. Przepiękne, gęste, wyglądające na niewyobrażalnie drogie.

– Mamo... co to jest? – zapytałam cicho, czując, jak serce zaczyna mi bić szybciej z niepokoju.

– Podoba ci się? – obróciła się wokół własnej osi, prezentując nowy nabytek. – Kupiłam w okazyjnej cenie! Znajoma z dawnej pracy prowadzi butik, likwidowała asortyment. Dała mi to niemal za darmo, na raty, po przyjaciedzku. Nie mogłam przepuścić takiej okazji, zwłaszcza przed weselem!

– Jakie raty? Mamo, z czego ty to spłacisz? Przecież my ledwo wiążemy koniec z końcem! – podniosłam głos, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę.

– Uspokój się, Natalia. To groszowe sprawy. Zaoszczędziłam trochę z tego, co mi dajesz na zakupy spożywcze. Zobaczysz, wszyscy będą patrzeć na nas z szacunkiem.

Zrobiło mi się słabo. Wiedziałam, że „groszowe sprawy” w słowniku mojej matki często oznaczały coś zupełnie innego. Ale nie miałam siły na kłótnię. Byłam zbyt zmęczona. Chciałam tylko wziąć prysznic i położyć się spać.

Mama kłamała na mój temat

Dzień wesela nadszedł szybciej, niż bym sobie tego życzyła. Sala była wspaniale udekorowana, stoły uginały się od jedzenia, a wokół rozbrzmiewała głośna muzyka. Moja matka w swoim nowym futrze przyciągała wzrok wszystkich. Siedziała dumnie wyprostowana, niczym królowa na tronie, przyjmując komplementy od kolejnych ciotek i sąsiadek, które zostały zaproszone na uroczystość.

Ja starałam się trzymać z boku. Uśmiechałam się grzecznie, odpowiadałam na pytania o pracę i zdrowie, ale w środku marzyłam tylko o tym, by wrócić do domu i odpocząć. W pewnym momencie postanowiłam wyjść, by poprawić makijaż i odetchnąć przez chwilę w ciszy. Kiedy wracałam na salę, przechodziłam tuż za plecami grupy kobiet zgromadzonych wokół stołu mojej matki. Zatrzymałam się na moment, by nie przerywać im żywej dyskusji, ale to, co usłyszałam, sprawiło, że zamarłam.

– Danusiu, ale ty masz wspaniale z tą swoją Natalią. Taka pracowita dziewczyna, na pewno niczego wam nie brakuje – mówiła ciotka Krystyna, nakładając sobie sałatkę na talerz.

Moja matka westchnęła ciężko i teatralnie zniżyła głos, choć na tyle głośno, by wszystkie kobiety przy stole mogły ją dokładnie usłyszeć.

– Ach, Krystyno, żebyś ty wiedziała, jak to naprawdę wygląda... – zaczęła, kręcąc głową z wyrazem głębokiego cierpienia na twarzy. – Natalia to tyran, nie córka. Pracuje, owszem, ale wszystko trzyma dla siebie. Jest tak skąpa, że wylicza mi każdą bułkę na śniadanie. Wyobraźcie sobie, że nie chciała mi dać nawet złotówki na nową sukienkę na dzisiejszy wieczór.

– Naprawdę? Taka dobra dziewczyna z pozoru... – zawtórowała jej jedna z sąsiadek, cmokając z dezaprobatą.

– Z pozoru! – matka podchwyciła temat. – To futro, które tak podziwiacie? Sama musiałam uciułać z resztek, z oszczędności całego życia, żeby jakoś wyglądać wśród ludzi i wstydu nie przynieść. Ona najchętniej zamknęłaby mnie w domu i kazała jeść suchy chleb. Żadnej wdzięczności za to, że ją wychowałam.

Kobiety pokiwały głowami z litością, współczując mojej matce jej okrutnego losu. A ja stałam tam, w ciemnym korytarzu, czując, jak cały mój świat pęka na tysiąc kawałków. Moje dwa etaty. Moje nieprzespane noce. Moja stara sukienka. Moje zrezygnowanie z własnego życia. Wszystko to zostało właśnie rzucone w błoto i podeptane, tylko po to, by Danuta mogła zbudować wokół siebie aurę ofiary i wzbudzić podziw.

Nie doceniała mojej pomocy

Cofnęłam się cicho w stronę szatni. Nie mogłam teraz tam wyjść. Czułam duszność, a łzy napływały mi do oczu, choć obiecałam sobie, że nie będę płakać. Weszłam do pustego pomieszczenia, w którym leżały nasze płaszcze i torebki. Zobaczyłam elegancką torebkę mojej matki. Zawsze miała w niej chusteczki higieniczne. Potrzebowałam jednej, by zetrzeć rozmazany tusz do rzęs.

Otworzyłam torebkę i zaczęłam w niej szukać. Moja dłoń natrafiła na złożony w kostkę, sztywny papier. To nie była chusteczka. Odruchowo wyciągnęłam dokument. Moje oczy natychmiast wychwyciły nagłówek. To była umowa. Umowa o pożyczkę ratalną na dwanaście tysięcy złotych.

Kolejna gigantyczna pożyczka na horrendalnych warunkach, z potężnym oprocentowaniem. Pożyczka wzięta w momencie, gdy ja oddawałam ostatnie grosze, by spłacić poprzednie zadłużenie. Patrzyłam na ten papier i czułam, jak cała miłość, litość i poczucie obowiązku względem matki ulatują ze mnie, zastępowane przez lodowaty spokój. To był koniec.

Miałam dość

Wróciłam na salę z dokumentem w dłoni. Podeszłam prosto do stołu, przy którym moja matka nadal brylowała w towarzystwie współczujących jej kobiet. Stanęłam tuż za jej krzesłem.

– Mamo, możemy porozmawiać? – zapytałam głośno i wyraźnie.

Danuta odwróciła się, obrzucając mnie zirytowanym spojrzeniem.

– Natalko, przecież widzisz, że rozmawiam. Nie przerywaj starszym.

– To nie może czekać – powiedziałam chłodno, kładąc przed nią na stole rozłożoną umowę o pożyczkę.

Ciotki obok zamilkły, z ciekawością wyciągając szyje. Moja matka spojrzała na papier, a jej twarz natychmiast straciła kolory. Zbladła tak bardzo, że myślałam, iż zaraz zemdleje. Szybkim ruchem rąk zwinęła dokument, próbując go ukryć, ale było już za późno.

– Co to jest? Skąd to wzięłaś? Jak śmiesz grzebać w moich rzeczach?! – syknęła, próbując zachować twarz przed znajomymi.

– Szukałam chusteczki, bo płakałam, słysząc, jak opowiadasz, jaką to jestem złą córką – powiedziałam głośno, ignorując jej panikę. Nie zależało mi już na zachowaniu pozorów. – Haruję na dwa etaty, żeby spłacić twoje poprzednie długi. Chodzę w starych ciuchach, żebyśmy nie wylądowały na bruku. A ty za moimi plecami bierzesz kolejne dwanaście tysięcy, żeby zaimponować ciotkom, jednocześnie robiąc ze mnie potwora wyliczającego ci bułki.

Zapadła absolutna cisza. Muzyka grała w tle, ale przy naszym stole nikt nie odważył się odezwać. Ciotka Krystyna patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami, a potem przeniosła wzrok na skuloną, czerwoną z nagłego wstydu Danutę.

– To... to nie tak, Natalko. Ja ci to wszystko wytłumaczę w domu... – wydukała matka, próbując chwycić mnie za rękę.

– Nie ma czego tłumaczyć – wyrwałam dłoń. – Spłacisz to sama. Od jutra nie zobaczysz ode mnie ani grosza na żadne raty. Szukaj pracy, mamo. Bo twój sponsor właśnie złożył wypowiedzenie.

Odwróciłam się na pięcie i wyszłam z sali weselnej. Powietrze na zewnątrz było chłodne, ale po raz pierwszy od trzech lat mogłam odetchnąć pełną piersią. Wiedziałam, że czeka mnie trudny czas, awantury i błagania. Ale wiedziałam też, że już nigdy więcej nie pozwolę się wykorzystać w imię utrzymywania fałszywych pozorów.

Natalia, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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