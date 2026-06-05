Przez ostatnie cztery lata żyliśmy bardzo oszczędnie. Odmawialiśmy sobie wyjść do restauracji, zagranicznych wycieczek, a nawet drobnych przyjemności, które kiedyś stanowiły nieodłączny element naszej codzienności. Wszystko to miało jeden, bardzo jasny cel. Chcieliśmy wybudować nasz wymarzony dom pod miastem. Mieliśmy już wybraną działkę, piękną, otoczoną starymi dębami, z dala od miejskiego zgiełku. Wymagała jeszcze kilku formalności, ale na naszym wspólnym koncie oszczędnościowym rosła kwota, która miała stanowić solidny fundament pod naszą przyszłość.

Marzyłam o własnym domu

Robert zawsze powtarzał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Z poprzedniego małżeństwa miał dwóch synów, dziesięcioletniego Kubę i ośmioletniego Adama. Bardzo starałam się być dla nich dobrą macochą, choć początki nie były łatwe. Ich matka, Sylwia, bywała osobą trudną w relacjach, często zmieniała zdanie w kwestii ustaleń dotyczących opieki. Ja jednak zaciskałam zęby, wiedząc, że dobro dzieci jest priorytetem. Zawsze uważałam, że Robert jest wspaniałym ojcem. Jego zaangażowanie budziło mój podziw i szacunek.

Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w naszym wynajmowanym, ciasnym mieszkaniu, przeglądając projekty architektoniczne, Robert westchnął ciężko i odłożył tablet na stół.

– Wiesz, Asiu, mam wrażenie, że ostatnio trochę zaniedbuję dzieciaki – powiedział z nutą smutku w głosie. – Kuba dorasta, Adam też potrzebuje więcej uwagi. Przez tę całą pogoń za pieniędzmi na dom, ciągłe nadgodziny, uciekają mi ważne chwile.

Spojrzałam na niego ze zrozumieniem. Rzeczywiście, pracował bardzo dużo.

– Może powinniście spędzić trochę czasu tylko we trzech? – zaproponowałam, chcąc go wesprzeć. – Jakiś weekend za miastem, wyjazd w góry?

– Właśnie o tym myślałem, tylko może o czymś nieco większym. Chciałbym w tym roku zabrać ich na fajne wakacje. Tylko my, żebyśmy mogli naprawdę odbudować tę więź. Ale to kosztuje, a przecież zbieramy na dom...

Zrobiło mi się go żal. Wiedziałam, jak bardzo zależy mu na relacji z dziećmi. Po długiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że uszczkniemy niewielką część z naszych oszczędności. Ja miałam zostać w domu – po pierwsze ze względu na obowiązki zawodowe, a po drugie, by wyjazd miał charakter typowo ojcowski, bez mojego udziału, co miało pomóc dzieciom poczuć się wyjątkowo.

To miała być męska wyprawa

Przez kolejne tygodnie dom tętnił życiem i ekscytacją. Robert wybrał na wyjazd duży kurort w Egipcie. Tłumaczył, że znalazł wyjątkową okazję last minute, co wydawało się bardzo rozsądne. Pomagałam mu pakować walizki, wybierać letnie ubrania dla chłopców, kupiłam im nawet nowe maski do snurkowania. Cieszyłam się ich radością. Kuba nie mógł przestać mówić o rafach koralowych, a Adam o budowaniu zamków na białym piasku.

– Będę tęsknić, ale wiem, że to wam dobrze zrobi – powiedziałam, tuląc Roberta na lotnisku.

– Dziękuję, że jesteś taka wyrozumiała. Jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało – wyszeptał, po czym odwrócił się i ruszył z chłopcami w stronę bramek kontrolnych.

Wróciłam do pustego mieszkania. Cisza, która mnie otoczyła, była nieco przytłaczająca, ale jednocześnie dawała przestrzeń na nadrobienie zaległości w pracy. Miałam przed sobą dwa tygodnie spokoju. Codziennie wieczorem rozmawialiśmy przez komunikator internetowy. Robert pokazywał mi błękitną wodę, uśmiechnięte twarze dzieci, opowiadał o pysznych posiłkach. Wszystko wydawało się idealne. Byli tacy szczęśliwi. Ja natomiast czułam dumę, że potrafiliśmy stworzyć tak dojrzałą, pełną zaufania relację, w której potrzeby każdego są szanowane.

Czwarty dzień ich wyjazdu zapowiadał się zupełnie zwyczajnie. Zrobiłam sobie herbatę, usiadłam na kanapie z telefonem i postanowiłam sprawdzić, co słychać w świecie wirtualnym. Przewijałam tablicę na portalu społecznościowym, lajkując zdjęcia znajomych. W pewnym momencie algorytm podsunął mi post z profilu siostry Sylwii, byłej żony mojego męża. Nie utrzymywałam z nią kontaktu, ale z racji powiązań rodzinnych czasem jej posty pojawiały się w moich propozycjach.

Zatrzymałam wzrok na zdjęciu. Było piękne, skąpane w słońcu. Błękitny ocean, charakterystyczne domki przy wodzie. Miejsce do złudzenia przypominało kurort, w którym przebywał mój mąż z dziećmi. Ale to nie widoki przykuły moją uwagę, lecz podpis pod zdjęciem: „Moja siostrzyczka w końcu na wymarzonych wakacjach z rodziną! Egipt służy!”.

Kłamstwo wyszło na zdjęciu

Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Serce zaczęło bić jak oszalałe. Szybko kliknęłam w profil Sylwii, który, jak się okazało, od niedawna był ustawiony jako publiczny. To, co tam zobaczyłam, sprawiło, że świat zawirował mi przed oczami.

Kilkanaście zdjęć z ostatnich dni. Na jednym Sylwia w stroju kąpielowym pije egzotyczny sok na leżaku. Na kolejnym uśmiechnięty Adam obejmuje matkę. Ale to ostatnie zdjęcie rozbiło mnie na kawałki. Robert i Sylwia siedzący przy stoliku w eleganckiej restauracji, uśmiechający się do obiektywu, a podpis głosił: „Rodzinny czas to najlepszy czas. Dziękuję za te niesamowite chwile”.

Moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że ledwie mogłam utrzymać telefon. Ojcowska wyprawa. Więź z dziećmi. Wyjątkowa okazja last minute. Słowa Roberta dźwięczały mi w uszach, nabierając teraz zupełnie nowego znaczenia. Zabrał tam swoją byłą żonę. A mnie zostawił w domu, pozwalając, bym wierzyła w jego szlachetne intencje.

Natychmiast chwyciłam za telefon, by do niego zadzwonić, ale w połowie wybierania numeru zatrzymałam się. Coś jeszcze nie dawało mi spokoju. Luksusowy kurort, wyjazd dla czterech osób do Egiptu... To nie mogło kosztować tyle, ile ustaliliśmy.

Drżącymi palcami zalogowałam się do bankowości internetowej. Weszłam na nasze wspólne konto oszczędnościowe, na którym od lat gromadziliśmy fundusze na budowę domu. Stan konta wyświetlił się na ekranie. Zamarłam. Zamiast ogromnej kwoty, z której byliśmy tak dumni, widniały tam zaledwie marne resztki. Braki były gigantyczne. Robert nie uszczknął niewielkiej części. On wyczyścił niemal całe nasze oszczędności życia.

Patrzyłam na cyfry na ekranie, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Moje wyrzeczenia, moje nadgodziny, odmawianie sobie wszystkiego... To wszystko poszło na luksusowe wczasy mojego męża i jego byłej żony. Pieniądze, które miały stać się fundamentem naszego domu, naszego bezpiecznego miejsca, zostały lekką ręką wydane w egzotycznym raju.

Okłamywał mnie od początku

Zadzwoniłam. Sygnał łączenia wydawał się trwać w nieskończoność. W końcu odebrał. W tle słyszałam szum fal i radosną muzykę.

– Cześć, kochanie! Właśnie mieliśmy iść na kolację – powiedział radośnie, jakby nigdy nic.

– Gdzie są nasze pieniądze, Robert? – Mój głos był lodowaty, pozbawiony jakichkolwiek emocji.

Po drugiej stronie zapadła głucha cisza. Muzyka grała dalej, ale oddech mojego męża stał się nagle płytki i szybki.

– O... o czym ty mówisz, Asiu? Przecież ustaliliśmy... – zaczął jąkać się, tracąc całą swoją pewność siebie.

– Ustaliliśmy ojcowską wyprawę. Ustaliliśmy określoną kwotę. Widziałam zdjęcia Sylwii, Robert. Widziałam stan naszego konta. Pytam ciebie teraz: jak mogłeś mi to zrobić?

Przez chwilę milczał, po czym usłyszałam jego ciężkie westchnienie.

– Asiu, to nie tak, jak myślisz. Sylwia miała trudny okres. Dzieci bardzo chciały, żeby pojechała z nami. Nie mogłem im odmówić, rozumiesz? To dla ich dobra. A koszty... wszystko było droższe, niż zakładałem, kurort policzył sobie dodatkowe opłaty, przeloty zdrożały. Oddam ci wszystko, przysięgam, odpracuję to.

– Zapłaciłeś za luksusowe wakacje swojej byłej żony naszymi oszczędnościami na dom, w którym mieliśmy razem zamieszkać. Okłamywałeś mnie od samego początku, od momentu, gdy zacząłeś planować ten wyjazd.

– Kochanie, proszę cię, nie denerwuj się. Wrócę i wszystko na spokojnie wytłumaczę. Zrozumiesz, że to było konieczne dla relacji z dziećmi.

– Nie wracaj tu – powiedziałam, czując, jak spływają mi po policzkach pierwsze łzy. – Nie masz już do czego wracać.

Rozłączyłam się, nie czekając na jego odpowiedź. Siedziałam w ciszy wynajmowanego mieszkania, które nagle wydało mi się jeszcze bardziej obce. Moje marzenia o domu rozsypały się w pył. Zaufanie, które budowałam latami, zniknęło bezpowrotnie. Upokorzenie, jakie czułam, było niewyobrażalne. Wystawił mnie na pośmiewisko przed całą rodziną. Oni wszyscy zapewne bawili się tam w najlepsze, podczas gdy ja, naiwna i pełna ufności, czekałam na niego w domu, odkładając każdy grosz na wspólną przyszłość.

Wstałam z kanapy. Podeszłam do szafy i wyciągnęłam największe walizki, jakie mieliśmy. Zaczęłam pakować jego rzeczy. Każda koszula, każda para spodni przypominała mi o kłamstwie, w którym żyłam. Wiedziałam, że to dopiero początek długiej, trudnej drogi, ale wiedziałam też jedno: nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś potraktował mnie z takim brakiem szacunku. Domu nie będzie, ale przynajmniej odzyskałam godność.

Joanna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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