Moja kwiaciarnia znajdowała się na rogu niewielkiej uliczki, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Było to miejsce pełne zapachów, kolorów i spokoju, w którym spędzałam niemal każdą chwilę swojego życia. Zawsze uważałam, że kwiaty potrafią wyrazić więcej niż tysiąc słów. Każdy bukiet, który tworzyłam, miał swoją duszę. Nigdy jednak nie przypuszczałam, że moja pasja zaprowadzi mnie na salony, do świata, który znałam jedynie z kolorowych magazynów i telewizji.

Zastał nas niewyobrażalny chaos

Wszystko zaczęło się od jednego telefonu. Organizatorka luksusowego balu charytatywnego, który miał odbyć się w pobliskim pałacu, poszukiwała kogoś o świeżym spojrzeniu na florystykę. Ktoś polecił jej moją skromną pracownię. Kiedy usłyszałam, o jak ogromne przedsięwzięcie chodzi, serce zabiło mi mocniej. Miałam zająć się dekoracją całej sali balowej, holu oraz stołów. To było wyzwanie, które mogło zadecydować o przyszłości mojej małej firmy. Przez kolejne tygodnie żyłam w ciągłym stresie. Zamawiałam najpiękniejsze odmiany róż, lilii, hortensji i moich ukochanych gardenii. Dni i noce spędzałam na planowaniu kompozycji, dobieraniu kolorów i kształtów. Wiedziałam, że wszystko musi być absolutnie perfekcyjne.

Kiedy nadszedł dzień wielkiego wydarzenia, byłam wyczerpana, ale pełna determinacji. Razem z dwójką moich pomocników załadowaliśmy samochód dostawczy po sam dach i wyruszyliśmy w stronę pałacu. Na miejscu zastał nas niewyobrażalny chaos. Obsługa uwijała się jak w ukropie, ustawiając stoły, krzesła i oświetlenie. Zrozumiałam, że mamy bardzo mało czasu na rozstawienie naszych dekoracji. Zaczęliśmy od głównych kompozycji. Przenoszenie ogromnych szklanych wazonów wypełnionych wodą i ciężkimi bukietami okazało się zadaniem ponad moje siły. Moje dłonie były zaczerwienione i obolałe od ciągłego dźwigania.

Jakbyśmy znali się od lat

Właśnie próbowałam podnieść kolejny, potężny wazon z naręczem białych hortensji, kiedy usłyszałam za sobą spokojny, męski głos.

— Pozwoli pani, że w tym pomogę. To wygląda na zdecydowanie zbyt ciężkie dla jednej osoby.

Odwróciłam się i zobaczyłam wysokiego mężczyznę w prostej, białej koszuli z podwiniętymi rękawami. Jego ciemne włosy były lekko zwichrzone, a na twarzy malował się szczery, ciepły uśmiech. Założyłam z góry, że to jeden z pracowników technicznych, który zauważył moje zmagania.

— Byłabym ogromnie wdzięczna — westchnęłam z ulgą, ocierając czoło wierzchem dłoni. – Musimy przenieść jeszcze dziesięć takich kompozycji na główną salę, a ja powoli tracę czucie w palcach.

Mężczyzna bez słowa chwycił wazon i z łatwością ruszył w stronę drzwi. Szłam tuż za nim, kierując go w odpowiednie miejsca.

— Mam na imię Wiktor — powiedział, odstawiając delikatnie szkło na środek jednego ze stołów. — A ty musisz być główną florystką. Te dekoracje są naprawdę wyjątkowe. Rzadko widuje się coś tak subtelnego i eleganckiego zarazem.

— Dziękuję, jestem Julia — uśmiechnęłam się, czując, że na moje policzki wpełza delikatny rumieniec. — To moje pierwsze tak duże zlecenie. Zazwyczaj robię wiązanki na lokalne uroczystości.

Przez kolejne dwie godziny Wiktor nie odstępował mnie na krok. Pomagał nosić najcięższe elementy, układał ze mną girlandy na schodach i znosił puste kartony do magazynu. Pracowaliśmy w pełnej harmonii, jakbyśmy znali się od lat. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Zaskoczyło mnie, jak ogromną wiedzę miał na temat roślin.

— Te gardenie są przepiękne — zauważył, delikatnie dotykając białych płatków. — Mają w sobie coś niezwykle nostalgicznego.

— To moje ulubione kwiaty — przyznałam, poprawiając ułożenie liści. — Przypominają mi ogród mojej babci. Mają taki intensywny, a zarazem kojący zapach.

Pożegnaliśmy się ciepło

Kiedy wszystkie dekoracje były już na swoich miejscach, a sala wyglądała dokładnie tak, jak to sobie wymarzyłam, poczułam, że zeszło ze mnie całe napięcie. Goście mieli zacząć przybywać za niecałą godzinę. Musiałam jeszcze tylko uprzątnąć zaplecze i mogłam wracać do domu. Wiktor, widząc moje zmęczenie, zaproponował chwilę przerwy. Wyszliśmy tylnymi drzwiami na niewielki, kamienny taras, z którego roztaczał się widok na rozległy park. Wieczorne powietrze było chłodne i rześkie, niosło ze sobą zapach wilgotnej ziemi i drzew.

Usiedliśmy na drewnianej ławce. Wiktor przyniósł nam po szklance chłodnej wody z cytryną. Patrzyłam na niego, czując dziwny spokój. Zazwyczaj w towarzystwie obcych ludzi czułam się nieswojo, ale on miał w sobie coś, co sprawiało, że wszelkie bariery znikały.

— Bardzo ci dziękuję, Wiktorze — powiedziałam cicho, patrząc w jego ciemne oczy. — Bez twojej pomocy na pewno bym sobie nie poradziła. Pracujecie tu w niesamowitym tempie. Jesteś z ekipy oświetleniowej czy od nagłośnienia?

Wiktor zaśmiał się miękko, a w jego spojrzeniu dostrzegłam dziwny błysk.

— Można powiedzieć, że zajmuję się po trochu wszystkim — odpowiedział wymijająco, patrząc na ciemniejące niebo. — Czasem po prostu lubię uciec od głównego zgiełku i zrobić coś konstruktywnego własnymi rękami. Praca fizyczna bardzo dobrze oczyszcza umysł.

Rozmawialiśmy jeszcze przez kilkanaście minut o naturze, podróżach i marzeniach. Opowiedziałam mu o mojej małej kwiaciarni, o tym, jak bardzo kocham swoją pracę, mimo że nie przynosi ona wielkich zysków. On słuchał z uwagą, zadając pytania, które świadczyły o tym, że naprawdę interesuje go to, co mam do powiedzenia. Nigdy wcześniej nie spotkałam kogoś tak empatycznego. W końcu musiałam wracać do swoich obowiązków. Pożegnaliśmy się ciepło, a ja poszłam na zaplecze, by spakować swoje narzędzia i uprzątnąć resztki liści i gałązek.

Odwróciłam się na pięcie

Zanim ostatecznie opuściłam pałac, postanowiłam po raz ostatni spojrzeć na główną salę, by upewnić się, że żadna z kompozycji nie ucierpiała podczas wpuszczania gości. Ukryta za filarem, obserwowałam tłum elegancko ubranych ludzi. Kobiety w pięknych sukniach, mężczyźni w nienagannych smokingach. Wszyscy prowadzili ożywione rozmowy, pijąc soki i wodę gazowaną z eleganckich kieliszków. Nagle na scenę wszedł prowadzący wieczór. Sala ucichła, a wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę.

— Szanowni państwo — zaczął donośnym głosem. — Zebraliśmy się tu dzisiaj, by wesprzeć niezwykle ważny cel charytatywny. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie jeden człowiek. Główny inwestor, fundator tego wspaniałego wydarzenia i człowiek o wielkim sercu. Powitajmy brawami naszego gospodarza!

Zza kulis wyłoniła się wysoka sylwetka. Kiedy światła reflektorów padły na jego twarz, poczułam, że brakuje mi tchu. Nogi ugięły się pode mną, a dłoń machinalnie powędrowała do ust. To był Wiktor. en sam Wiktor, który jeszcze godzinę temu nosił ze mną ciężkie wazony, układał kable i pił wodę z cytryną na zapleczu. Teraz miał na sobie doskonale skrojony, czarny smoking, a jego włosy były starannie zaczesane. Stał przed setkami najważniejszych ludzi w regionie, uśmiechając się z pewnością siebie, której wcześniej u niego nie dostrzegłam.

Czułam, jak twarz oblewa mi gorący rumieniec wstydu i dezorientacji. Jak mogłam być tak naiwna? Wzięłam jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w mieście za zwykłego pracownika fizycznego. Rozmawiałam z nim tak swobodnie, opowiadałam o swoich drobnych problemach, a on... on po prostu grał w jakąś grę? Czułam się oszukana i zawstydzona. Nie czekając na zakończenie jego przemówienia, odwróciłam się na pięcie i pospiesznym krokiem ruszyłam w stronę wyjścia. Chciałam jak najszybciej znaleźć się w swoim samochodzie i odjechać daleko stąd.

Słuchałam jego słów

Szłam szybkim krokiem przez pusty już hol, kiedy nagle usłyszałam za sobą znajomy głos.

— Julio! Zaczekaj, proszę!

Zatrzymałam się, oddychając ciężko. Odwróciłam się i zobaczyłam Wiktora, który biegł w moją stronę, zupełnie nie zważając na to, że właśnie zostawił swoich gości na sali.

— Dlaczego uciekasz? — zapytał, stając kilka kroków ode mnie.

— Dlaczego mi nie powiedziałeś? — odpowiedziałam pytaniem, czując, jak w oczach wzbierają mi łzy. – Zrobiłeś ze mnie pośmiewisko. Myślałeś, że to zabawne, udawać kogoś innego przed prostą kwiaciarką?

Oblicze Wiktora natychmiast spoważniało. Zrobił krok do przodu, a w jego oczach dostrzegłam autentyczny ból.

— Julio, przysięgam, że nigdy nie chciałem cię oszukać, a już na pewno nie chciałem się z ciebie śmiać — powiedział cicho, ale stanowczo. — Kiedy cię zobaczyłem, jak walczysz z tymi ogromnymi wazonami, po prostu chciałem pomóc. A potem... potem zaczęliśmy rozmawiać. I po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem, że ktoś traktuje mnie jak zwykłego człowieka, a nie jak chodzący portfel czy wpływowego inwestora. Byłaś ze mną szczera, naturalna. Nie chciałem psuć tej chwili wyznaniem, kim jestem na papierze.

Słuchałam jego słów, czując, jak moje początkowe oburzenie powoli topnieje. W jego głosie nie było cienia arogancji, jedynie szczerość i odrobina niepewności.

— Jestem zwykłą dziewczyną z małego miasteczka – szepnęłam, spuszczając wzrok. – A ty... ty należysz do zupełnie innego świata.

Spojrzałam prosto w jego oczy

Wiktor podszedł bliżej i delikatnie ujął moją dłoń. Jego dotyk był ciepły i uspokajający.

— Światy tworzymy my sami, Julio – powiedział łagodnie. — Mój świat jest tam, gdzie czuję się szczęśliwy i spokojny. A dzisiaj, nosząc z tobą te kwiaty i rozmawiając na tarasie, poczułem się lepiej niż przez ostatnie dziesięć lat na tych wszystkich bankietach. Czy naprawdę uważasz, że ten smoking cokolwiek zmienia? W środku jestem wciąż tym samym facetem, który uwielbia zapach gardenii.

Podniosłam wzrok i spojrzałam prosto w jego oczy. Widziałam w nich to samo ciepło, które zauroczyło mnie kilka godzin wcześniej. Uśmiechnęłam się delikatnie, czując, jak wielki ciężar spada z mojego serca.

— Dobrze — powiedziałam cicho. — Ale następnym razem, kiedy będziemy nosić wazony, ty bierzesz te najcięższe.

Wiktor roześmiał się perliście, a dźwięk ten wypełnił pusty hol radosnym echem.

To był wieczór, który zmienił wszystko. Choć nasze życia wydawały się biec zupełnie innymi torami, połączyła nas wspólna pasja, szczerość i jeden zapach. Zapach gardenii, który od tamtej pory już na zawsze kojarzył mi się z miłością, która nie patrzy na metki, konta bankowe czy społeczne podziały, ale patrzy prosto w serce.

Julia, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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