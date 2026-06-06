Droga nad morze dłużyła się niemiłosiernie. Siedziałem za kierownicą, zerkając co jakiś czas na Małgorzatę, która w milczeniu wpatrywała się w mijane za szybą krajobrazy. Jej twarz, choć wciąż tak samo piękna jak w dniu naszego ślubu, wydawała się obca, niemal wyrzeźbiona z chłodnego marmuru.

Oddaliliśmy się od siebie

Od miesięcy żyliśmy obok siebie, a nie ze sobą. Każde z nas zamykało się w swoim świecie, w swoich sprawach, wymieniając jedynie zdawkowe komunikaty o rachunkach i codziennych obowiązkach. Kiedy zaproponowałem ten wyjazd do Łeby, do miejsca, w którym przed laty spędziliśmy najpiękniejsze chwile, w jej oczach mignęło coś dziwnego. Zgodziła się, co uznałem za dobry znak. Wierzyłem, że szum fal i bezkresne plaże pomogą nam odnaleźć to, co zgubiliśmy gdzieś po drodze.

Łeba powitała nas rześkim powietrzem i zapachem sosnowego lasu. Kiedy wnosiliśmy walizki do pensjonatu, czułem delikatny przypływ optymizmu. Pokój był przytulny, z widokiem na korony drzew, przez które prześwitywało blade słońce. Próbowałem zagadywać, żartować, przywoływać wspomnienia z naszych dawnych wakacji, ale odpowiedzi Małgorzaty były krótkie i pozbawione emocji. Tłumaczyłem to sobie zmęczeniem po podróży. W końcu przejechaliśmy pół Polski, żeby tu dotrzeć. Postanowiłem dać jej czas. Wierzyłem, że wieczorny spacer wszystko zmieni.

Byłem pełny nadziei

Po południu wyruszyliśmy w stronę Słowińskiego Parku Narodowego. Chciałem pokazać jej wydmy, te same, na których kiedyś obiecywaliśmy sobie wspólną przyszłość. Szliśmy leśną ścieżką w milczeniu. Dźwięk łamiących się gałązek pod naszymi butami i śpiew ptaków wypełniały przestrzeń między nami. Próbowałem ująć jej dłoń, ale delikatnie się wyswobodziła, udając, że musi poprawić chustkę na szyi. Poczułem ukłucie w sercu, ale szybko je zignorowałem.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, krajobraz zapierał dech w piersiach. Wydmy ciągnęły się aż po horyzont, przypominając pustynię, która nagle spotyka się z morzem. Wiatr rozwiewał włosy Małgorzaty, a ja patrzyłem na nią z zachwytem, wierząc, że ten wyjazd to nowy początek. Wspięliśmy się na najwyższą wydmę. Zbliżał się zachód słońca, niebo przybrało odcienie fioletu, różu i pomarańczy. To był ten moment. Idealna sceneria, by powiedzieć jej, jak bardzo mi na niej zależy, by poprosić o drugą szansę dla nas obojga.

Żona mnie odtrąciła

Stanąłem tuż za nią, czując zapach jej perfum. Objąłem ją ramionami, chcąc przytulić ją do siebie, tak jak robiliśmy to dawniej. Oparłem brodę na jej ramieniu i zamknąłem oczy, delektując się tą chwilą bliskości, o której marzyłem od miesięcy. I wtedy to się stało.

Małgorzata sztywniała z każdą sekundą, aż w końcu gwałtownym ruchem odepchnęła moje ręce i odsunęła się na kilka kroków. Jej spojrzenie było zimne, a twarz wykrzywiona w dziwnym grymasie, w którym mieszała się determinacja z ulgą.

– Nie rób tego, Wojtek – powiedziała cicho, ale jej głos przeciął powietrze niczym ostrze. – Nie po to tu przyjechałam.

Patrzyłem na nią zdezorientowany, nie rozumiejąc, co się właśnie dzieje. Słowa uwięzły mi w gardle.

– O czym ty mówisz, Gosiu? Przecież jesteśmy tu, żeby wszystko naprawić. Żeby znowu było dobrze – wydukałem w końcu, czując, jak ziemia usuwa mi się spod nóg.

– Nic nie będzie dobrze. Nigdy nie było dobrze – odparła, krzyżując ramiona na piersi.

Wiatr przybierał na sile, jakby potęgując ciężar jej słów.

– Zgodziłam się na ten wyjazd tylko dlatego, że chciałam ci to powiedzieć w miejscu, które dla ciebie tak wiele znaczy. Żebyś wreszcie zrozumiał, że to koniec.

Jej słowa mnie zabolały

Zamarłem. Każde jej słowo było jak cios. Próbowałem znaleźć w jej oczach choć cień żartu, choć odrobinę wątpliwości, ale nie było tam nic poza absolutną, lodowatą pewnością.

– Co to znaczy, że nigdy nie było dobrze? Przecież byliśmy szczęśliwi. Kochaliśmy się...

– Ty mnie kochałeś, Wojtek – przerwała mi bezlitośnie. – Ja ciebie nigdy. Nigdy nie czułam do ciebie tego, co powinnam czuć do męża.

Te słowa zadźwięczały mi w uszach, odbijając się echem w mojej głowie. Jak to nigdy mnie nie kochała? A nasze plany? Nasz ślub? Nasze wspólne lata?

– Dlaczego więc za mnie wyszłaś? Dlaczego spędziłaś ze mną te wszystkie lata, oszukując mnie każdego dnia? – mój głos drżał, a w oczach zebrały się łzy, których nie potrafiłem powstrzymać.

– Z rozsądku. Byłeś bezpiecznym wyborem. Dobrym człowiekiem ze stabilną pracą. Moja rodzina wywierała na mnie presję. Uważali, że to najwyższy czas na ślub, a ty byłeś idealnym kandydatem na spokojne życie. Myślałam, że z czasem to uczucie przyjdzie. Że się ciebie nauczę. Ale to się nigdy nie stało. Każdy twój dotyk, każdy twój uśmiech... to wszystko było dla mnie tylko przypomnieniem mojego własnego kłamstwa. Nie potrafię już dłużej tak żyć.

Staliśmy naprzeciwko siebie, a ja czułem, jak mój świat rozpada się na miliony drobnych kawałków. Kobieta, której oddałem wszystko, całe swoje serce i życie, właśnie przyznała, że byłem jedynie użytecznym narzędziem do spełnienia oczekiwań innych.

Zostawiła mnie

– Odchodzę, Wojtek – powiedziała, odwracając wzrok. – Spakowałam swoje rzeczy jeszcze przed naszym wyjściem. Wrócę do domu, zabiorę resztę i złożę papiery rozwodowe. Nie szukaj mnie.

Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, odwróciła się na pięcie i zaczęła schodzić z wydmy w stronę parkingu. Stałem jak wmurowany, nie mogąc zrobić kroku. Moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Patrzyłem, jak jej sylwetka staje się coraz mniejsza, aż w końcu zniknęła za pasmem sosen.

Dopiero po dłuższej chwili dotarło do mnie, że mieliśmy tylko jeden samochód. Kluczyki były w jej torebce. Kiedy w końcu zbiegłem z wydmy i dotarłem na parking, naszego auta już nie było. Zostałem zupełnie sam, oszołomiony, zdradzony, otoczony przez piasek i szumiące morze, bez transportu i bez nadziei na przyszłość. Słońce schowało się za horyzontem, a wokół mnie zapadła ciemność. Dokładnie taka sama, jaka w tamtej chwili ogarnęła moje serce.

Wojciech, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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