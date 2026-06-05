Nigdy nie brakowało nam pieniędzy. Mój ojciec zajmował wysokie stanowisko w dużej firmie logistycznej, a matka, Renata, prowadziła własne biuro rachunkowe. Żyliśmy na poziomie, o którym wielu moich rówieśników mogło tylko pomarzyć. Wakacje za granicą, markowe ubrania, nowoczesny dom na przedmieściach. Zawsze powtarzali, że edukacja jest najważniejsza, dlatego skupiałam się na nauce, przygotowując się do matury i marząc o przyszłości. Wszystko zmieniło się kilka tygodni po maturze, gdy właśnie zaczęły się pierwsze wakacje od wielu lat, które mogłam w całości przeznaczyć na odpoczynek po egzaminach. Z dnia na dzień atmosfera w domu stała się gęsta, a ja z ukochanej córki przeobraziłam się w naczelnego lenia i darmozjada.

Mama kazała mi iść do pracy

– Znowu dpoczywasz zamiast zrobić coś pożytecznego – rzuciła matka, stając w progu mojego pokoju z założonymi rękami.

Jej twarz wyrażała irytację, której zupełnie nie potrafiłam zrozumieć.

– Mamo, mam wakacje po maturze. Przez cały rok uczyłam się niemal bez przerwy, chyba mogę trochę odpocząć – odpowiedziałam, próbując zachować spokój, choć w środku aż się gotowałam. To była nasza kolejna rozmowa w tym samym, oskarżycielskim tonie.

– Odpoczynek nie opłaci rachunków. Córka sąsiadów od dwóch miesięcy rozdaje ulotki pod centrum handlowym, a ty co? Księżniczka czeka, aż wszystko podadzą jej na tacy. Znalazłam ci ofertę. Będziesz roznosić gazetki reklamowe po osiedlu. Stawka nie jest wielka, ale najwyższy czas, żebyś poznała wartość pieniądza i wsparła domowy budżet.

Słuchałam jej z niedowierzaniem. Domowy budżet? Przecież zaledwie dwa tygodnie wcześniej na naszym podjeździe stanął pachnący nowością, luksusowy samochód prosto z salonu. Skórzane fotele, najbogatsze wyposażenie. Ojciec pękał z dumy, chwaląc się sąsiadom nowym nabytkiem. A teraz matka kazała mi biegać po klatkach schodowych i wciskać ludziom ulotki za najniższą możliwą stawkę godzinową. Coś tu bardzo nie grało.

– Mamo, przecież my nie mamy problemów finansowych. Dlaczego nagle zmuszasz mnie do pracy za grosze, kiedy wakacje po maturze powinny być czasem odpoczynku? – zapytałam, patrząc jej prosto w oczy.

– Bo jesteś leniwa! – podniosła głos. – Utrzymujemy cię od tylu lat, a ty nie potrafisz wykrzesać z siebie odrobiny wdzięczności. Od poniedziałku zaczynasz. Nie ma dyskusji.

Wyszła, trzaskając drzwiami. Zostałam sama w pokoju, czując mieszankę gniewu i ogromnego żalu. Nie chodziło o samą pracę. Zawsze byłam pracowita i chętnie pomagałam w domu. Bolała mnie ta nagła pogarda, z jaką się do mnie odnosiła, i absurdalność całej sytuacji. Czułam się, jakbym stała się dla nich darmową siłą roboczą, intruzem we własnym domu.

Chciałam tyko znaleźć buty

Kolejne tygodnie były koszmarem. Zamiast cieszyć się wakacjami, po których miałam nabrać sił przed dorosłym życiem, spędzałam godziny na mrozie, wciskając przechodniom kolorowe świstki papieru. Wracając do domu, byłam przemarznięta do szpiku kości i wyczerpana. Czułam, że cały sens tych wakacji został mi odebrany, a matka wydawała się tym w ogóle nie przejmować. Wręcz przeciwnie, z dziwną satysfakcją odbierała ode mnie zarobione banknoty, twierdząc, że to ledwie ułamek tego, co kosztuje moje utrzymanie.

Pewnego popołudnia, kiedy moi rodzice wyjechali na zakupy, postanowiłam poszukać moich starych butów. Wiedziałam, że matka trzyma stare rzeczy w pudłach na dnie ogromnej szafy w korytarzu. Zaczęłam przekopywać się przez warstwy ubrań, kurtek i kartonów.

W jednym z pudeł, głęboko pod stertą zimowych szalików, wyczułam twardy, tekturowy segregator. Nigdy wcześniej go nie widziałam. Był ciężki i zaklejony szarą taśmą. Zwykła ludzka ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem. Delikatnie odkleiłam taśmę i otworzyłam wieko. Wewnątrz znajdowały się stare dokumenty, jakieś akty notarialne i koperty.

Odkryłam tajemnicę

Moją uwagę przykuła gruba, biała koperta z moim imieniem, napisanym drżącym, ale znajomym charakterem pisma. To było pismo babci Heleny, która odeszła niespełna rok temu. Moje serce zabiło mocniej. Babcia była dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Zawsze pełna ciepła, wyrozumiała i wspierająca.

Otworzyłam kopertę drżącymi dłońmi. W środku znajdował się oficjalny dokument – kopia jej testamentu oraz list skierowany bezpośrednio do mnie. Zaczęłam czytać, a z każdym kolejnym słowem mój świat powoli rozsypywał się na kawałki. Babcia pisała, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo wierzy w moją przyszłość. Ale to, co znajdowało się w dalszej części listu, sprawiło, że musiałam usiąść na podłodze.

Wynikało z niego jasno, że babcia przez całe swoje życie odkładała znaczną sumę pieniędzy, którą zdeponowała na specjalnym koncie. W testamencie zapisała te oszczędności wyłącznie mnie, jako start w dorosłość. Pieniądze miały pomóc mi w zakupie pierwszego mieszkania lub opłaceniu wymarzonego celu, o którym zawsze marzyłam. Kwota była ogromna. Znacznie przekraczała to, co można było zarobić przez wiele lat ciężkiej pracy.

Czułam się oszukana

Przeglądałam dokumenty raz za razem, próbując zrozumieć, co się właściwie stało. Data otwarcia testamentu przypadała na kilka tygodni przed moim zakończeniem szkoły średniej. Jako moi opiekunowie prawni w tamtym czasie, rodzice mieli pełen dostęp do dokumentacji, a także do konta, które babcia założyła jeszcze za swojego życia, z upoważnieniem dla mojej matki do zarządzania środkami w razie jej śmierci, dopóki nie osiągnę pełnoletności.

Zaczęłam składać fakty w jedną, przerażającą całość. Ogromna kwota zniknęła. Nigdy nie usłyszałam o niej ani słowa. Zamiast tego rodzice kupili ten luksusowy, absurdalnie drogi samochód za gotówkę. Nagle zmienili front. Nagle zaczęli wyzywać mnie od leni i zmuszać do pracy za najniższą stawkę.

Zrozumiałam. Oni nie chcieli nauczyć mnie wartości pieniądza. Oni po prostu wzięli moje pieniądze, wydali je na własne zachcianki, a potem uznali, że najlepiej będzie mnie stłamsić, upokorzyć i zająć pracą po godzinach. Wszystko po to, bym była zbyt zmęczona, zbyt zajęta przetrwaniem i zarabianiem groszy, by kiedykolwiek zacząć zadawać niewygodne pytania. Praca miała być karą za to, że to mi babcia zostawiła majątek, a nie im.

Siedziałam na podłodze w korytarzu, otoczona dokumentami, czując, jak łzy bezsilności i wściekłości spływają po moich policzkach. Zostałam okradziona przez ludzi, którym ufałam najbardziej na świecie. Przez własnych rodziców.

Pokłóciłam się z mamą

Usłyszałam dźwięk zamka w drzwiach wejściowych. Rodzice wrócili z zakupów. Szybko schowałam list do kieszeni, a testament włożyłam z powrotem do segregatora. Wstałam, otrzepałam spodnie z kurzu i wyszłam im na spotkanie. Matka weszła do przedpokoju, obładowana torbami z drogich butików.

– Znowu się obijasz? – rzuciła na mój widok, zdejmując elegancki płaszcz. – Zaraz musisz wyjść na osiedle. Zostały ci jeszcze dwa bloki do zrobienia.

Patrzyłam na nią. Na jej pewną siebie twarz, na ojca, który z uśmiechem niósł kolejne torby. Nie czułam już strachu ani poczucia winy. Czułam tylko lodowatą pustkę.

– Nigdzie nie idę – powiedziałam cicho, ale bardzo wyraźnie.

Matka zamarła z jednym butem w dłoni.

– Co ty powiedziałaś? Jak ty się do mnie odzywasz, ty niewdzięcznico? Mieszkasz pod naszym dachem, jesz nasz chleb, więc będziesz robić to, co ci każę!

– Pod waszym dachem? – zaśmiałam się gorzko. – A może powinnam zapytać, za czyje pieniądze kupiliście ten nowy samochód, który stoi na podjeździe? Za czyje pieniądze kupiłaś te wszystkie ubrania z galerii?

Twarz mojej matki pobladła w ułamku sekundy. Spojrzała nerwowo na ojca, który również przestał się uśmiechać. Zapadła ciężka, głucha cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara w salonie.

– O czym ty bredzisz? – wydukał w końcu ojciec, unikając mojego wzroku.

Wyciągnęłam z kieszeni list od babci i pomachałam im przed oczami.

– Znalazłam dokumenty na dnie szafy. Wiem o testamencie. Wiem o pieniądzach, które babcia zostawiła dla mnie. Wiem wszystko.

Była zazdrosna o kasę

Matka wypuściła but z dłoni. Opadł na podłogę z głuchym stukotem.

– To... to były nasze pieniądze! – wybuchła nagle, a jej głos drżał z emocji. – Myśmy się nią opiekowali! Myśmy jej znosili zakupy! Jakim prawem ta stara kobieta wszystko przepisała tobie? Jesteś tylko smarkulą, nie masz pojęcia o życiu! Zmarnowałabyś te pieniądze! Zrobiliśmy to dla twojego dobra!

– Dla mojego dobra?! – krzyknęłam, nie mogąc już opanować emocji. – Kradzież moich pieniędzy i zmuszanie mnie do tyrania na mrozie to było dla mojego dobra?! Zrobiliście to, bo jesteście chciwi. Bo nie mogliście znieść myśli, że to ja dostałam szansę na lepszy start.

– Nie masz prawa nas oceniać! – ojciec włączył się do kłótni, stając w obronie matki. – Jesteśmy twoimi rodzicami. Wychowaliśmy cię.

– Wychowaliście mnie, a potem okradliście – powiedziałam lodowatym tonem. – Nigdy wam tego nie wybaczę.

Nie czekałam na ich kolejne wymówki. Odwróciłam się na pięcie, poszłam do swojego pokoju i zaczęłam pakować najpotrzebniejsze rzeczy do walizki. Słyszałam przez drzwi, jak kłócą się w przedpokoju, ale ich słowa nie miały już dla mnie żadnego znaczenia. Wiedziałam, że to koniec naszej rodziny. Chciwość wygrała z miłością.

Justyna, 19 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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