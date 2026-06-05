Kuba, nasz jedyny syn, zawsze był chłopcem, którego inne matki stawiały za wzór. Dobrze się uczył, grał w koszykówkę, a wieczorami, zamiast włóczyć się po osiedlu, wolał siedzieć nad książkami albo grać na konsoli. Byliśmy z Wojtkiem dumni. Może nawet trochę pyszni, myśląc, że wychowanie „dobrego człowieka” to wyłącznie nasza zasługa, a nie kwestia szczęścia czy charakteru dziecka.

Miał pieniądze

Zmiana przyszła nagle, jak front atmosferyczny. Kuba stał się drażliwy, milczący. Wracał ze szkoły i natychmiast zamykał się w swoim pokoju. Przestał opowiadać o tym, co działo się na lekcjach. Kiedy pytałam: „Jak było?”, rzucał tylko mrukliwe: „Normalnie” i zakładał słuchawki na uszy, odcinając się od nas grubym murem obojętności.

Początkowo zrzucałam to na karb burzy hormonów. W końcu ma prawie osiemnaście lat, to wiek buntu. Ale potem zaczął znikać popołudniami, mówiąc, że idzie się uczyć do kolegi. Wracał późno, zmęczony. Moja matczyna paranoja podpowiadała mi najgorsze. Wojtek starał się zachować spokój, ale widziałam, że i on zaczyna się łamać.

– Chłopak dorasta, potrzebuje przestrzeni – mówił.

– Przestrzeni? Wczoraj wrócił po dwudziestej, a oczy miał tak podkrążone, jakby nie spał od tygodnia. I ten zapach… – drążyłam temat. – A widziałeś jego nowe buty, które znalazł na promocji? Sprawdzałam w internecie. Kosztują sześćset złotych. Skąd on ma na to pieniądze?

Kieszonkowe Kuby nie wystarczyłoby na taki wydatek, zwłaszcza że ostatnio krucho u nas z finansami. Nie stać nas było na luksusy, a nasz syn nagle zaczął paradować w markowych ciuchach. Wniosek nasuwał się sam i był przerażający.

Byłam przerażona

Punktem zwrotnym była wizyta sąsiadki, pani Halinki. To starsza kobieta, która spędza całe dnie w oknie, monitorując życie osiedla lepiej niż system kamer miejskich. Złapała mnie na klatce schodowej, kiedy wracałam z zakupami.

– Pani Dorotko – zaczęła konspiracyjnym szeptem. – Nie chcę się wtrącać, ale widziałam Kubusia.

– Tak? I co robił?

– Wsiadał do takiego czarnego samochodu. W środku siedziało dwóch takich… no wie pani, łysych, w dresach. Nie wyglądało to na towarzystwo ze szkoły.

– Kiedy to było? – zapytałam słabo.

– Wczoraj, koło szesnastej.

Wpadłam do domu jak burza, rzucając siatki z zakupami na podłogę. Wojtek właśnie wrócił z pracy i jadł odgrzewaną zupę.

– Musimy coś zrobić – powiedziałam. – Pani Halinka go widziała z jakimiś chłopakami. Wojtek, on wpadł w złe towarzystwo.

– Spokojnie, nie możemy na niego naskoczyć bez dowodów. Jeśli go oskarżymy, a to nieprawda, zamknie się w sobie jeszcze bardziej.

– To co mamy robić? Czekać, aż policja zapuka do drzwi? – krzyknęłam.

– Nie. Sprawdzimy to. Jutro biorę wolne popołudnie. Będziemy go śledzić.

Brzmiało to absurdalnie

Następnego dnia czułam się jak zdrajca. Kuba wyszedł ze szkoły o 14:30. Powiedział rano, że idzie do biblioteki pisać projekt z biologii.

– Wrócę późno, nie czekajcie z kolacją – rzucił, wiążąc buty.

Czekaliśmy w samochodzie Wojtka, zaparkowanym dwie ulice od szkoły. Kiedy Kuba wyszedł z budynku, ruszył w stronę przystanku autobusowego, ale nie tego, z którego jeździ do domu. Wsiadł w linię jadącą na obrzeża miasta, w stronę strefy przemysłowej. Jechaliśmy za autobusem w bezpiecznej odległości. Kuba wysiadł na przystanku. Rozejrzał się nerwowo, naciągnął kaptur na głowę i ruszył w stronę kompleksu blaszanych hal za wysokim ogrodzeniem.

Zaparkowaliśmy kawałek dalej. Wysiedliśmy i ruszyliśmy za nim, kryjąc się za zaparkowanymi ciężarówkami. Czułam się groteskowo, skradając się po błotnistym poboczu, ale adrenalina buzowała w moich żyłach.

Śledziliśmy go

Kuba podszedł do jednej z bram. Była uchylona. Z wnętrza dobiegała głośna muzyka i ostre światło jarzeniówek. Przed wejściem stało czarne BMW, o którym mówiła sąsiadka. Obok niego dwóch postawnych mężczyzn paliło papierosy. Mój syn podszedł do nich. Jeden z nich coś do niego powiedział, a potem poklepał go po plecach. Kuba wszedł do środka.

– Dzwonię na policję – powiedziałam, sięgając po telefon. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że prawie go upuściłam.

– Czekaj. Zobaczmy, co się dzieje. Nie możemy tam wparować z policją, jeśli nie jesteśmy pewni. Chodź, tam jest okno.

Podeszliśmy do bocznej ściany hali. Moja wyobraźnia podsuwała obrazy rodem z thrillera. Zajrzałam do środka i zamarłam. Przez chwilę mój mózg nie potrafił przetworzyć tego, co widzę. Obraz nie pasował do moich lęków.

Wnętrze hali było wielką myjnią ręczną. Wszędzie stały samochody, niektóre bardzo drogie. W powietrzu unosiła się para i charakterystyczny, chemiczny zapach, który czułam od Kuby. Zapach wosku, aktywnej piany i środków do czyszczenia tapicerki.

Nie mogłam uwierzyć

Kuba, ubrany w za duży, granatowy kombinezon roboczy, klęczał przy kole luksusowego SUV-a. Z niesamowitą precyzją i skupieniem szorował felgę. Był spocony, brudny, a na twarzy miał wyraz zmęczenia, jakiego nigdy u niego nie widziałam. Obok niego inny chłopak polerował maskę.

Ten „groźny” facet z tatuażem wszedł w pole mojego widzenia, trzymając w ręku kubek z kawą. Podszedł do Kuby, wskazał coś palcem na karoserii, a mój syn skinął głową i zabrał się do poprawiania. To był po prostu wymagający szef. Opuściłam się na pięty, czując, jak nogi robią się jak z waty.

– On… myje samochody – wydukałam. – Wojtek, on tam pracuje.

Staliśmy tam przez chwilę, oparci o zimną blachę hali. Cała ta konstrukcja strachu, którą budowałam w głowie przez ostatnie tygodnie, runęła, odsłaniając coś zupełnie innego. Poczucie wstydu zalało mnie falą gorąca. Podejrzewałam własne dziecko o najgorsze, podczas gdy on po szkole jechał na drugi koniec miasta, żeby szorować cudze brudy. Tylko dlaczego? Dlaczego nam nie powiedział? I skąd ta tajemnica?

Postanowiliśmy poczekać

Nie chcieliśmy robić sceny przy jego szefie i kolegach. Wróciliśmy do samochodu i siedzieliśmy tam prawie trzy godziny, aż do zamknięcia zakładu. Około 19:30 brama się zamknęła. Kuba wyszedł. Wyglądał na wykończonego. Powlókł nogami w stronę przystanku. Wojtek podjechał powoli i opuścił szybę.

– Wsiadaj, synu – powiedział spokojnie.

Kuba podskoczył, jakby zobaczył ducha. Spojrzał na nas, potem na budynek myjni, i zrozumiał, że wiemy. Spuścił głowę i bez słowa wsiadł na tylne siedzenie.

– Długo już tu pracujesz? – zapytałam łagodnie.

– Od miesiąca – mruknął, patrząc w okno.

– Dlaczego nam nie powiedziałeś? Dlaczego ukrywałeś to wszystko? Myśleliśmy, że… – urwałam, nie chcąc mówić głośno o naszych podejrzeniach.

– Wiem. Widziałem, jak na mnie patrzycie. Jak sprawdzacie moje kieszenie, kiedy myślicie, że nie widzę.

– Kubuś, martwiliśmy się. Zmieniłeś się, miałeś pieniądze, znikałeś… Dlaczego ta praca? Przecież powinieneś się uczyć – wtrącił Wojtek, patrząc na niego w lusterku wstecznym.

Było mi wstyd

Kuba westchnął głęboko.

– Bo słyszałem waszą kłótnię. Tę sprzed miesiąca, w kuchni.

Pamiętam ten wieczór. Przyszło wyrównanie za prąd, a mechanik zadzwonił z wyceną naprawy samochodu. Krzyczeliśmy na siebie z Wojtkiem z bezsilności. Płakałam, że nie wiem, jak dopniemy budżet, że wakacje w tym roku to mrzonka. Myśleliśmy, że Kuba śpi.

– Mówiliście, że nie ma kasy. Że jest ciężko – kontynuował. – A chłopaki z klasy organizują obóz w Alpach. Trener mówił, że powinienem jechać. Ale to kosztuje dwa i pół tysiąca. Nie chciałem was prosić. Wiem, że byście odmówili albo, co gorsza, zadłużyli się, żeby mi dać. Więc znalazłem tę robotę. Płacą nieźle, jak się robi nadgodziny. Te buty kupiłem, bo stare przemakały, a wstydziłem się prosić o nowe. Resztę odkładałem. Mam już prawie dwa tysiące. Chciałem wam powiedzieć, jak uzbieram całość.

Przez ostatni miesiąc podejrzewaliśmy go o najgorsze zepsucie, a on wykazywał się dojrzałością, na którą nie stać wielu dorosłych. Harował fizycznie po szkole, wdychał chemię i znosił nasze podejrzliwe spojrzenia, tylko po to, by nie obciążać nas swoimi marzeniami.

Zarabiał na wakacje

Zatrzymaliśmy się pod domem, ale nikt nie wysiadał. Odwróciłam się do tyłu.

– Przepraszam cię – powiedziałam, patrząc mu prosto w oczy. – Jesteśmy z ciebie tak dumni, że nawet nie wiesz. Ale nie możesz tak harować kosztem szkoły i zdrowia.

– Mamo, ja chcę jechać – powiedział stanowczo. – To moje pieniądze. Zarobiłem je.

– Wiem – powiedział Wojtek. – I pojedziesz. Ale od jutra koniec z tą myjnią. Zostało ci pięćset złotych do uzbierania, my to dołożymy. Samochód jakoś jeździ, a twoje plecy są ważniejsze.

Tamtego wieczoru, jedząc kolację – po raz pierwszy od tygodni w normalnej atmosferze – patrzyłam na mojego syna inaczej. Nie był już tylko dzieckiem, które trzeba chronić przed światem. Był młodym mężczyzną, który wziął odpowiedzialność za swoje marzenia, nawet jeśli sposób, w jaki to zrobił, przyprawił nas o siwe włosy.

Nigdy więcej nie ocenię go pochopnie. I nigdy więcej nie zlekceważę siły, jaka drzemie w tym chłopaku. A sąsiadka? Cóż, kiedy następnym razem zaczęła plotkować o „podejrzanym towarzystwie”, powiedziałam jej z uśmiechem, że ci „bandyci” to najlepsi fachowcy od czystości w mieście, a mój syn uczy się od nich fachu, o którym ona nie ma pojęcia. Jej mina była bezcenna.

Dorota, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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