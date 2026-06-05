Wiatr od morza był chłodny, choć w czerwcu spodziewałem się już pierwszych podmuchów ciepła. Rewal poza sezonem miał w sobie pewną surową melancholię, która zawsze działała na mnie kojąco. Szum fal rozbijających się o brzeg zagłuszał moje własne myśli, a przynajmniej te, które od kilku miesięcy nie dawały mi spokoju. Przyjechaliśmy tu z Beatą, by uciec od codzienności. Miałem wielką nadzieję, że zmiana otoczenia i początek lata pomogą nam przełamać ten chłód, który niepostrzeżenie wdarł się do naszego domu. Nasze rozmowy od dawna ograniczały się do kwestii organizacyjnych: kto zrobi zakupy, o której wracamy z pracy, czy rachunki są opłacone. Brakowało w tym wszystkim nas.

Zatrzymałem się na chwilę. Czerwcowe słońce ledwo przebijało się przez chmury, a wiatr niósł ze sobą słoną wilgoć. Spojrzałem na moją żonę, która szła kilka kroków przede mną. Jej sylwetka odcinała się na tle wzburzonego Bałtyku, a jasne światło dawało złocisty połysk jej włosom. Wyglądała pięknie, niemal tak samo jak w dniu, w którym się poznaliśmy, chociaż w jej oczach od dawna gościł wyraz zmęczenia i zrezygnowania. Chciałem do niej podejść, objąć ją i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Że wciąż zależy mi na nas tak samo mocno jak dwadzieścia lat temu.

Żona była milcząca

Przez całą drogę samochodem do Rewala Beata milczała. Próbowałem zagajać, włączać nasze ulubione płyty z dawnych lat, wspominać nasze pierwsze wspólne wyjazdy, ale każda moja próba odbijała się od niewidzialnego muru. Odpowiadała półsłówkami, wpatrzona w mijane za szybą krajobrazy, gdzie łąki już tętniły zielenią, a niebo mieniło się pierwszymi obietnicami wakacji. Myślałem, że to po prostu stres związany z pracą. Ostatnio dużo się u niej działo, brała nadgodziny, wracała do domu zupełnie pozbawiona energii.

Wynająłem uroczy pensjonat blisko plaży. Zarezerwowałem stolik w eleganckiej restauracji na wieczór. Chciałem, żeby ten czerwcowy weekend był dla nas nowym początkiem. Przypomnieniem o tym, co nas połączyło. Pamiętałem naszą dwudziestą rocznicę ślubu, którą obchodziliśmy zaledwie dwa lata temu. Odświeżyliśmy wtedy nasze obrączki. To był symbol naszej trwałości, dowód na to, że przetrwaliśmy razem dwie dekady i jesteśmy gotowi na kolejne.

– Może zejdziemy na plażę? – zapytałem, zrównując się z nią krokiem na klifie.

– Wieje – odpowiedziała krótko, nie odrywając wzroku od horyzontu. – Lepiej zostańmy na górze.

– Jak wolisz – uśmiechnąłem się łagodnie. – Ważne, że jesteśmy tu razem.

Beata nie odpowiedziała. Westchnęła tylko cicho, a ja poczułem, jak coś w środku boleśnie mnie kłuje. Zawsze uważałem się za człowieka cierpliwego, ale ta obojętność stawała się nie do zniesienia.

Nie miała obrączki

Spacerowaliśmy ścieżką wzdłuż urwiska. Czerwcowe promienie słońca nieśmiało przebijały się przez gęste chmury, rzucając złotawe refleksy na spokojną taflę wody w oddali. Zrobiło mi się cieplej na sercu. Postanowiłem zaryzykować. Delikatnie ująłem jej dloń. Nie wyrwała się, co potraktowałem jako mały sukces. Jej palce były lodowate. Przesunąłem kciukiem po jej dłoni i wtedy to poczułem. A właściwie nie poczułem.

Zatrzymałem się gwałtownie, marszcząc brwi. Spojrzałem na nasze złączone dłonie.

– Beata... gdzie jest twoja obrączka? – zapytałem, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie, choć w sercu już zagościł niepokój.

Żona cofnęła rękę, jakby nagle się poparzyła. Włożyła dłonie głęboko do kieszeni i odwróciła wzrok. Jej twarz przybrała wyraz absolutnej obojętności, maski, którą znałem aż za dobrze z ostatnich miesięcy.

– Nie mam jej – powiedziała po prostu.

– Jak to nie masz? Zgubiłaś ją? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Przecież poszukalibyśmy, może w domu, może... – zacząłem mówić szybko, czując narastającą panikę. To nie był zwykły pierścionek. To był nasz symbol.

– Nie zgubiłam, Darku – przerwała mi chłodno. Spojrzała mi w oczy, a jej wzrok był twardy, pozbawiony jakichkolwiek emocji. – Sprzedałam ją.

Słowa zawisły w mroźnym czerwcowym powietrzu, mieszając się z krzykiem mew. W pierwszej chwili pomyślałem, że się przesłyszałem. Że wiatr zagłuszył jej prawdziwe słowa. Ale wyraz jej twarzy mówił wszystko.

– Sprzedałaś? – wykrztusiłem, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. – Dlaczego? Brakowało nam pieniędzy? Przecież wystarczyło powiedzieć...

Żona wyznała mi prawdę

Beata zacisnęła wargi. Zrobiła krok do przodu, stając na skraju ścieżki, zaledwie metr od barierki oddzielającej nas od stromego spadku.

– Nie chodziło o nas. Chodziło o Marka – powiedziała cicho, ale wyraźnie.

Marek był jej młodszym bratem. Człowiekiem, który od zawsze miał niezwykły talent do wpadania w finansowe tarapaty. Pamiętałem, jak wielokrotnie pożyczaliśmy mu pieniądze na kolejne „genialne” interesy, z których żaden nie wypalił. W końcu, rok temu, powiedziałem dość. Ustaliliśmy z Beatą, że nie będziemy więcej finansować jego lekkomyślności. Mieliśmy własne życie, własne plany, chcieliśmy wyremontować dom.

– Co znowu zrobił? – zapytałem, a mój głos zaczął drżeć z gniewu i rozczarowania.

– Miał długi. Poważne długi w hurtowni, groziło mu bankructwo. Przyszedł do mnie kilka miesięcy temu, błagał o pomoc. Nie mogłam mu odmówić, to mój brat, Darku. Nie miałam takich oszczędności, a wiedziałam, że ty się nie zgodzisz, żeby mu znowu pomóc.

– Więc sprzedałaś naszą obrączkę? – Z niedowierzaniem kręciłem głową. – Za moimi plecami?

– To był tylko przedmiot – odparła, wzruszając ramionami. – Marek potrzebował realnej pomocy. Musiałam wybierać.

– Nie, Beato. To nie był tylko przedmiot. To był symbol mojego uczucia do ciebie. A ty przehandlowałaś go, żeby spłacić kolejne błędy swojego brata. I nawet nie miałaś odwagi mi o tym powiedzieć.

Było mi przykro

Staliśmy w milczeniu. Czerwcowy wiatr przybierał na sile, szarpiąc nasze ubrania, ale ja czułem jedynie dojmującą pustkę. Zrozumiałem wtedy, z przerażającą jasnością, co tak naprawdę się wydarzyło. To nie codzienna rutyna zabiła nasz związek. To nie zmęczenie pracą oddaliło nas od siebie.

Beata dokonała wyboru. W jej hierarchii wartości, w jej sercu, lojalność wobec brata, wobec rodziny pochodzenia, zawsze stała wyżej niż nasza wspólna przyszłość. Byłem dla niej stabilnym fundamentem, mężem, z którym dzieliła rachunki i obowiązki, ale kiedy przyszło do prawdziwej próby, moje uczucia nie miały żadnego znaczenia.

Nie krzyczałem. Nie robiłem scen. Zdałem sobie sprawę, że to i tak nie miałoby sensu. Zepsuty mechanizm można naprawić, ale kiedy brakuje kluczowego elementu – zaufania i szacunku – żadne wysiłki nie przyniosą rezultatu.

– Wracajmy do pensjonatu – powiedziałem w końcu, odwracając się na pięcie.

Reszta czerwcowego weekendu minęła w absolutnej, lodowatej ciszy. Zjedliśmy zaplanowaną kolację, siedząc naprzeciwko siebie jak dwoje obcych ludzi, którzy przypadkiem znaleźli się przy jednym stoliku. Patrzyłem na jej dłonie spoczywające na białym obrusie. Brakowało na nich nie tylko obrączki. Brakowało w nich jakiegokolwiek ciepła, które mogłoby mnie przy niej zatrzymać.

Dariusz, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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