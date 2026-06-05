Śmierć mamy przyszła niespodziewanie, zostawiając w moim sercu pustkę, której nie dało się niczym wypełnić. Zawsze byłyśmy ze sobą blisko, a jej małe, przytulne mieszkanie na obrzeżach miasta stanowiło dla mnie azyl. Kiedy odeszła, poczułam, jakby zawalił mi się świat. W testamencie zapisała to mieszkanie mnie. Wiedziała, że od lat wynajmuję ciasną kawalerkę i ciężko pracuję na swój własny kąt. Tomasz, mój starszy brat, miał rzekomo otrzymać jej oszczędności, co wydawało się sprawiedliwym podziałem.

Brat prosił o pomoc

Tomasz od zawsze był wolnym duchem. Nigdy nie zagrzał długo miejsca w jednej pracy, często zmieniał plany i pomysły na życie. Zawsze mu wybaczałyśmy. Mama miała do niego słabość, a ja uważałam, że rodzeństwo musi trzymać się razem. Kiedy zadzwonił do mnie tydzień po pogrzebie, jego głos brzmiał na zmartwiony i pełen niepokoju.

– Aniu, mam do ciebie wielką prośbę – zaczął niepewnie. – Wiesz, jak u mnie teraz jest. Straciłem wynajmowany pokój. Czy mógłbym zatrzymać się w mieszkaniu mamy? Tylko na chwilę, przysięgam. Miesiąc, może dwa, żeby stanąć na nogi.

– Oczywiście, Tomku – odpowiedziałam bez wahania, czując współczucie. – To przecież nasz rodzinny dom. Możesz tam mieszkać, dopóki nie znajdziesz czegoś swojego.

Nie przypuszczałam, że to jedno zdanie zapoczątkuje mój koszmar. W tamtym momencie widziałam w nim po prostu brata, który potrzebuje pomocy po stracie najważniejszej osoby w naszym życiu.

Poczuł się jak na swoim

Minęły dwa miesiące. Postanowiłam odwiedzić mieszkanie, żeby zabrać kilka pamiątek po mamie i sprawdzić, jak radzi sobie Tomasz. Kiedy włożyłam klucz do zamka, poczułam opór. Spróbowałam ponownie, ale klucz po prostu nie pasował. Zdezorientowana, zapukałam do drzwi. Otworzył mi Tomasz, w domowym ubraniu, z kubkiem kawy w dłoni.

– Co tu robisz? – zapytał chłodno, blokując wejście swoim ciałem.

– Chciałam wejść do środka, zabrać albumy ze zdjęciami – odpowiedziałam, wciąż nie rozumiejąc sytuacji. – Tomku, czy ty zmieniłeś zamki?

– Musiałem. Czułem się tu niebezpiecznie z tymi starymi zamkami – stwierdził z niewzruszonym wyrazem twarzy.

– Ale to moje mieszkanie. Dlaczego nie dałeś mi nowych kluczy? – Mój głos zaczął drżeć, a w żołądku poczułam nieprzyjemny ścisk.

– Posłuchaj, Aniu – westchnął, opierając się o framugę. – Ty masz dobrą pracę. Zarabiasz świetnie, stać cię na wynajem, a w przyszłości na pewno weźmiesz kredyt na coś lepszego. Ja nie mam nic. Zostaję tutaj.

– Co ty opowiadasz? Przecież mama zapisała to mieszkanie mnie, a ty miałeś dostać jej oszczędności! Umawialiśmy się, że to tylko na chwilę!

– Plany się zmieniły – uciął krótko. – Nie potrzebujesz tego miejsca tak bardzo jak ja. Bądź choć raz siostrą i nie rób problemów.

Zatrzasnął mi drzwi przed nosem. Stałam na klatce schodowej, czując, jak łzy bezsilności spływają mi po policzkach. Mój własny brat potraktował mnie jak intruza.

Zabrał wszystkie oszczędności mamy

Następnego dnia udałam się do banku, aby dopełnić formalności związanych z kontem mamy. To, czego się tam dowiedziałam, uderzyło we mnie. Konto było całkowicie puste.

Pracownik banku wyjaśnił mi, że jeszcze na kilka miesięcy przed odejściem mamy, Tomasz uzyskał od niej pełnomocnictwo. Stopniowo, tydzień po tygodniu, wypłacał wszystkie środki. Kiedy mama odchodziła, nie miała już ani grosza oszczędności. Zrozumiałam, że Tomasz zaplanował to wszystko znacznie wcześniej. Wykorzystał ufność mamy, wyczyścił jej konto, a teraz postanowił zagarnąć jedyny majątek, jaki pozostał – mieszkanie, które prawnie należało do mnie.

Czułam się oszukana i zdradzona. Zadzwoniłam do niego natychmiast.

– Jak mogłeś to zrobić?! – krzyczałam do słuchawki. – Zabrałeś wszystkie pieniądze mamy, kiedy jeszcze żyła! A teraz chcesz ukraść moje mieszkanie?!

– O niczym nie masz pojęcia – odpowiedział z cynicznym spokojem. – Mama sama chciała mi pomóc. A ty jesteś po prostu chciwa. Zawsze myślałaś tylko o sobie.

Rozłączył się, zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć. Wpadłam w rozpacz. Nie chodziło już nawet o mury czy pieniądze, ale o świadomość, że człowiek, z którym dzieliłam dzieciństwo, z którym śmiałam się i płakałam, z zimną krwią zaplanował, jak pozbawić mnie wszystkiego.

Brat oczerniał mnie przed rodziną

Sytuacja szybko stała się tematem numer jeden w całej naszej rodzinie. Tomasz zaczął dzwonić do ciotek, wujków i kuzynostwa, przedstawiając się jako ofiara. Opowiadał, jak bardzo jest mu ciężko, jak próbuje stanąć na nogi po starcie matki, a wyrodna siostra próbuje wyrzucić go na bruk.

Kiedy spotkaliśmy się na rodzinnym obiedzie u ciotki Krystyny, atmosfera była gęsta od niedopowiedzeń. W końcu ciotka nie wytrzymała.

– Aniu, powinnaś mu odpuścić – powiedziała, patrząc na mnie z wyrzutem. – Jesteś młoda, zaradna. Tomasz ma w życiu pod górkę. Rodzina musi sobie pomagać.

– Pomagać? – zapytałam, czując, jak ogarnia mnie złość. – Zabrał wszystkie oszczędności mamy, a teraz okupuje moje mieszkanie! Zmienił zamki! Dlaczego to ja mam ponosić koszty jego nieodpowiedzialności?

– Nie mów tak o bracie! – wtrącił wujek. – Pieniądze to nie wszystko. Jak możesz być tak bezduszna, żeby chcieć wyrzucić własnego brata z domu jego matki?

Patrzyłam na nich wszystkich i nie wierzyłam własnym uszom. Tomasz siedział w kącie pokoju ze zwieszoną głową, perfekcyjnie odgrywając rolę skrzywdzonego chłopca. Zrozumiałam, że zmanipulował ich wszystkich. Dla nich byłam tą złą, egoistyczną siostrą, która stawia majątek ponad więzy krwi. Nikt nie chciał słuchać o pustym koncie ani o moim prawie do własności.

Załatwimy to oficjalnie

Przez kolejne miesiące żyłam w ciągłym stresie. Pisma od prawników, próby mediacji, nieustanne telefony od krewnych, którzy próbowali wzbudzić we mnie poczucie winy. Nie mogłam spać, nie mogłam skupić się na pracy. Każdy dzień był walką, która powoli wysysała ze mnie resztki energii i radości życia.

Pewnego wieczoru, siedząc w swojej małej, wynajmowanej kawalerce, spojrzałam na zdjęcie mamy, które stało na komodzie. Przypomniałam sobie jej słowa: „Pamiętaj, Aniu, spokój w sercu jest ważniejszy niż cokolwiek innego”.

Podjęłam decyzję. Wiedziałam, że walka w sądzie potrwa lata, a relacje rodzinne już i tak zostały bezpowrotnie zniszczone.

Anna, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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