Dieta ketogeniczna (keto, ketogenna) to wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa dieta odchudzająca. W czasie jej stosowania organizm wchodzi w stan ketozy, co ułatwia skuteczne spalanie tkanki tłuszczowej. Sprawdź, jakie efekty zaobserwujesz stosując dietę ketogeniczną! Co jeść na keto diecie?